প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাকৈ খেতি কৰি সফলতাৰ ফচল বুটলিছে ধেমাজিৰ কৃষকে
মাকৈ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দুই কৃষকে । বহুতকে কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিছে ।
Published : June 15, 2026 at 1:37 PM IST
ধেমাজি: জীৱিকা মানে কেৱল চাকৰি নহয় । স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনৰ বাবে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব পৰাটোহে সঁচা অৰ্থত জীৱিকা । অসমৰ দৰে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যত চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি কৃষিকৰ্মৰেও ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আৰু আনকো সংস্থাপন দিব পাৰি ।
সেই কথা প্ৰমাণ কৰিলে ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱাৰ ১ নং বৰাজানৰ কেইজনমান যুৱ কৃষকে । মনত বহুত সপোন লৈ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আৰু প্ৰণৱ দত্তই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাকৈ খেতি কৰিছিল । ১৮ বিঘা ভূমিত তেওঁলোকে মাকৈ খেতি কৰিছিল । এতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ লোকসকলো আনন্দিত হৈছে । কাৰণ তেওঁলোকৰ পথাৰত শ শ কেজি মাকৈ উৎপাদন হৈছে । ভবাতকৈও বহুত বেছি ভাল হৈছে খেতি ।
কৃষক দুজনৰ পৰিয়ালৰ লগতে ১০-১২ জন লোক এতিয়া পথাৰত মাকৈ চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । যোৱা দুটা দিনত তেওঁলোকে কেইবাখনো ট্ৰেক্টৰেৰেঘৰলৈ মাকৈ লৈ গৈছে । এতিয়ালৈকে ৫ টন মাকৈ তেওঁলোকে ছিঙিছে আৰু ১০ টনৰো অধিক মাকৈ উৎপাদনৰ আশা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত কৃষক প্ৰণৱ দত্তই কয়, "কৃষি বিভাগৰ পৰা প্ৰায় ৪০ কেজি বীজ আনিছিলোঁ । আমি দুজনে কৰিছোঁ যদিও প্ৰায় ১০ জন লোকক কামত লগাইছোঁ । কৃষি বিভাগ আৰু বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । বীজ যোগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে । প্ৰথমতে বহুতে উপহাস কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আমাক দেখি কিছুমানে ভাবিছে যে খেতি কৰিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি ।"
যুৱ প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "খাদ্য আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা আমাৰ মানৱ দেহত বিভিন্ন অচিন ৰোগে দেখা দিছে । সেই কাৰণে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি নিজৰ ঘৰখল চলোৱাৰ লগতে ৰাইজক কিমান কম মূল্যত দিব পাৰো সেয়া চিন্তা কৰিব লাগে ।"
আন এগৰাকী কৃষক প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ পত্নীয়ে কয়, "মোৰ মানুহজনে ভাইটিক লগত লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোমধানৰ খেতি কৰিলে । আমি সুফল পালো । খুব ধুনীয়া খেতি হ'ল । প্ৰায় ৩০ জন মান মানুহ কামত লাগি আছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু কৰিছে একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল ফল পাম বুলি । বীজ কৃষি বিভাগৰ পৰা লোৱা হৈছিল । সেই বীজেৰে ইমান ভাল খেতি হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ ।" তেওঁলোকে এতিয়া মাকৈবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
'ঐতিহ্যই আমাৰ পৰিচয়'- পত্নীৰ স্মৃতিত ঘৰতে সংগ্ৰহালয় স্থাপন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ