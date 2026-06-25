অসমত উৎপাদিত বীজ কৃষকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

অসমত উৎপাদিত বীজ কৃষকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ পৰম্পৰাগত ধানখেতিৰ পৰা উচ্চ মূল্যৰ উদ্যানশস্যৰ দিশলৈ ধাবিত হ’ব লাগিব । এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ।
Published : June 25, 2026 at 9:08 PM IST
গুৱাহাটী : "ভাৰতে চাহ, মাংস আৰু মীনজাত সামগ্ৰী, ফল-মূল তথা শাক-পাচলি আদিৰ দৰে কৃষি সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰি কোটি কোটি ডলাৰ উপাৰ্জন কৰে যদিও এই ৰপ্তানি খণ্ডত অসমৰ অৱদান অতি নগণ্য । এই পৰিস্থিতিৰ শীঘ্ৰে সলনি হ’ব লাগিব ।" এই মন্তব্য কৃষি মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ ।
ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ বাবে এক শক্তিশালী কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত এখন ইণ্টাৰফেচ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয় । এই বৈঠকত পৌৰোহিত্য কৰি কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এইদৰে কৰে ।
এনেধৰণৰ প্ৰথমখন অংশীদাৰী সন্মিলনত শিক্ষাবিদ, কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, নাবাৰ্ডৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু মীন, জলসিঞ্চন, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, উদ্যানশস্য, ৰেচম আদি সংলগ্ন সহযোগী বিভাগসমূহ একত্ৰিত হৈ ৰাজ্যৰ কৃষি খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে এক যৌথ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।
বৈঠকত নিজৰ ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মাহজাতীয় খাদ্য আৰু ৰন্ধন তেল আমদানিৰ বাবে দেশৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বহিঃৰাজ্যলৈ যায় । কণী, মাছ, কুকুৰা আৰু গাহৰি আদিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি অসমে সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন কৰিব লাগিব, যাতে অন্য ৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া নহয় ।"
অসমৰ প্ৰায় ৭৫ লাখ লোক কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান অসমৰ মাত্ৰ ২৪ শতাংশ কৃষিভূমিতহে জলসিঞ্চনৰ সুবিধা আছে আৰু যাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । পৰম্পৰাগত ধানখেতিৰ পৰা কৃষকসকলে আশানুৰূপ ফল লাভ নকৰে । যাৰবাবে উদ্যানশস্যৰ এক ব্যাপক আৰু কৌশলগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কৃষকৰ আয় বহুগুণে বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে তামোল, লিচু আৰু জালুকৰ দৰে লাভজনক শস্য উৎপাদনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায় । শৈক্ষিক সমাজক এক বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞ আৰু গৱেষকসকলক এই যৌথ মঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি অঞ্চল-ভিত্তিক শস্য নিৰ্বাচন আৰু জলবায়ু-সহনশীল বীজ তথা পুলি বিকশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বিভাগসমূহক সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "এই ইণ্টাৰফেচ বৈঠক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক পোনপটীয়াকৈ পথাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা এক গতিশীল সেতু হ’ব লাগিব, যাতে অসমৰ কৃষি খণ্ডক পৰম্পৰাগত জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পৰা এক লাভজনক বাণিজ্যিক উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায় ।"
ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "অসমত বীজ উৎপাদন কৰি কৃষকক দিয়াৰ ক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্রীলৈ এখন চিঠি লিখিছে যে কৃষি বিভাগৰ পৰা ডেৰশ বিঘা ভূমিৰ এটা প্লট লাগে । য'ত সমবায় ভিত্তিত বীজ উৎপাদন কৰা হ'ব আৰু অসমৰ বীজ অসমতেই বিতৰণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে আমি চাৰিটা স্থান বাছনি কৰিছোঁ । আনহাতে, কঠিয়াতলীত আমি এশ বিঘা ভূমিত এখন নাৰ্চাৰী কৰিম, যাতে ভাল পুলি উৎপাদন কৰিব পৰা যায় । কৃষকৰ পঞ্জীয়ন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, বিধায়ক অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "কৃষক নেতাই মই দুৰ্বল হোৱা বুলি কৈছে । কৃষক নেতাই কয় যে কৃষি মন্ত্রী আৰু জলসিঞ্চন মন্ত্রী দি মোক তললৈ নমাই দিয়া হ'ল । গতিকে ঠিক আছে মই তললৈ আহিছোঁ আৰু তলৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কৃষি বিভাগৰ আয়ুক্ত তথা সচিব অৰুণা ৰাজোৰিয়া, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য দীপজ্যোতি ৰাজখোৱা, নাবাৰ্ডৰ অসম আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক জি ৰমেশ কুমাৰৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।