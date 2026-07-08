এইবাৰৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট কেনে হ'ব? কি ক'লে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

এইবাৰৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট কেনে হ'ব? কি ক'লে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই
বিধানসভা অধিৱেশনৰ ১০ জুলাইত দাখিল হ'ব ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট ।
Published : July 8, 2026 at 10:45 AM IST
সোণাপুৰ: যোৱা ৬ জুলাইৰ পৰা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে । অহা ৩১ জুলাইলৈকে সৰ্বমুঠ ২১ দিন চলিবলগীয়া বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ১০ জুলাইত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব । এই বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণৰ মাজত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
জনসাধাৰণৰ সহায়ক হ'ব পৰাকৈ নতুন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেত প্ৰস্তুত কৰিব নে ? জনাসাধাৰণৰ মাজত হোৱা চৰ্চাৰ মাজতেই এই সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট সন্দৰ্ভত মন্তব্য় আগবঢ়াইছে । ইতিমধ্য়ে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰা বাজেট উপহাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব বুলি মন্তব্য় কৰিছে ।
মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী মল্লবৰুৱাই সোণাপুৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত চৰকাৰৰ আগন্তুক বাজেট আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই চৰকাৰখন গঠন হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট সদনত উত্থাপন কৰিম ।"
বাজেট সন্দৰ্ভত বৰ্তমান বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে আলোচনা চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ ৰাইজে নিজৰ আশা-আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ আমি এখন সুন্দৰ বাজেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ।" তেওঁ লগতে কয় যে ৰাইজে যেনেকৈ মিত্ৰদলক ১০২ খন আসনত বিজয়ী কৰাইছে, তেনেস্থলত চৰকাৰৰো এক ডাঙৰ দায়িত্ব আছে । গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা যিমান পাৰি সিমান বেছি পূৰণ কৰিব পৰাকৈয়ে এই বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হ’ব ।
ৰিং ৰোডৰ বাবে পাহাৰ খননক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া :
আনহাতে, ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী নলগেদেৰাত ৰিং ৰোড নিৰ্মাণৰ নামত চলাই থকা পাহাৰ খনন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্নয়ন আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, "আমাক উন্নয়নৰ কামো লাগিব আৰু তাৰ লগতে প্ৰকৃতি ৰক্ষাও হ’ব লাগিব । আমি উন্নয়নক বাদ দিব নোৱাৰো ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভৱিষ্যতৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা তথা সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে ৰিং ৰোডটো নিৰ্মাণ হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী; কিন্তু একে সময়তে ৰিং ৰোডৰ বাবে যাতে ক’তো প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি নহয়, সেই বিষয়টোও চকু ৰাখিব লাগিব । ক্ষেত্ৰী নলগেদেৰাৰ পাহাৰ খননৰ প্ৰকৃত বিষয়টো প্ৰথমে ভালদৰে বুজি লৈহে পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়টো ক’ব পৰা হ’ব বুলি বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
লগতে পঢ়ক:অসমত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপ: সদনত তথ্য দিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই
ড্ৰাগছৰ শিপাডাল ক'ত শেষ হয়? বিধানসভাত ম্য়ানমাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক তথ্য
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ: বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ, লাইফ জেকেট পিন্ধি সদনলৈ আহিল অখিল গগৈ