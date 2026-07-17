আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয়

আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয়
ধানখেতি কৰি বছৰি ২-৩ লাখ উপাৰ্জন ।
Published : July 17, 2026 at 1:52 PM IST
ধেমাজি : আহাৰৰ শেষত উৎকট গৰম, বোকা পানী গচকি পথাৰত জাত জাত ঐঃনিতম গাই আহু ধান কটাত দাৱনী ব্যস্ত হৈছে ৷ দাৱনীৰ কাঁচিৰ শব্দত নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । আহাৰৰ পথাৰৰ বুকুত হেপাঁহৰ আঘোণৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এফালে যদি ৰোৱনীৰ ব্যস্ততা, আনফালে আকৌ দাৱনীৰ মূৰ তুলি চাবলৈ আহৰি নাই ৷
"আহু খেতি আহুকাল মুগা খেতি কপাল ভাল, শালিখেতি কৰিলেই পায় ।" অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ এই প্ৰৱচনফাঁকিত কোৱাৰ দৰে অত্যন্ত আহুকালৰ বাবেই হয়তো বহতো কৃষকে আহুখেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে ৷ ইয়াৰ মাজতো বহু প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি বিজয় লক্ষী পামেই আহুধানৰ সাতবিধ জাতৰ খেতি কৰি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমষ্টিৰ কুলাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দীঘলী গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল খেতিয়ক বিজয় লক্ষী পামেই বছৰি তিনিবিধ খেতি কৰি দুগুণ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনকি বছৰত ধান বিক্ৰী কৰি তেওঁ ২-৩ লাখ উপাৰ্জন কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কৃষি বিভাগৰ পৰা পোৱা সৌৰশক্তি আৰু স্প্ৰিং কুলাৰৰ জৰিয়তে পথাৰত পানী যোগান ধৰি সফল হোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।
সাতবিধ বিপন্ন থলুৱা জাতৰ আহুধান সংৰক্ষণ :
এই কৃষকজনে বিলুপ্ত হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা ধান সংৰক্ষণৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে । সেইবাবে তেওঁ সাত প্ৰকাৰৰ ধান কৰিছে । এই ধানসমূহ যাতে কঠীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে সেই বাবে এনে চেষ্টা চলাইছে । কোনোবা কৃষকক যদি আহু ধানৰ কঠীয়াৰ বাবে ধানৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত কৃকজনে কয়, “মই সাতবিধ জাতৰ আহুধানৰ খেতি কৰিছো ৷ এইখিনি বিলুপ্তপ্ৰায় ধান ৷ মই এই ধানসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছো । পিছলৈও কৃষকসকলে এইধানসমূহ কঠীয়া হিচপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷ এই ধানসমূহ হৈছে বগা আহু, মেগী লাহী, ৰঢ় লাহী আদি ৷"
উল্লেখ্য যে কৃষিকৰ্মৰ বাবে তেওঁ 'প্লেণ্ট জেনোম ছেভিঅ'ৰ ফাৰ্মাৰ ৰিৱাৰ্ড ২০২০-২১' লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ প্ৰগতিশীল কৃষকজনে কেৱল উপাৰ্জনৰ বাবে এই সাতবিধ আহুধানৰ খেতি কৰা নাই ।
তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া এবিধ খেতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । উৎসাহেৰে দুগুণ উৎপাদন কৰিব লাগিব । আহুধানৰ উপৰি থলুৱা ধানৰ জাত ক্ৰমে অমনা বাও, ককুৱা বাও, ৰঞ্জিত, মানিকী মাধুৰী (কন জহা)ৰ লগতে কলা ধানৰ খেতিও কৰিছো ৷ কৃষি বিভাগৰ পৰা সৌৰ পাম্পছেট, ট্ৰেক্টৰ আদি আনুষংগিক সুবিধা লাভ কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:সপোন হ’ব বাস্তৱ ! মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱচামক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস
পানী মেটেকাই দেখুৱাইছে সপোন, স্বাৱলম্বিতাৰ বাটত অগ্ৰসৰ বোকাখাতৰ দুই বন্ধু
১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; টিংখাঙত আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে