বৰ্তমান চৰকাৰৰ অন্তিমটো নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠান : ১ লাখ ৬৫ হাজাৰক দিয়া হ'ল চাকৰি

খানাপাৰাত ৫,৬৯০ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান । কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰতিটো চাকৰিৰে সুকীয়া দৰ আছিল ।

Assam appointment letter distribution
খানাপাৰাত ৫,৬৯০ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 7:54 PM IST

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে অন্তিমটো নিযুক্তি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৫,৬৯০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে । এই চৰকাৰী চাকৰিসমূহ মূলতঃ শক্তি আৰু শিক্ষা বিভাগত দিয়া হৈছে । নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিগত ৫ বছৰত মুঠ ১,৬৪,৩৫৯ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এইটো পুনৰ এক স্বচ্ছ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া । বিগত ৫ বছৰত মই অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিয়োগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ । অসমৰ পূৰ্বৰ কোনো এখন চৰকাৰে ইমান বৃহৎ সংখ্যক নিয়োগ আগবঢ়াব পৰা নাছিল । পূৰ্বে চৰকাৰসমূহে ২০ হাজাৰৰ পৰা ৫০ হাজাৰমান চাকৰি প্ৰদান কৰিব পাৰিছিল । আমি ১ লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সেই সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি ১ লাখ ৬৪ হাজাৰৰো অধিক চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছে ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অন্তিমটো নিযুক্তি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে জনাই যে বৰ্তমান চৰকাৰৰ ৫ বছৰৰ কাৰ্যকালত এইটো নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ সময়ত নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল । তেওঁ কয়, "আগতে এ পি এছ চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অংগনৱাড়ী নিয়োগলৈকে বহু ক্ষেত্ৰত অনিয়ম হৈছিল । আনকি আশাকৰ্মী বা মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ কৰ্মীসকলেও চাকৰি লাভ কৰিবলৈ ধন দিবলগীয়া হৈছিল । নিম্নস্তৰৰ চাকৰিৰ বাবে প্ৰায় ১ লাখ টকা আৰু এ চি এছ বা ডি এছ পি স্তৰৰ চাকৰিৰ বাবে ১ কোটি টকালৈকে ধন দিবলগীয়া হৈছিল । কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰতিটো চাকৰিৰে এটা দৰ আছিল । কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক সকলোৱে তাত জঁপিয়াই পৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান চৰকাৰে ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্ৰশাসনিক সহায় আৰু চৰকাৰী নিয়ম-নীতিত সংস্কাৰ আনি স্বচ্ছ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিত কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে ১,৬৪,৩৫৯ টা নিয়োগৰ ভিতৰত এটাও উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান কৰা হোৱা নাই, যিয়ে এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰমাণ কৰে ।

Assam appointment letter distribution
১ লাখ ৬৫ হাজাৰক চাকৰি দিয়াৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল নাপাই আন্দোলন

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ উদ্ভট মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মাচুল ক'ৰবাত বেছি হৈছে আমি কমাই দিম । কিন্তু আন্দোলন-প্ৰতিবাদ ময়ো ভাল নাপাওঁ । ইমান হৈ থকাৰ পিছতো আন্দোলন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত আছে ? গতিকে আন্দোলন কৰি থাকোতে কথা পাতিব নালাগে । ১৫-২০ দিন পিছত সকলোৱে বুজি পোৱাৰ পিছত আলোচনা কৰিব লাগে । মাত্ৰ ৫০ শতাংশ ৰেহাই । কোনোবা এজনে হোৱাটছ এপত দি থৈছিল, মই কৈ দিছো কৰি দিম । তাৰ পিছত আন্দোলনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি ?"

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্বাচনত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, " আমাক নিৰ্বাচনত বাৰু হৰুৱাই দিলে লাভ কি হ'ব ? আকৌ ১ কোটি দি চাকৰি ল'ব লাগিব । মাচুল ডাঙৰ নে পিছত এক কোটি ডাঙৰ ? মোৰ চৰিত্ৰ আপোনালোকে বুজি পায় আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ।"

Assam appointment letter distribution
খানাপাৰাত ৫,৬৯০ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat)

পৱন খেড়াৰ অন্তিম ঠিকনা অসমৰ জে'ল

কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এসপ্তাহৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জে'লত থাকিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে । তেওঁ কয়, "উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে অসমত পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-৪ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু তদন্ত চলি আছে । তেনেহ'লে কাৰাগাৰত কোন থাকিব ? মই ভাবো পৱন খেড়াৰ অন্তিম ঠিকনা হ'ব অসমৰ জে'ল ।"

Assam appointment letter distribution
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অন্তিমটো নিযুক্তি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৪০ হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকাৰ প্ৰকল্প উপহাৰ দিব

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক দুটা ডাঙৰ উপহাৰ দিব । এটা হৈছে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী আমি ৫ ঘণ্টাত আহি পাম । ২২,০০০ কোটি টকাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট । কালি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৱণ্টন দিলে । সেয়া হ'ল বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ ৰাস্তাটো চাৰিলেনযুক্ত কৰা । তাৰ কাৰণে ১৫,০০০ কোটি টকা অনুমোদন কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে ১৫০ মেগাৱাটৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব । চতুৰ্থতে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক প্ৰথম মাটিৰ পট্টা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিব । অসম মালা আৰু বি টি চিৰ কাৰণে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ৪,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম লগে লগে আৰম্ভ হ'ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণ এইকাৰণে ঐতিহাসিক হ'ব যে ৪০ হাজাৰ কোটি টকাতকৈও অধিক প্ৰকল্প আমাক উপহাৰ দিব ।"

Assam appointment letter distribution
খানাপাৰাত ৫,৬৯০ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat)

অগপই ২২ তকৈও বেছি আসন পাব :

বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একপ্ৰকাৰ সকলো স্পষ্ট কৰি দিলে । অগপৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ নাই । মই তেওঁলোকক কৈছোঁ এইকেইটা আপোনালোকক দিছোঁ আমি এইকেইটা লৈছোঁ । বাকী যদি কিবা হয় বন্ধুত্বমূলক হ'ব । আলোচনা নহয় আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত । তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব খোজে কিন্তু মই কৈছো আৰু কৰি থাকিব নালাগে । যদি আপোনালোকৰ কষ্ট হয় সেই আসনত বন্ধুত্বমূলকভাৱে খেলক ।বৰ্তমানৰ বিধায়কতকৈ বহু বেছি আসন অগপই পাব । বিধায়ক তেওঁলোকৰ ৯ জন আছে কিন্তু তেওঁলোকে ২২ তকৈও ওপৰত পাব ।"

