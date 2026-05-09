মৰিগাঁৱত উচ্চ-উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন
প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক আহ্বান ।
Published : May 9, 2026 at 11:52 AM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁৱত আইদেউ সন্দিকৈ সাংস্কৃতিক বহুমুখী সংস্থাৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হয় । উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হয় ।
মৰিগাঁও জিলাৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আইদেউ সন্দিকৈ সাংস্কৃতিক বহুমুখী সংস্থা আৰু শাখা লেখিকা সংস্থাৰ যৌথ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনোৱা হয় । এই সংগঠন দুটাই ফুলবাৰীস্থিত অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত আয়োজিত সভাখনৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়া ছবি জগতৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী, মহীয়সী নাৰী আইদেউ সন্দিকৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে সংস্থাৰ উপদেষ্টা নৃপেন্দ্ৰ শইকীয়াই । ইয়াৰ পিছতে মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ হৰমোহন কলিতাই অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ।
চলিত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহত উৎকৃষ্ট ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা ছায়াস্নিগ্ধা নাথ, বিশাল ভৰদ্বাজ, দিগ্বিজয় নাথ, ৰিষ্টিনা শৰ্মাক ৰাজহুৱাভাৱে অভিনন্দন জনোৱা হয় । কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুষ্ঠানটোৱে গামোচা, মানপত্ৰ আৰু শৰাই প্ৰদান কৰা হয় । উদ্যোক্তা সংস্থাৰ সভানেত্ৰী ৰীণাৰাণী শইকীয়াৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এই সভাখন পৰিচালনা কৰে সম্পাদিকা কল্পনা শৰ্মাই ।
বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডঃ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়াই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি আইদেউ সন্দিকৈৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে কিদৰে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় সেই সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায় । সাপ্তাহিক বৰঅসমৰ সম্পাদক বিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অনুপ্ৰেৰণামূলক ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক আহ্বান জনায়।
উদ্যোক্তা সংস্থাৰ সভানেত্ৰী ৰীণাৰাণী শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "আইদেউ সন্দিকৈ সাংস্কৃতিক বহুমুখী সংস্থা আৰু শাখা লেখিকা সংস্থাৰ যৌথ উদ্যোগত উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।" উক্ত অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অধ্যাপক দিগন্ত কুমাৰ নাথ, দিগন্ত শৰ্মা, অনিতা পাঠকৰ লগতে জিলাখনৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:অসমত এক পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন: ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
কবিতা আবৃত্তি-গ্ৰন্থ অধ্যয়নত ৰাপ থকা নিয়ৰকণাৰ লক্ষ্য অধ্যাপক হোৱাৰ