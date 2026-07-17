ETV Bharat / state

আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয়

ধানখেতি কৰি বছৰি ২-৩ লাখ উপাৰ্জন ।

Farmer of Jonai Dhemaji Bijoy busy conserving seven local varieties of paddy
আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : আহাৰৰ শেষত উৎকট গৰম, বোকা পানী গচকি পথাৰত জাত জাত ঐঃনিতম গাই আহু ধান কটাত দাৱনী ব্যস্ত হৈছে ৷ দাৱনীৰ কাঁচিৰ শব্দত নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । আহাৰৰ পথাৰৰ বুকুত হেপাঁহৰ আঘোণৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এফালে যদি ৰোৱনীৰ ব্যস্ততা, আনফালে আকৌ দাৱনীৰ মূৰ তুলি চাবলৈ আহৰি নাই ৷

"আহু খেতি আহুকাল মুগা খেতি কপাল ভাল, শালিখেতি কৰিলেই পায় ।" অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এই প্ৰৱচনফাঁকিত কোৱাৰ দৰে অত্যন্ত আহুকালৰ বাবেই হয়তো বহতো কৃষকে আহুখেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে ৷ ইয়াৰ মাজতো বহু প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি বিজয় লক্ষী পামেই আহুধানৰ সাতবিধ জাতৰ খেতি কৰি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয় (ETV Bharat Assam)

ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমষ্টিৰ কুলাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দীঘলী গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল খেতিয়ক বিজয় লক্ষী পামেই বছৰি তিনিবিধ খেতি কৰি দুগুণ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনকি বছৰত ধান বিক্ৰী কৰি তেওঁ ২-৩ লাখ উপাৰ্জন কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কৃষি বিভাগৰ পৰা পোৱা সৌৰশক্তি আৰু স্প্ৰিং কুলাৰৰ জৰিয়তে পথাৰত পানী যোগান ধৰি সফল হোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।

সাতবিধ বিপন্ন থলুৱা জাতৰ আহুধান সংৰক্ষণ :

এই কৃষকজনে বিলুপ্ত হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা ধান সংৰক্ষণৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে । সেইবাবে তেওঁ সাত প্ৰকাৰৰ ধান কৰিছে । এই ধানসমূহ যাতে কঠীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে সেই বাবে এনে চেষ্টা চলাইছে । কোনোবা কৃষকক যদি আহু ধানৰ কঠীয়াৰ বাবে ধানৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।

এই সন্দৰ্ভত কৃকজনে কয়, “মই সাতবিধ জাতৰ আহুধানৰ খেতি কৰিছো ৷ এইখিনি বিলুপ্তপ্ৰায় ধান ৷ মই এই ধানসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছো । পিছলৈও কৃষকসকলে এইধানসমূহ কঠীয়া হিচপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷ এই ধানসমূহ হৈছে বগা আহু, মেগী লাহী, ৰঢ় লাহী আদি ৷"

উল্লেখ্য যে কৃষিকৰ্মৰ বাবে তেওঁ 'প্লেণ্ট জেনোম ছেভিঅ'ৰ ফাৰ্মাৰ ৰিৱাৰ্ড ২০২০-২১' লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ প্ৰগতিশীল কৃষকজনে কেৱল উপাৰ্জনৰ বাবে এই সাতবিধ আহুধানৰ খেতি কৰা নাই ।

তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া এবিধ খেতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । উৎসাহেৰে দুগুণ উৎপাদন কৰিব লাগিব । আহুধানৰ উপৰি থলুৱা ধানৰ জাত ক্ৰমে অমনা বাও, ককুৱা বাও, ৰঞ্জিত, মানিকী মাধুৰী (কন জহা)ৰ লগতে কলা ধানৰ খেতিও কৰিছো ৷ কৃষি বিভাগৰ পৰা সৌৰ পাম্পছেট, ট্ৰেক্টৰ আদি আনুষংগিক সুবিধা লাভ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:সপোন হ’ব বাস্তৱ ! মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱচামক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস

পানী মেটেকাই দেখুৱাইছে সপোন, স্বাৱলম্বিতাৰ বাটত অগ্ৰসৰ বোকাখাতৰ দুই বন্ধু

১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; টিংখাঙত আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বগা আহু
ধেমাজি
LOCAL PADDY CONSERVATION
LOCAL VARIETIES OF PADDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.