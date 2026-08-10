বানে ধোৱা টীয়কৰ পথাৰত সপোন ৰচিব খোজা এজন খেতিয়ক

বানে ধোৱা টীয়কৰ পথাৰত সপোন ৰচিব খোজা এজন খেতিয়ক
দুৰ্যোগৰ সময়ত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাকে সাৰথি কৰি আগুৱাই যোৱাৰ সংকল্প ।
Published : August 10, 2026 at 2:39 PM IST
টীয়ক: বানে সকলো শেষ কৰিলেও হতাশৰ মাজতেই নৱনিধি গগৈ নামৰ আদৰ্শ কৃষকজনে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী খেতিয়কক আত্মবিশ্বাসেৰে পুনৰ খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এতিয়া চৰকাৰী আঁচনিলৈ বাট চাই নাথাকি দুগুণ উৎসাহে কাম কৰিলেই পুনৰ সফল হ'ব বুলি এইগৰাকী কৃষক আশাবাদী।
যোৰহাট জিলাৰ টীয়কত বানপানীৰ প্ৰকোপ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে যদিও বানাক্ৰান্ত কৃষকৰ দুৰ্দশাৰ অৱসান হোৱা নাই ।
বানৰ ফলত বহু কৃষকৰ খেতিপথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱাৰ ফলত তেওঁলোক গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । যেনি চাই তেনি কেৱল হতাশাৰ ছবি । বহুতৰ চকুত এতিয়া ভৱিষ্য়ত অন্ধকাৰ ছবিখন ভাহি উঠিছে । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতেই টীয়কৰ আদৰ্শ কৃষক নৱনিধি গগৈয়ে এইবাৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাকে সাৰথি কৰি পুনৰ খেতি কৰিবলৈ মন মেলিছে ।
উজনি অসমৰ আন দুখন জিলাৰ লগতে যোৰহাট শেহতীয়াভাৱে হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানত এইজন কৃষকৰ বিঘাই বিঘাই পাচলি খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছে । জিকা, তিঁয়হ, অমিতা, জাতিলাও আদি বিভিন্ন পাচলি খেতি পানীৰ তলত ডুব যোৱাত তেওঁৰ ব্যাপক ক্ষতি হয় । বহু পৰিশ্ৰম আৰু ধনৰ বিনিয়োগেৰে গঢ়ি তোলা খেতিডৰা মুহূৰ্ততে ধ্বংস হোৱাত কৃষকজনৰ সপোন ভাঙি পৰিছিল যদিও হতাশাক স্থান নিদি নৱনিধিয়ে পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে কৃষিকাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।
তেওঁ আন কৃষকসকলকো হতাশ নহৈ কেৱল চৰকাৰী আঁচনিলৈ অপেক্ষা নকৰি পুনৰ হাতে কামে লাগি খেতি আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় ,"এই জলপ্ৰলয়ে আমাৰ খেতিপথাৰৰ সকলো শেষ কৰিলে । মই ইয়াত চাৰি বিঘা মাটিত জিকা,অমিতা,লাওৰ খেতি কৰিছিলো,সকলো শেষ । অৱশ্যে বৰ্তমান এয়া মই ইতিবাচক হিচাপে গণ্য কৰি মনটো ডাঠ কৰি পুনৰ কৃষিকাৰ্যত লাগিছো । হয়,তিনি-চাৰিমাহ বা এবছৰ পিছুৱাই গৈছো; কিন্তু মনোবল ভঙা নাই । আমি খেতি কৰি যাম । পানী হৈছে আৰু এইবাৰ অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে কৰিম । সেয়ে মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ কোনো কৃষক হতাশ নহ'ব । "
লোকচান হৈছে যদিও পুনৰ খেতিত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ পুনৰ কয়," চৰকাৰীভাৱে বা বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি আছে বা আমি পাবও লাগে; কিন্তু ইমান প্ৰমাণ পত্ৰ,নথি পত্ৰ জমা দি কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে ঘূৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ আমি নিজৰ খেতিডৰাতে কাম কৰিলে বেছি লাভ হ'ব । এতিয়া মানুহ চৰকাৰী বান সাহাৰ্য ১৫০০০ টকাৰ বাবে ইমান ব্যস্ত হৈছে মই দেখি আচৰিত হৈছো । তাতকৈ এইকেইটা দিন যদি নিজৰ বাৰীতে কাম কৰি থাকিলেহেতেঁন নিশ্চয় ছমাহ, এবছৰত বানত লোকচান হোৱা ক্ষয় ক্ষতিও পুৰাব পাৰিলহেতেঁন ।"
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত