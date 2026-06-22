ETV Bharat / state

কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাঁট, আকাশলৈ চাই বৰষুণ অপেক্ষা সৰুপথাৰৰ কৃষকৰ

অসমৰ কৃষিভিত্তিক গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ সৰুপথাৰ ৷ ৯০ শতাংশতকৈও অধিক লোকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কেৱল কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই জীৱন-জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে ।

Farmers in Sarupathar facing trouble due to lack of rainfall
কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাঁট (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 3:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যুগল মেধি

সৰুপথাৰ: জেঠত কঠিয়া সিঁচি কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত হোৱা চহা কৃষকে এই বৰ্ষত খেতিৰ আশাই এৰিছে সৰুপথাৰৰ প্ৰেমহৰা গাঁৱত । জেঠ মাহ শেষ হৈ আহাৰ সোমাল ৷ কিন্তু আহাৰৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে সৰুপথাৰত নাই বৰষুণ । যাৰ ফলত খৰাঙত সৰ্বস্বান্ত সৰুপথাৰৰ কৃষক । আহাৰ মাহতো এই পৰ্যন্ত পথাৰত নাই এটোপালো পানী । বৰষুণৰ অভাৱত খেতি পথাৰসমূহত চিৰাল ফাঁট মেলাত মূৰে-কপালে হাত দিছে সৰুপথাৰৰ কৃষক ৰাইজে ।

অসমৰ কৃষিভিত্তিক গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ’ল সৰুপথাৰ, য’ত ৯০ শতাংশতকৈও অধিক লোকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কেৱল কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই জীৱন-জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে । সাধাৰণতে জেঠ মাহৰ পৰাই চহা খেতিয়কসকলে অতি আশাৰে কঠিয়া সিঁচাৰ জৰিয়তে নিজৰ বাৰ্ষিক কৃষিকৰ্মৰ শুভাৰম্ভ কৰে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই বৰ্ষত জেঠ মাহ শেষ হৈ আহাৰৰ প্ৰথম সপ্তাহ অতিক্ৰম কৰিবৰ হ’ল যদিও সৰুপথাৰ অঞ্চলত এতিয়ালৈকে এটোপাল বৰষুণ পৰা নাই ।

আকাশলৈ চাই বৰষুণ অপেক্ষা সৰুপথাৰৰ কৃষকৰ (ETV Bharat)

এই তীব্ৰ খৰাঙৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ খেতি পথাৰসমূহ শুকান হৈ পৰিছে আৰু পথাৰত চিৰাল ফাঁট মেলিছে । পথাৰৰ এই ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰি মূৰে-কপালে হাত দিছে সৰুপথাৰৰ কৃষক ৰাইজে ৷ আনকি বহুতে এইবাৰ খেতি কৰাৰ আশা একেবাৰে এৰি দিছে ।

অঞ্চলটোত দুখনকৈ নদী বা পানীৰ উৎস থকাৰ পিছতো চৰকাৰী জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোনো উপযুক্ত আৰু সক্ৰিয় ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে কৃষকসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগা হয় । বৰ্তমানৰ এই সংকটকালত একাংশ কৃষকে নিজৰ ব্যক্তিগত পুখুৰীৰ পৰা পানীৰ যোগান ধৰি যেনেতেনে কঠিয়া সিঁচাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে যদিও প্ৰখৰ ৰ’দৰ তুলনাত সেই পানী একেবাৰে অপৰ্যাপ্ত প্ৰমাণিত হৈছে । আনহাতে, আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা আন বহু কৃষকে কোনো উপায় বিচাৰি নাপাই পানী অবিহনেই তেনেদৰে শুকাই থকা খৰাং পথাৰতে কঠিয়া সিঁচিবলৈ বাধ্য হৈছে, যিবোৰ গজালি মেলাৰ পূৰ্বেই নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।

আটাইতকৈ পৰিতাপৰ বিষয়টো হ’ল যে, সৰুপথাৰত এটা বিয়াগোম চৰকাৰী কৃষি বিভাগ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিষয়া-কৰ্মচাৰী থকাৰ পিছতো এই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত খেতিয়কসকলৰ কাষত থিয় হ’বলৈ বা তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আহৰি নাই । আজিৰ এই আধুনিক বিজ্ঞান আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ যুগত, য’ত কৃত্ৰিম উপায়েৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অতি সহজ, তাৰ পিছতো সৰুপথাৰৰ অসহায় কৃষকে বাধ্য হৈ বৰুণ দেৱতাৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ শেষ ভৰষা হিচাপে বাচি লৈছে প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি অহা লোক-বিশ্বাসসমূহ । বিজ্ঞানক একাষৰীয়া কৰি তেওঁলোকে এতিয়া ভেকুলীৰ বিয়া পতা, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই জল কীৰ্তন কৰা আদি পৌৰাণিক পদ্ধতিসমূহৰ আশ্ৰয় লৈ এজাক বৰষুণৰ বাবে আকাশলৈ চাই দিন গণিবলগা হৈছে ।

গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ প্ৰেমহৰা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ২নং প্ৰেমহৰা গাঁৱৰ খেতিয়কসকলে কয়, "আমাৰ ইয়াত পানী নাই, আপোনালোকে নিজেই দেখিছে । কঠীয়া যি পাৰিছিলো, এই কঠীয়াতলিত চিৰাল ফাঁট মেলিলে, সেই কঠীয়া নষ্ট হ’ল । আমি বৰষুণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিছোঁ । নামঘৰত আমাৰ যিটো গ্ৰাম পূজা কৰোঁ, গোটেই গাঁও মিলি সেই পূজা কৰিলোঁ । তথাপিতো কোনো ফল পোৱা নাই । ভেকুলী বিয়া কৰা হৈছে, তাৰ পিছত বৰুণ দেৱতাৰ কাৰণে নাম-কীৰ্তন কৰা হৈছে । তেনেকুৱা পূজা-অৰ্চনা কৰি থকা হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে । কৃষি বিভাগৰ পৰাতো বৰ্তমানলৈকে কোনো একো সা-সুবিধা আহি পোৱা নাই ।’’

তেওঁলোকে লগতে কয়, "বৰষুণ হোৱাৰ আশা কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ জুনত বৰষুণ হ’বই লাগে । জুনত বৰষুণ নহ’লে খেতি কৰি লাভ নাই । এতিয়ালৈকে এয়া গতি, সদায় ডাৱৰ কৰে বৰষুণ নপৰে । বৰ্তমান পৰিস্থিতিত মানুহে চিন্তা কৰি কোনো পাৰ পোৱা নাই । খেতি নহ’লে অন্য বিকল্প নাই আমাৰ ইয়াত ।"

লগতে পঢ়ক: চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে এখন অসবৰ্ণ বিবাহ

TAGGED:

সৰুপথাৰ
ভেকুলী বিয়া
বৰষুণৰ অভাৱ
খেতি
SHORTAGE OF RAINFALL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.