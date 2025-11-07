ETV Bharat / state

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ; মুকলি কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্প

কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৫.২০ বজাত গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু ৬.৩০ বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উদ্বোধন কৰিব ।

Nirmala Sitharaman Assam visit
বিমানবন্দৰত নিৰ্মলা সীতাৰমণক আদৰণি ৰাজ্যৰ বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 4:21 PM IST

গুৱাহাটী: দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ । শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রী নিৰ্মলা সীতাৰমণক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় । আদৰণি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিত্ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে ।

বিমানবন্দৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রীগৰাকী পোনে পোনে জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পলৈ ৰাওনা হয় । দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰা বিয়লি ২.৩০ বজালৈ নিৰ্মলা সীতাৰমণে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান ল'ব । লগতে স্থানীয় উদ্যোগীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । তাৰপাছত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি কইনাধৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ আহিব ।

Nirmala Sitharaman Assam visit
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছত সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত দুটাকৈ অভিলাষী প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব । সন্ধিয়া ৫.২০ বজাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে ৩০৫ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (টাৰ্মিনেল আৰু নদীঘাট) মুকলি কৰিব ।

এই প্ৰকল্প নদী পৰিবহণ ব্যৱস্থাত এক নৱতম সংযোজন । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে সকলো বতৰতে কার্যক্ষম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ভাসমান টার্মিনেল । ফেৰী টার্মিনেলৰ নিৰ্মীয়মাণ এলেকা হৈছে ৬,৮০০ বর্গমিটাৰ । নদীলৈ লিংকস্পেনৰ দৈৰ্ঘ হৈছে ১৭২ মিটাৰ । ডলফিনৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত টার্মিনেল আৰু ঘাট ।

১০০ জনকৈ যাত্রী কঢ়িওৱা ৪ খন কাটামাৰাণ জাহাজ ৰখাৰ পৰা ১২০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পন্টুন আছে । আনহাতে, ১০.৯ মিটাৰ পৰ্যন্ত পৰিৱৰ্তিত জলস্তৰ উপযোগী ঘাট । লগতে আছে ই-টিকেটিং সুবিধাযুক্ত বিশ্বমানৰ টার্মিনেল ভৱন । তদুপৰি নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে অত্যাধুনিক আদেশ আৰু নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্ৰ আছে ।

এই টাৰ্মিনেল আৰু ঘাট মুকলি কৰাৰ পাছতে সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উদ্বোধন কৰিব । লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰে মত বিনিময় কৰিব । ৩২৭ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপাৰ 'সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান' নৈসর্গিক শোভাৰে আৱৰা বিনোদনৰ এক অনন্য ক্ষেত্র ।

Nirmala Sitharaman Assam visit
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (ETV Bharat Assam)

নতুন আয়ুক্ত ভৱনৰ পৰা কাছাৰী ঘাটলৈ ১.২ কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ উন্নত নদীপাৰ হৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট । ইয়াত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ১৫ মিটাৰ বিস্তৃত বীথিকা । ইয়াৰ উপৰি আছে পথ, চাইকেল ট্ৰেক আৰু বহিবলৈ ব্যৱস্থা ।

তদুপৰি শিশুৰ বাবে খেলা ঠাইৰ ব্যৱস্থা, মুকলিভাৱে শৰীৰচৰ্চাৰ সুবিধা আৰু ৪টা ব্যবসায়িক ভৱন আছে । সেইদৰে আছে অসমৰ বিষয়বস্তু সম্বলিত সাতখন প্রবেশদ্বাৰ । লগতে আছে নদীৰ পাৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা ।

ইয়াৰ পিছত সন্ধিয়া ৭ বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্রীগৰাকী উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত । বাজপেয়ী ভৱনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰে এক আলোচনাত মিলিত হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণ । বাজপেয়ী ভৱনত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি নিশা কইনাধৰাৰ অতিথিশালাত থাকিব নিৰ্মলা সীতাৰমণ ।

Nirmala Sitharaman Assam visit
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰে পুৱা নিৰ্মলা সীতাৰমণ ৰাওনা হ'ব গহপুৰলৈ । দিনৰ ১১.১০ বজাত গহপুৰত উপস্থিত হৈ কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । লগতে এক ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব । গহপুৰৰ পৰা নিৰ্মলা সীতাৰমণ ইটানগৰলৈ ৰাওনা হ'ব ।

