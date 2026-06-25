সৰুপথাৰত কৃষকক দিবলগীয়া বীজ-সাৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামতে নষ্ট

সৰুপথাৰত কৃষকক দিবলগীয়া বীজ-সাৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামতে নষ্ট
বীজ আৰু সাৰ বিতৰণত গাফিলতি নকৰিবলৈ কৃষি মন্ত্ৰীয়ে সকীয়নি দিয়াৰ পিছতো সৰুপথাৰৰ মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আজব ঘটনা ।
Published : June 25, 2026 at 6:10 PM IST
সৰুপথাৰ : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক কৃষি বিভাগৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বীজ আৰু সাৰ বিতৰণত বিলম্ব হ'লেই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছিল।
কিন্তু তাৰ পিছতো সৰুপথাৰৰ মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অৰাজকতা চলাৰ অভিযোগ উঠিছে । কৃষকৰ বাবে যোগান ধৰা উন্নতমানৰ বীজ আৰু সাৰ কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তে নষ্ট হৈ গৈছে ।
বহু সময় ধৰি কৃষকক যোগান নধৰাৰ বাবে বীজ আৰু সাৰবোৰ নষ্ট হোৱাৰ লগতে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে কৃষকে কাৰ্যালয়লৈ বীজ আৰু সাৰ বিচাৰি আহিও নিৰাশ হ'বলগীয়া হৈছে । কৃষকসকলক ফাৰ্মাৰ আইডিৰ অজুহাত দি বীজ আৰু সাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰো বুলি খালী হাতে উভতাই পঠিয়াইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন কৃষকে কয়, "আমি বনাঞ্চলৰ কৃষক । কৃষিয়ে আমাৰ জীৱন যাপন মূল । আমি ইয়ালৈ কৃষি সামগ্ৰী নিবলৈ আহিছিলোঁ । সেইবোৰ বিচাৰোতে আমাক কৃষি বিষয়াই ক'লে যে আপোনালোকে যিহেতু বনাঞ্চলৰ গাঁৱত বসবাস কৰে গতিকে ফাৰ্মাৰ আইডি লাগিব । ফাৰ্মাৰ আইডি নহ'লে আমি বীজ, দৰৱ বা কোনো সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ ।"
ইফালে কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামত বীজ আৰু সাৰ নষ্ট হোৱাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত উদ্ভট যুক্তি দিলে কৃষি বিষয়াই । তেওঁৰ মতে নিগনি আৰু এন্দুৰৰ বাবেহে নষ্ট হৈছে সামগ্ৰীবোৰ । কৃষি বিষয়াই জনোৱা মতে তেওঁলোকে সময়মতে বীজ আৰু সাৰ যোগান ধৰি আছে ।
কৃষি বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "নষ্ট হোৱা নাই । কৃষকে বিচাৰি আহিলে আমি দি থাকো । দৰৱ এনে নিদিয়ে, যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া নিয়ে । আমি দেখিছোঁ এন্দুৰ যথেষ্ট । এন্দুৰে অলপ দিগদাৰ কৰিছে । তথাপিও এন্দুৰে খোৱাৰ পিছতো বান্ধি হ'লেও কৃষকসকলক দি পঠিয়াই দিও । মোৰ আগৰে ছাগে এইখিনি বস্তু ।"
আনহাতে ফাৰ্মাৰ আইডি অবিহনে কোনো সামগ্ৰী দিব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষই ফাৰ্মাৰ আইডি অবিহনে কৃষকক কোনো সামগ্ৰী নিদিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বুলিও তেওঁ যুক্তি দিছে ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে কৃষি বিভাগৰ গুদামত বস্তাই বস্তাই বীজ আৰু সাৰ পচি গৈছে কিন্তু ফাৰ্মাৰ আইডি নহ'লে সেইবোৰ কৃষকক দিব নোৱাৰে । এই কথা হজম কৰিব পৰা নাই স্থানীয় সংগঠনসমূহে ।
কৃষি বিভাগৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই । ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক সীমান্ত বৰাই কয়, "সৰুপথাৰত ধনশিৰি মহকুমাৰ যি কৃষি বিভাগ আছে, তাত এটা কথা পৰিলক্ষিত হৈছে যে সাধাৰণ কৃষকৰ বাবে বা জনসাধাৰণৰ বাবে যিসমূহ চৰকাৰীভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, সাৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বীজ আহে সেইবোৰ বৰ্তমান অৱস্থাত যেনেদৰে তেওঁলোকে ৰাখিছে এটা কদৰ্যময় ৰূপ লৈছে । য'ত মকৰা জাল, নিগনিৰ বাসস্থানৰ দৰে এটা লেতেৰা আৱৰ্জনাৰ গুদামলৈ পৰিণত হৈছে । ই এক লজ্জাজনক কথা । সৰুপথাৰ অঞ্চলটোত আচলতে ৭০ শতাংশ লোকে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিনামূলীয়া বীজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নাপায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বা ভিটামিনৰ অভাৱত কৃষি বেয়া হয় । গতিকে এইসমূহ তেওঁলোকে নাপায়, সাৰসমূহ সময়মতে নাপায় । কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে যেনেদৰে তেওঁলোকে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল বা এটা গুদামত ভালদৰে ৰাখিব লাগিছিল, সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে নাৰাখি এটা কদৰ্যময় ৰূপত ৰাখিছে ।
গতিকে আমি কৃষি বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতি দেখা পাইছোঁ ।" শীঘ্ৰে নষ্ট হোৱাৰ পূৰ্বে বীজ আৰু সাৰ কৃষকৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলৈও আছুৰ নেতাসকলে দাবী জনায় ।
লগতে পঢ়ক :
উত্তৰ-পূৰ্বত প্ৰথমবাৰলৈ চিনাক্ত ছেলভিয়া মিছেলা নামৰ এবিধ গছ