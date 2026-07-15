ফিফা জ্বৰ ! ৰাজ্যৰ ফুটবল অনুৰাগীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা
অসমতো ফিফা বিশ্বকাপৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ জনসাধাৰণৰ উৎসাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে এক বিশেষ ঘোষণা কৰে ৷
Published : July 15, 2026 at 9:11 AM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া আক্ৰান্ত ফিফা জ্বৰত ৷ ইতিমধ্যে প্ৰায় অন্তিম প্ৰান্তত উপনীত হৈছে বিশ্ব ফুটবলৰ মহাৰণ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ । মঙলবাৰে নিশা প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত ফ্ৰান্সক ২-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত উপনীত হৈছে স্পেইন ৷ ইফালে বুধবাৰে দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা আৰু ইংলেণ্ড ৷
অসমতো ফিফা বিশ্বকাপৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ জনসাধাৰণৰ উৎসাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে এক বিশেষ ঘোষণা কৰে ৷ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লগতে আন জিলাৰ প্ৰশাসনক দিছে এক নিৰ্দেশনা ৷ সেই অনুসৰি ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ অহা ২০ জুলাইলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰেস্তোঁৰাসমূহ পুৱতি নিশা ৩.৩০ বজালৈকে খোলা ৰখাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Football unites people, and we want our sports lovers to enjoy the FIFA World Cup semi-finals and final without inconvenience.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 15, 2026
I have authorised the District Administration in Guwahati to extend restaurant operating hours till 3:30 AM on 15th, 16th, 19th and 20th July, to…
পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ফুটবলে মানুহক একত্ৰিত কৰে, আৰু আমি বিচাৰো যে আমাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে ফিফা বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল অসুবিধা নোহোৱাকৈ উপভোগ কৰক । মই গুৱাহাটীৰ জিলা প্ৰশাসনক ১৫, ১৬, ১৯ আৰু ২০ জুলাইৰ পুৱা ৩:৩০ বজালৈ ৰেস্তোঁৰা চলোৱাৰ সময় বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব দিছো, যাতে অনুৰাগীসকলে খেল চোৱাত সুবিধা হয় । মই আন জিলাৰ প্ৰশাসনক অনুমোদন দিছো যে য’তেই ৰেস্তোঁৰাৰ মালিক সংস্থা আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণে অনুৰোধ কৰে, তাতেই একেধৰণৰ সম্প্ৰসাৰণৰ অনুমতি দিব লাগে । দায়িত্বশীলভাৱে সুন্দৰকৈ খেল উপভোগ কৰক ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অনুমতিয়ে স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত কৰিছে অসমৰ ফুটবলপ্ৰেমীক ৷ ৰেস্তোঁৰা খোলা ৰখাৰ অনুমতিয়ে যেন ফিফা বিশ্বকাপ উপভোগৰ আনন্দ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্যৰ ফুটবলপ্ৰেমীসকলৰ ৷
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ফ্ৰান্সক ২-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্পেইন