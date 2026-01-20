ETV Bharat / state

ডুবাইবাসীয়েও সোৱাদ লৈছে ধেমাজিৰ মৌৰসৰ

মৌ পালন আন খেতিতকৈ কিয় লাভজনক ? সৰিয়হ খেতিৰ লগত মৌ পালন কৰিলে কিয় লাভ হয় ? ডুবাইলৈ গৈছে ধেমাজিৰ মৌ ৰস ৷

১৫ বিঘা সৰিয়হৰ খেতিৰ লগতে কৰিছে মৌ পালন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 20, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
ধেমাজি: সাম্প্ৰতিক সময়ত মৌ-পালন হৈ পৰিছে এবিধ লাভজনক ব্যৱসায় । মাত্ৰ এবাৰ এটা বাকচত বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতেই মুকলি হয় উপাৰ্জনৰ বাট । ধেমাজিৰ মাটিখোলা খোলা গাঁৱৰ উদ্যমী খেতিয়ক মোলান ভূঞাই সৰিয়হ খেতিৰ সমান্তৰালভাৱে মৌ পালন কৰি অধিক লাভান্বিত হৈছে ৷ খেতিয়কজনে কেৱল নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহুতকে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দি মৌপালন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ ১৫ বিঘা সৰিয়হৰ খেতিত ৩০ টাকৈ মৌ মাখিৰ বাকচ স্থাপন কৰিছে ৷

কিয় সৰিয়হৰ খেতিৰ সৈতে মৌপালন কৰা হয়:

এইক্ষেত্ৰত মৌ পালক মোলান ভূঞাই কয়, "এনেকৈ খেতি কৰিলে সৰিয়হৰো পালোঁ আৰু মৌ ৰসো পালোঁ ৷ সৰিয়হৰ ফুলত মৌ মাখিয়ে পৰাগ সংযোগ ঘটাই বাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় আৰু আমাৰ লাভটো বেছি হয় ৷ যিসকলে পুহি লাভান্বিত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ আহে ৷ এবাহৰ পৰা কেনেকৈ দুবাহ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিনামূলীয়াকৈ শিকাই দিয়া হয় ৷"

ডুবাইলৈ গৈছে ধেমাজিৰ মৌ ৰস (ETV Bharat Assam)

এই কামটোত ধেমাজি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিভিন্ন সময়ত প্ৰশিক্ষণ দি অহাৰ লগতে মৌ পালনৰ বাকচ যোগানক ধৰি অহাৰ বাবে মোলান ভূঞাই ধন্যবাদ দিয়ে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিষয়ববীয়াক ৷

ডুবাইত বিক্ৰী হৈছে মৌৰস:

সম্প্ৰতি মৌৰসৰ এখন ভাল বজাৰ আছে আৰু ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান বজাৰত এক কেজি মৌ ৰস ৮০০ৰ পৰা ১০০০টকাত বিক্ৰী কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ চলিত বছৰত জানুৱাৰী মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ব্যক্তিৰ জৰিয়তে ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰ্ভেজাল মৌৰস ৷

৩০ টাকৈ মৌ মাখিৰ বাকচ স্থাপন কৰিছে (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত তেওঁ কয়, "ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰি বটলত ভৰাই বিক্ৰী কৰিছোঁ । বজাৰলৈ যাবলগীয়াও হোৱা নাই ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন লোকৰ যোগেদি বাহিৰলৈও পঠাইছোঁ ৷ বৰ্তমান ডুবাইলৈ তেওঁ দিছে, ইয়াৰ বজাৰখন যথেষ্ট ভাল ৷ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে আগবাঢ়ি আহিলে যথেষ্ট ভাল হ’ব বুলি ভাবিছোঁ ৷"

মৌৰস উলিওৱাৰ সময়ত এগৰাকী কৃষক (ETV Bharat Assam)

একেদৰে অন্যান্য খেতিৰ তুলনাত মৌ পালন অতি সহজ আৰু লাভজনক । সেয়ে সকলোৱে কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে মৌপালকগৰাকীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে ২০০১ চনতে প্ৰথমে ওড়িশাত মৌ পালনৰ ওপৰত মোলান ভূঞাই প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ৷ ইপিনে মোলান ভূঞাৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ নিজাববীয়াকৈ মৌপালন আৰম্ভ কৰি উপকৃত হোৱা ধেমাজি মাছখোৱাৰ অৰুণ বৰুৱা আৰু গ্ৰীচ চন্দ্ৰ বুঢ়াগোঁহায়ে অন্য কৃষিতকৈ মৌপালন অধিক লাভজনক ব্যৱসায় বাবে সকলোকে মৌপালন কৰি স্বাৱলম্বী হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।

