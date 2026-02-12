মৰাণৰ ৰাজপথত অৱতৰণ ইখনৰ পিছত সিখন যুদ্ধ বিমানৰ
মৰাণত নৱনিৰ্মিত ই এল এফ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । তাৰ পূৰ্বে উৰণ আৰু অৱতৰণৰ চূড়ান্ত অনুশীলন চলাইছে বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমানে ।
মৰাণ : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে মৰাণৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ । মৰাণৰ নৱনিৰ্মিত চাৰিলেনযুক্ত পথত পুৱাৰে পৰাই এখনৰ পাছত আন এখন যুদ্ধ বিমানে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে উৰণ আৰু অৱতৰণৰ চূড়ান্ত অনুশীলন কৰিলে বায়ুসেনাই । কিয়নো এটা দিনৰ পাছতেই অৰ্থাৎ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন সময়ত বায়ুসেনাৰ বিমান অৱতৰণ কৰিব পৰা প্ৰথমটো ই এল এফ ।
মৰাণৰ জটিয়নীত নৱনিৰ্মিত ৪.২ কিঃমিঃৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণ কৰিব পৰা ই এল এফ । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বায়ুসেনাৰ চাউনীত উপস্থিত হ'ব । তাৰপৰা পোনে পোনে এখন বিশেষ বিমানেৰে মৰাণৰ ৰাণৱেত অৱতৰণ কৰিব । এই ৰাণৱেত আধা ঘণ্টা সময় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী থকা সময়তেই ৰাফেল, ছুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফট আদি ১৬ খনকৈ যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো যুদ্ধৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচীক লৈ বুধবাৰৰ পৰাই বায়ুসেনাই এই পথছোৱাত বিমান অৱতৰণ-উৰণৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে চূড়ান্ত অনুশীলনৰ দিনটোত কেইবাখনো যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো অনুশীলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বায়ুসেনাই সমগ্ৰ পথছোৱাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে । ৰাণৱেত কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই । আনহাতে যুদ্ধ বিমানৰ অৱতৰণৰ এই ঐতিহাসিক দৃশ্য অসমৰ ৰাইজে যাতে চাব পাৰে তাৰো ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে প্ৰশাসনে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ বাবে ৰাজপথত যুদ্ধ বিমান পৰাতো সম্ভৱ হৈছে । জটিয়নীত পূৰ্বে ট্ৰেক্টৰ চলাবলৈও অসুবিধা হৈছিল । কিন্তু আজি ইয়াত যুদ্ধ বিমান অৱতৰণ কৰিছে । ইয়াতকৈ আনন্দৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে । এয়াই হৈছে প্ৰগতিৰ যাত্ৰা । আজি ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বমানৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সবল নেতৃত্বত আজি অসম এইদৰে প্ৰগতিৰ দিশত আগুৱাইছে । দেশ আৰু অসমত যেতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে এইদৰে উন্নয়নৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব ।"
