কৃত্ৰিম বানে সপোন ভাঙিছে কৃষকৰ, কঠীয়াতলি নে পুখুৰী চিনিবই নোৱাৰি

কৃত্ৰিম বানে সপোন ভাঙিছে কৃষকৰ, কঠীয়াতলি নে পুখুৰী চিনিবই নোৱাৰি
একাংশ লোকে মইমতালিৰে য'তে ততে পানী ওলাই যোৱা পথ বন্ধ কৰাত প্ৰভাৱ পৰিছে কৃষিভূমিত ।
Published : June 28, 2026 at 11:14 AM IST
ধেমাজি : এতিয়া পথাৰত কৃষকে সপোন দেখা সময় । পিছে এই ভৰপক সময়তো এফালে যদি বাঢ়নী পানীয়ে খেতিপথাৰ বালিয়ে পুতিছে, আনফালে বৰষুণৰ আৱদ্ধ পানীয়ে কৃষকৰ সপোন ভাঙিছে । একাংশ লোকে মইমতালিৰে য'তে ততে পানী ওলাই যোৱা পথ বন্ধ কৰাৰ ফলত বহু কৃষকৰ খেতিপথাৰত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে পানী ।
নেৰানেপেৰা বৰষুণত দহদিনে পানীৰ তলত থকাত সমূলঞ্চে নষ্ট হ’ল ধেমাজি ৰাজহচক্ৰৰ অধীনৰ শান্তিপুৰ মাজগাঁৱৰ নিতুল দত্ত নামৰ কৃষকৰ ঘৰৰ সন্মুখতে ৰোপণ কৰা কঠীয়াতলি । পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰা কঠীয়াতলিত ডুব গৈছে লহপহকৈ বাঢ়ি অহা ৬০ কেজিৰো অধিক কঠীয়া । এতিয়া শালিধান ৰোৱা ভৰপক সময়ত কঠীয়া নষ্ট হোৱা দেখি মূৰে-কপালে হাতদিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে ৷
কঠীয়াৰ লগতে নষ্ট হৈছে কচু খেতি ৷ এই সন্দৰ্ভত কৃষকজনে কয়, "আচলতে এইটো পুখুৰী নহয় কঠীয়াহে পেলাইছিলো; কিন্তু কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে ৷ আগতে নৰ্দমা আছিল, বৰষুণ হ’লেও পানী শুকাই যায়; কিন্তু এইবছৰ কিছুমান মানুহে অপৰিকল্পিতভাৱে জানিবুজি কালভাৰ্ট এটা বহাই দিলে ৷ এতিয়া পানী আৱদ্ধ হৈ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে । মোৰ ৬০কেজি কঠীয়া নষ্ট হৈছে ৷ লগতে কচু খেতিও নষ্ট হৈছে ৷"
ইপিনে, একে গাঁৱৰে দুজনমান লোকে পানী যোৱা নলাটোত নিজ মইমতালিৰে পানী জমা হোৱা অংশতকৈ অধিক উচ্চতাত স্থাপন কৰা বাবেই কৃষক পৰিয়ালটোৱে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ সেয়ে এনে কাৰ্যত জড়িত গাঁৱৰ কেইবাজনো লোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে । জিলা কৃষি বিভাগ আৰু ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াকো দাখিল কৰিছে অভিযোগ ৷
লগতে পঢ়ক:বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননি, পথাৰলৈ চাই হাহাকাৰ কৃষকৰ
বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ
জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ; নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৮ পৰিয়ালৰ ঘৰ