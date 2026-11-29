গুৱাহাটীত চোৰৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃ-কন্যা
গুৱাহাটীৰ কুমাৰপাৰাত চোৰৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত পিতৃ-কন্যা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়, পাছত স্থানীয় ৰাইজে চোৰটোক কৰায়ত্ত কৰে ।
Published : November 29, 2026 at 5:03 PM IST
গুৱাহাটী: মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা চুৰি-ডকাইতি আৰু অপৰাধজনিত ঘটনাৰ মাজতে ভৰলুমুখৰ কুমাৰপাৰাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । চুৰি কৰিবলৈ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পিতৃ-কন্যা । আহত লোক দুজন দিলীপ ডেকা আৰু তেওঁৰ কন্যা জেকলিনা কাশ্যপ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে সংবাদমাধ্যমৰ আগত জনোৱা মতে, নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চোৰটোৱে খিৰিকীৰে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ঘৰত সোমায়েই দুৰ্বৃত্তটোৱে প্ৰথমে কন্যা জেকলিনা কাশ্যপক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে । কন্যাৰ আৰ্তনাদ শুনি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে পিতৃ দিলীপ ডেকা । কিন্তু চোৰটোৱে দিলীপ ডেকাকো লক্ষ্য কৰি লৈ চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁৰ দুয়োখন হাতত উপৰ্যুপৰি আঘাত কৰে ।
পৰিয়ালটোৰ চিঞৰ-বাখৰ শুনি লগে লগে ওচৰ-চুবুৰীয়া লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত চোৰটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । পাছত ৰাইজে চোৰটোক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । এই নৃশংস আক্ৰমণত পিতৃ দিলীপ ডেকাৰ দুয়োখন হাতত গুৰুতৰ আঘাত পোৱাত চিকিৎসকে মুঠ ১৫টা চিলাই দিবলগীয়া হয় । আনহাতে, কন্যা জেকলিনাৰ হাততো গভীৰ আঘাত পোৱাত ৮ টা চিলাই পৰে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি, চিলনী চোৰ আৰু নিশাৰ ভাগত ঘৰত সোমাই আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে অপৰাধজনিত ঘটনা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই শেহতীয়া ঘটনাই সমগ্ৰ কুমাৰপাৰা অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।