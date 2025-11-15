৪০ হাজাৰ টকাত নৱজাতকক বিক্ৰী কৰিলে পিতৃয়ে

৪০ হাজাৰ টকাত নৱজাতকক বিক্ৰী কৰিলে পিতৃয়ে
নৱজাতকক আনৰ হাতত তুলি দিয়া দালালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ ঘটনা ।
Published : November 15, 2025 at 2:05 PM IST
শিলচৰ : ৰাজ্য়ত সৰৱ কেঁচুৱা বিক্ৰী কৰা দালাল চক্ৰ । এই ভয়ংকৰ ছবিখন সময়ে সময়ে পোহৰলৈ অহাৰ পিচত চৰকাৰে এনে চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষেত্ৰত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ৰোধ হোৱা নাই নৱজাতকক গোপনে বিক্ৰী কৰাৰ ঘটনা । এইবাৰ শিশু দিৱসৰ দিনাই পিতৃয়ে বিক্ৰী কৰিলে সদ্য়োজাতক । ধনৰ বিনিময়ত এজন দালালৰ হাতত সন্তানক তুলি দিয়াৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে এই চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ।
মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শিলচৰৰ নিজমধুৰবন্ধ খিলোগ্ৰামত । আমিৰ হুছেইন মজুমদাৰ নামৰ এটা দালালক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনাটো । নৱজাতকক আনৰ হাতত তুলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মধ্য়স্থতা কৰিছিল এই দালালটোৱে । জানিব পৰা মতে, শ্ৰীভূমি জিলাৰ এগৰাকী মহিলাই শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাল এটি সন্তান জন্ম দিয়ে । শিশুটিৰ জন্মৰ পাছতে মহিলাগৰাকীয়ে শিশুটিক নিজমধুৰবন্ধৰ ভাৰাঘৰলৈ নিয়ে । তাৰ পিছতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ।
ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ আগত দিয়া ভাষ্য় অনুসৰি তেওঁ যোৱা ২৭ অক্টোবৰত শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে । ইয়াৰ পিছত যোৱা ৩ নৱেম্বৰত সন্তানসহ তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় । তাৰ পিছত তেওঁ সন্তানক লৈ নিজমধুৰবন্ধৰ খিলোগ্ৰামৰ ভাৰাঘৰলৈ যায় । ভাৰাঘৰত থকা অৱস্থাতে যোৱা ৭ নৱেম্বৰত স্বামী গুলজাৰ হুছেইনে তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী আৰু দালাল আমিৰ হুছেইনক লৈ তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল । তেতিয়ালৈকে তেওঁ এইবোৰ কথা জানিব পৰা নাছিল ।
কেনেকৈ ঘটিল ঘটনাটো ?
শ্ৰীভূমি জিলাৰ ৰাতাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বেহেৰদালা অঞ্চলৰ বাসিন্দা গুলজাৰ হুছেইন তালুকদাৰে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে মিলি বিক্ৰী কৰিলে দ্বিতীয়া পত্নীৰ সদ্য়োজাত সন্তানক । যদিও গুলজাৰ ৰাতাবাৰী বেহেৰদালাৰ বাসিন্দা তথাপি বিগত কিছুদিন ধৰি তেওঁ দ্বিতীয়া পত্নীৰ সৈতে খিলোগ্ৰামৰ ভাৰাঘৰতেই আছিল । গুলজাৰ হুছেইন তালুকদাৰে দ্বিতীয়া পত্নীক বুজাই-বঢ়াই মহিলাগৰাকীৰ পিতৃৰ ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । মহিলাগৰাকীয়েও স্বামীৰ কথাত বিশ্বাস কৰি পিতৃৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলায় । তেতিয়ালৈকে সকলোখিনি ঠিকেঠাকে আছিল ।
সেইমতে, গুলজাৰ হুছেইন তালুকদাৰে দ্বিতীয়া পত্নীক পিতৃগৃহলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে গাড়ীত তুলি দিবলৈ যায় । মহিলাগৰাকী গাড়ীত বহি থকা অৱস্থাতে গুলজাৰে দ্বিতীয়া পত্নীৰ পৰা সন্তানটিক কোলাত তুলি ফুৰাবলৈ নিয়ে । মহিলাগৰাকী গাড়ীতেই বহি থাকে যদিও পিছত সন্তানক বিচাৰি নাপালে । স্বামীও তেওঁৰ ওচৰলৈ নহাত সন্দেহ ওপজে ।
৪০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী :
প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে মিলি দালাল আমিৰ হুছেইনৰ মধ্যস্থতাত ধনৰ বিনিময়ত সদ্য়োজাত পুত্ৰক বিক্ৰী কৰিবলৈ নিয়ে । অভিযোগ মতে, অভিযুক্তই আৰকাটিপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত ৪০ হাজাৰ টকাত শিশুটি বিক্ৰী কৰে । এই বিষয়ে জানিব পাৰি মহিলাগৰাকীয়ে শিলচৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে । পিছত আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্য়ায় সংহিতাৰ ধাৰা ৩০৪(২)অনুসৰি ১১৩৭/২৫ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰে । ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰে জড়িত দালাল আমিৰ হুছেইন মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও এতিয়াও পলাতক হৈ আছে গুলজাৰ হুছেইন তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী ।