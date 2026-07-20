মৰাণ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ

মৰাণ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ
“হেকেটা আঁচনি”ৰ অধীনত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক জলপানি প্ৰদান কৰা হয় ৷ মুঠ ৮৫৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰে এই জলপানি ৷
Published : July 20, 2026 at 2:39 PM IST
তিনিচুকীয়া: মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত শিক্ষা বিভাগৰ “হেকেটা আঁচনি”ৰ অধীনত ২০২৬ বৰ্ষৰ উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন আৰু জলপানি প্ৰদান উপলক্ষে দেওবাৰে তিনিচুকীয়াত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷
অনুষ্ঠানটোত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুঠ ৮৫৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে “হেকেটা আঁচনি”ৰ জৰিয়তে জলপানি বিতৰণ কৰা হয় ।
আঁচনি অনুসৰি ৭৫ শতাংশ বা তাতোধিক নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক ৬,০০০ টকাকৈ আৰু ৬০ শতাংশৰ পৰা ৭৪ শতাংশলৈ নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক ৫,০০০ টকাকৈ জলপানি প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত উপস্থিত অতিথিসকলে কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জনাই তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰে ৷
অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ভাষণ প্ৰদান কৰি কয় যে, মৰাণ জাতি যুঁজাৰু জাতি ৷ কিন্তু শিক্ষা হৈছে সমাজৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ মূল ভেটি । ২০০৬ চনত মৰাণ সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই অভিনন্দন জনাওঁতে মাত্ৰ ২১ গৰাকী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ওলাইছিল আৰু এতিয়া মাত্ৰ ২০ বছৰৰ ব্যৱধানতে ৮৫৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিছে ৷ এয়াই হৈছে জনগোষ্ঠীটোৰ সফলতা বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সফলতা লাভ কৰে, তাক বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে । এই উপলক্ষে তেওঁ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত অঞ্চলত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ ঘোষণা কৰে । এই ঘোষণাক উপস্থিত ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, চৰকাৰে সকলো জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমান সুযোগ-সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে । “হেকেটা আঁচনি”ৰ দৰে পদক্ষেপে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ দিশে আগবঢ়াই নিয়াত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ৰাজ্যৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে নিজৰ ভাষণত কয় যে শিক্ষাৰ জৰিয়তেই এখন সমাজ আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু উন্নত হ’ব পাৰে । তেওঁ কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক অধ্যৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।
এই অনুষ্ঠানত বিধায়ক পুলক গোঁহাই, সঞ্জয় কিষাণ, বলীন চেতিয়া আৰু সুৰেণ ফুকনেও ভাষণ প্ৰদান কৰি মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লয় আৰু কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সফলতা সমাজৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে ।
অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত সাত্তাৱন, জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত জাভেদ আৰমান, মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ধৰ্মেন্দ্ৰ নেওগ, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অৰুণজ্যোতি মৰাণ, অসম মৰাণ সভাৰ সভাপতি বিৰিঞ্চি নেওগ, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি পুলক চেতিয়া, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্ৰ বড়া, সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানটোত শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিয়ে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা আৰু জলপানি প্ৰদানৰ জৰিয়তে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মেধাক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক অধিক উৎসাহিত কৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উপস্থিতসকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ অগপৰ ৰণকৌশল আৰম্ভ: অতুল বৰা