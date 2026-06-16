৯ মাহে সন্ধান নাই পিতৃ-কন্যা : আৰক্ষীৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ
অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আৰু নিশিতা বৰা বৰ্তমান ক’ত আৰু কি পৰিস্থিতিত আছে ? কেতিয়া সাৰ পাব মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ? বৰ্তমান মুহূৰ্তত এয়া এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন ৷
Published : June 16, 2026 at 12:30 AM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত লাউভূৰুঙা গাঁৱত সংঘটিত এক ৰহস্যজনক নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ লগতে গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা পিতৃ আৰু একমাত্ৰ কন্যাৰ কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰাত পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায় বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট ব্যক্তিগৰাকীৰ অসহায় পত্নী । প্ৰাপ্ত তথ্য আৰু পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, লাউভূৰুঙা গাঁৱৰ বাসিন্দা অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আৰু তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা নিশিতা বৰা যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ পত্নী সীমা পাটৰ বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰা অভিযোগ অনুসৰি, যোৱা অক্টোবৰ মাহত অমৰেন্দ্ৰ ডেকাই একমাত্ৰ কন্যাক লগত লৈ নিজ বায়েক লীনা ডেকাৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল । কিন্তু বায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰাই আচৰিতধৰণে নিখোজ হৈ পৰে পিতৃ-কন্যা । আজিলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ নকৰাৰ লগতে ফোনযোগে কোনো যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই । নিজ বায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত এনেদৰে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ বিষয়টোক এক গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তলৈ ঠেলি দিছে ।
আনহাতে, আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈও পৰিয়ালটো বিমুখ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । স্বামী আৰু সন্তানক হেৰুৱাই একপ্ৰকাৰ দিক-বিদিক হেৰুৱাই পেলোৱা সীমা পাটৰ বৰাই ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ দাবীৰে লাহৰিঘাট থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । আনকি তেওঁ মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰতো ন্যায় বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰে ।
অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে, এই ঘটনাৰ ন মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আশাপ্ৰদ সঁহাৰি বা তদন্তৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা নগ’ল । আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ফলপ্ৰসূ সহায় নাপাই অৱশেষত অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি মৰিগাঁও আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ’বলৈ বাধ্য হৈছে ।
সম্প্ৰতি সচেতন মহলত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে - অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আৰু নিশিতা বৰা বৰ্তমান ক’ত আৰু কি পৰিস্থিতিত আছে ? কেতিয়া সাৰ পাব মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ?
মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মুখত পুনৰ হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হ'ব নে নাই, সেয়া অনাগত সময়তহে লক্ষণীয় হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: ৫ মিনিটতে ভংগ হ'ল বাইক কিনাৰ সপোন; মঙলদৈত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা