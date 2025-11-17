কাঠফুলাৰ বিস্কুট, আচাৰ আদি খাইছেনে ? কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে জানিবলৈ যাওঁ আহক আৰিহণ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাষলৈ
ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ যুঁজ । কথাৰে নহয় বন্ধু, কামেৰেহে পৰিচয় দি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত আগবাঢ়িছে কনকলতা দাস আৰু অনুজ কুমাৰ শইকীয়াই ।
Published : November 17, 2025 at 10:28 AM IST
গুৱাহাটী : ইতিমধ্যে আমি বহু প্ৰতিবেদনত কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা বহু বাতৰিয়েই প্ৰকাশ কৰিছো ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কৰা কাঠফুলাৰ এখন ভাল বজাৰ গঢ়ি উঠিছে ৷ ফলত বহু লোক উপকৃতও হৈছে ৷
কিন্তু কাঠফুলাৰ পৰা যে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আচাৰ, বিস্কুট আদি প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই কথা বাৰু আপুনি শুনিছেনে ? হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে কাঠফুলাৰ পৰা আচাৰ, বিস্কুট আদিৰ লগতে বহু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷
আমি আমি ক’বলৈ লৈছো কাঠফুলাৰ খেতিৰে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহগৰাকীকো কৰ্মসংস্থাপন দিয়া আৰিহণ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কথা । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়া লালমাটিত কাঠফুলাৰ খেতি কৰি, সেই খেতিৰ পৰা উৎপাদন হোৱা কাঠফুলেৰে আচাৰ, বিস্কুট আদি সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰিহণ এণ্টাৰপ্ৰাইজে ।
বিগত ১০ বছৰ ধৰি ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কাঠফুলাৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰি আহিছে অৰিহণৰ স্বত্বাধিকাৰী কনকলতা দাস আৰু অনুজ কুমাৰ শইকীয়াই ।
- কাঠফুলাৰ পৰা কি কি সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে আৰিহণে ?
এই সন্দৰ্ভত অৰিহণৰ স্বত্বাধিকাৰী কনকলতা দাসে কয়, "কেঁচা কাঠফুলা, শুকান কাঠফুলা, কাঠফুলাৰ গুৰিৰ উপৰিও বিস্কুট, আচাৰ আদি প্ৰস্তুত কৰি আহিছো । প্ৰায় ৬ বিধ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰো । তাৰ ভিতৰত আছে ভোটজলকীয়া কাঠফুলা আচাৰ, জলকীয়া কাঠফুলাৰ আচাৰ, আনাৰস কাঠফুলাৰ আচাৰ, তেতেলী কাঠফুলাৰ আচাৰ, নাৰিকল কাঠফুলাৰ আচাৰ আৰু নহৰু কাঠফুলাৰ আচাৰ । তদুপৰি মাচৰুমৰ প্ৰ'টিন পাউদাৰ, চকলেট, নুডেলচ আদি বনাইছো যদিও বজাৰত উলিয়াই দিয়া নাই । পৰৱৰ্তী সময়ত বজাৰত উলিয়াই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।"
- কেতিয়াৰ পৰা এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হয় ?
তেওঁ কয়, ‘‘২০১৬ চনৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁৱৰ লগতে মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মেঘালয় আদিত কাঠফুলাৰ খেতি কিদৰে কৰা হয়, তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও খেতিয়কসকলক কাঠফুলাৰ বীজৰ যোগান ধৰি আহিছিলো । খেতিয়কৰ পৰা উৎপাদন হোৱা কাঠফুলাবোৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলো । কিন্তু কোভিডৰ সময়ত সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল । কোভিডৰ পিছত আমি পুনৰ আৰিহণ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামেৰে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলো । গুৱাহাটীৰ লালমাটি এডোখৰ ঠাই ভাৰাত লৈ আৰম্ভ কৰিলো । তেতিয়াৰ পৰা এই ফাৰ্মখন চলি আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ৪-৫ বিঘা মাটিত ফাৰ্মখন কৰাৰ লক্ষ্য লোৱাৰ লগতে ফাৰ্মখনৰ লগত বৰ্তমান জড়িত হৈ থকা ১২ জন কৰ্মচাৰীৰ পৰা ২০০ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ।"
- কোন কোন স্থানলৈ যায় তেওঁলোকৰ ফাৰ্মৰ কাঠফুলাৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী ?
কনকলতা দাসে কয়, ‘‘আমি বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰণ কৰি সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰি আহিছো । মহানগৰীৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীৰ উপৰিও গুজৰাট, দিল্লী, মেঘালয় আদি ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । তদুপৰি মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, ডিমাপুৰ আদিলৈ আমাৰ সামগ্ৰী গৈছে । ইয়াৰোপৰি আমাৰ ভেটাপাৰাত এখন আউটলেট আছে । তদুপৰি এইবাৰ এডভানণ্টেজ আসামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তাত বিদেশৰ পৰা অহা অতিথিসকলে আমাৰ কাঠফুলাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ খুব ভাল পাইছিল ।"
- কম খৰচতে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰি :
কনকলতা দাসে কয়, "অতি কম খৰচতে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব পৰা যায় । আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়া প্ৰায় এহেজাৰ মহিলাই কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে । মাহত ১৫-২০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে ।"
আনহাতে ফাৰ্মখনৰ আনগৰাকী স্বতাধিকাৰী অনুজ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত ৫-১০ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি কাঠফুলাৰ খেতি আৰম্ভ কৰিব পাৰি । আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়া বহু খেতিয়কে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে । আত্মসহায়ক গোট তথা চ’ছাইটিৰবোৰেও কাঠফুলাৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে । আমি বিগত ১০ বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰায় ১০ হাজাৰ লোক কাঠফুলাৰ খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছো । কোভিডৰ পিছত আমি গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ জিলা নলবাৰী, বৰপেটা, নগাঁও, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা আদি জিলাৰ গাঁওবোৰলৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছো । বৰ্তমান তেওঁলোক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে । আমি তেওঁলোক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও পশ্চিমবংগ, শিলিগুৰি, কোচবিহাৰ আদিৰ পৰা অনা উন্নত মানৰ বীজ যোগান ধৰা হয় ।"
- কাঠফুলাৰ খেতি কৰিবলৈ কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় ?
অনুজ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "কাঠফুলাৰ খেতিৰ বাবে ধানখেৰ, পলিথিন, বাঁহ আৰু উন্নতমানৰ কাঠফুলাৰ বীজৰ প্ৰয়োজন হয় ।"
- কাঠফুলাৰ উপকাৰিতা :
শইকীয়াই কয়, "কাঠফুলাৰ বহু উপকাৰী গুণ আছে । কাঠফুলা হাই প্ৰ'টিনযুক্ত । ডাইবেটিছ, কেন্সাৰ, হাই প্ৰেচাৰৰ উপৰিও কোষ্ঠকাঠিন্যত ভোগা ৰোগীৰ বাবে কাঠফুলা উপকাৰী খাদ্য ।"