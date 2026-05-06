৩০০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি, সাফল্যৰ হাঁহি এদল কৃষকৰ মুখত
মৰিগাঁও জিলাৰ হাবিবৰঙাবাৰীৰ এই কৃষকসকলে কঢ়িয়াই আনিছে মৰিগাঁৱত কৃষি বিপ্লৱ । ৩০০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতিৰে স্বাৱলম্বী এদল কৃষক ।
Published : May 6, 2026 at 6:57 PM IST
মৰিগাঁও: অসমৰ কৃষি মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটা কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হাবিবৰঙাবাৰী অঞ্চলৰ এদল কৃষকে । অঞ্চলটোৰ এদল পৰিশ্ৰমী কৃষকে ৩০০ বিঘা মাটিত কৰা ৰঙালাও খেতিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ জিলাখনতে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
‘এখোজ কৃষক উৎপাদক প্ৰতিষ্ঠান’ নামৰ এটি প্ৰতিষ্ঠানৰ নেতৃত্বত সেউজ বিপ্লৱ ধাৰা অব্যাহত আছে । এই সফল কৃষি বিপ্লৱৰ গুৰি ধৰিছে হাবিবৰঙাবাৰীৰ ‘এখোজ কৃষক উৎপাদক প্ৰতিষ্ঠান’ নামৰ সংগঠনটোৱে । সঞ্চালক দীপাংকৰ হাজৰিকাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কৃষকসকলে সংঘবদ্ধ হৈ এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিল । বিগত ৪ বছৰ ধৰি ৰঙালাও খেতিৰ সৈতে জড়িত এই কৃষকসকলে যোৱাবৰ্ষত প্ৰাকৃতিক বা বিভিন্ন কাৰণত লোকচানৰ মুখ দেখিবলগীয়া হৈছিল যদিও হাৰ মানি থমকি নৰ’ল । দুগুণ উৎসাহেৰে এইবাৰ ৩০০ বিঘা মাটিত তেওঁলোকে ৰঙালাওৰ উৎপাদন কৰি সফলতাৰ মুখ দেখিছে ।
ব্যয় আৰু উপাৰ্জনৰ খতিয়ানৰ বিষয়ে কৃষকসকলৰ মতে, এই খেতিত লাভৰ পৰিমাণ যথেষ্ট উৎসাহজনক । তেওঁলোকৰ হিচাপ অনুসৰি:
- প্ৰতি বিঘাত খৰচ: ৭,০০০ ৰ পৰা ৮,০০০ টকা
- প্ৰতি বিঘাত বিক্ৰী: ৪০,০০০ ৰ পৰা ৪৫,০০০ টকা
মাত্ৰ কেইমাহমানৰ পৰিশ্ৰমতে কৃষকসকলে বিঘাত প্ৰায় ৩৫ হাজাৰতকৈও অধিক টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ সক্ৰিয় সহযোগত এই উৎপাদিত ৰঙালাও সমূহ এতিয়া কেৱল স্থানীয় বজাৰতে সীমাবদ্ধ থকা নাই । প্ৰতিদিনে ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰঙালাও এতিয়া বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে । জিলা কৃষি বিভাগৰ সঠিক দিশ-নিৰ্দেশনা আৰু বজাৰ সংযোগীকৰণে কৃষকসকলক উচিত মূল্য লাভত সহায় কৰিছে ।
এগৰাকী কৃষকে কয়,"আমি ভাবিছোঁ, অঞ্চলটোৰ কৃষিক্ষেত্ৰক আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব । হাতে হাত ধৰি আমি আগুৱাই যাব লাগিব । চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কৃষিক্ষেত্ৰত আৰু যিমান পাৰে অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । পাৰিলে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ফাৰ্মিঙৰ দৰে এটা পাঠ্যক্ৰম আনিব লাগে ।"
চাকৰিৰ আশাত বহি থকা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে হাবিবৰঙাবাৰীৰ এই কৃষকসকল এতিয়া এক আদৰ্শ । 'মন কৰিলেই চন, বাকৰি মাটিতে ধন'—এই কথাষাৰকেই যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে দীপাংকৰ হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে । তেওঁলোকৰ এই সফলতাই অঞ্চলটোৰ আন বহু নিবনুৱা যুৱকক কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিছে । মৰিগাঁৱৰ এই সেউজ বিপ্লৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে আধুনিক পদ্ধতি আৰু সঠিক পৰিকল্পনাৰে কৃষি কাৰ্যত আত্মনিয়োগ কৰিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হোৱাটো সম্ভৱ ।