পইচাৰ বাকচটো সৰু হ'লেও হিয়াখন ডাঙৰ কণমানি কিংকৰৰ

পইচাৰ বাকচটো সৰু হ'লেও হিয়াখন ডাঙৰ কণমানি কিংকৰৰ
নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এটা সৰু বাকচত জমা কৰা ধন বানাক্ৰান্তৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়ালে নগাঁৱৰ কিংকৰ খাটনিয়াৰে ।
Published : July 31, 2026 at 10:20 AM IST
নগাঁও: এটি কণমানিৰ সহানুভূতিয়ে নগাঁওবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশা নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত এটি কণমাণিয়ে নিজৰ বাবে সঞ্চয় কৰা সামান্য ধনো আগবঢ়াই এক অনন্য নিদৰ্শন দেখুৱাইছে । কণমাণিটি নগাঁৱৰ কাছমাৰীৰ কিংকৰ খাটনিয়াৰ ।
উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশাৰ ছবিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ হৃদয় জোকাৰি গৈছে । যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । ব্যক্তি, দল, সংগঠন কোনো বহি থকা নাই । উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে সকলো ওলাই আহিছে । এনে সময়তেই নগাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰই দেখুৱাইছে মহানুভৱতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন ।
নগাঁৱৰ কাছমাৰী অঞ্চলৰ কিংকৰ খাটনিয়াৰে যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই এটা সৰু বাকচত নিজৰ বাবে কিছু ধন জমা কৰিছিল । পিতৃ-মাতৃ তথা আত্মীয়ই চকলেট আদি খাবৰ কাৰণে দিয়া টকা তেওঁ এটা সৰু বাকচত জমা কৰি গৈছিল । বিগত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা জমা কৰা ধন নিজৰ বাবে খৰচ কৰাৰ বিপৰীতে সেই ধন কিংকৰে বানাক্ৰান্তৰ বাবে আগবঢ়ালে ।
বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ 'মামা' বুলি সম্বোধন কৰি এখন পত্ৰ লিখি সাঁচি থোৱা ধনখিনি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ জৰিয়তে কিংকৰ খাটনিয়াৰে প্ৰেৰণ কৰে । পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিংকৰৰ এই মহানুভৱতা দেখি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মায়ো শলাগ লয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ সঞ্চয় পাত্ৰ আগবঢ়াই ই টিভি ভাৰতৰ আগত কণমানি কিংকৰে কয়, "মই দুলীয়াজানলৈ যাওঁতে বানাক্ৰান্তৰ দুখ-দুৰ্দশা দেখি মনত বহুত কষ্ট পাইছিলো । যাৰ বাবে মই মোৰ সঞ্চয় পাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ বাবে আগবঢ়ালো ।"
নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘কিংকৰ খাটনিয়াৰে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াইছে ৷ এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ এই কৰ্ম সঁচাই প্ৰশংসনীয় ৷’’