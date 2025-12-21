ETV Bharat / state

৫০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতি, লাখে লাখে বুটলিছে ধন

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত মাকৈ খেতিৰ সেউজীয়া দলিচা । বালিচৰৰ ৫০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে লাখপতি হ'বৰ মন খেতিয়ক দিলবাহাৰ আলীৰ ।

Farmers are earning over a lakh rupees by cultivating Corn on in Nalbari
৫০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে লাখপতি হ'বৰ মন খেতিয়ক দিলবাহাৰ আলীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
নলবাৰী: বাৰিষা পানীৰে উপচি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কোবাল সোঁতৰ পৰশত চৰাঞ্চলৰ কৃষকে ৰচে আশাৰ সপোন । নৈৰ বুকুত জীৱন যাপন কৰা চৰাঞ্চলৰ খেতিয়কৰ একমাত্ৰ জীৱিকাই হৈছে কৃষি । কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে চৰাঞ্চলৰ লোকসকল ।

বাৰিষা ওফন্দি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এতিয়া সেউজীয়া দলিচা । ফাগুন, চ'তলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ আনিব চৰাঞ্চলৰ খেতিয়কৰ । সেই আশাৰে নলবাৰীৰ নৱাপাৰা চৰৰ এজন খেতিয়কে বাচি লৈছে মাকৈ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ স্বপ্ন ।

স্বপ্নই নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে এই মাকৈ খেতিৰেই উপাৰ্জন কৰি আহিছে লাখ লাখ টকা । প্ৰায় ৫০ বিঘা নৈৰ বুকুৰ মাটিত মাকৈ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে এজন কৃষকে । পিছ এইবাৰ পূৰ্বতকৈ মাকৈৰ গছবোৰ লহপহকৈ বাঢ়ি আহি ওখ হোৱাত অধিক লাভবান হোৱাৰ আশা কৰিছে কৃষকজনে ।

তেওঁ মাকৈৰ খেতিৰে বছৰি উপাৰ্জন কৰি আহিছে ৫ ৰ পৰা ১০ লাখ টকা । খেতিয়কজন হৈছে নলবাৰীৰ নৱাপাৰা চৰ নিৱাসী দিলবাহাৰ আলী । দিলাবাহাৰে প্ৰতিবিঘা মাটিত ৩/৪ কিলোগ্ৰামকৈ মাকৈৰ বীজ সিঁচি ৫০ বিঘা ভূমিৰ পৰা লাভ কৰিছে প্ৰায় ৫ লাখ টকা । এইবাৰ উপাৰ্জনৰ সপোন দেখিছে ১০/১৫ লাখ টকা ।

আন খেতিত বেছি গুৰুত্ব নিদি কেৱল মাকৈ খেতিতেই নিজক খটুৱাই দিনৰ দিনটো পৰিশ্ৰম কৰে দিলবাহাৰে । দিলবাহাৰে এই সন্দৰ্ভত জনাই,"প্ৰতিবছৰে মাকৈ খেতিয়েই কৰি আহিছোঁ । প্ৰতিবিঘা ভূমিত ৩ৰ পৰা ৪ কিলোগ্ৰাম কৈ মাকৈ বীজ ৰোপণ কৰিছোঁ । এতিয়া মাকৈ গছবোৰ লহপহকৈ বাঢ়ি আহি ওখ হৈছে । এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে । পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বেছি উপাৰ্জন হ'ব ।" লগতে তেওঁ জনাই যে কোনোধৰণৰ চৰকাৰী সা-সুবিধা নোপোৱাকৈয়ে তেওঁ এই কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে প্ৰতিবছৰে ।

মাকৈ বিক্ৰীৰ বাবে যাব নালাগে বজাৰলৈ:

মাকৈ বিক্ৰী কিদৰে কৰা হয় বুলি সাংবাদিকে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দিলবাহাৰে কয়,"আমি ইয়াৰ পৰা যিখিনি মাকৈ উৎপাদন কৰোঁ, সেয়া কোনো বজাৰলৈ নিব নালাগে । কোম্পানীৰ মানুহ আহি আমাৰ পৰা কুইন্টল হিচাপত ক্ৰয় কৰি লৈ যায় । ফল লাগি পকি উঠাত সেয়া আমি মেচিনেৰে এৰুৱাই পেকেজিং কৰোঁ । তেওঁলোকে আহি ওজন কৰি আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰে । প্ৰতিকুইন্টল মাকৈত ২ হাজাৰকৈ মূল্য পাওঁ । যদি বজাৰত ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি হয়, তেন্তে আমাৰো যথেষ্ট লাভ হয় ।"

মাকৈৰ উপৰিও কৰে অন্যান্য খেতি:

কৃষিকৰ্মতে নিজক সমৰ্পন কৰা দিলবাহাৰে কয়,"ইয়াৰ উপৰি আমি বজাৰত ক্ৰয় নকৰাকৈ পাচলি খেতিও কৰোঁ । ঘৰত খাবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন সেয়া আমি নিজেই উৎপাদন কৰোঁ । কিন্তু আন খেতিতকৈ মাকৈ খেতিত লাভা লাভ বেছি । চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো আশা নকৰাকৈয়েই চলিব পাৰোঁ মাকৈ খেতিৰ পৰা ।"

