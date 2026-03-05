ETV Bharat / state

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ফাকুৱা; অনুৰাগীৰ মনত নাই ৰঙৰ উৎসৱৰ আনন্দ

ফাকুৱাৰ দিনা জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ । মৰমৰ শিল্পী অবিহনে প্ৰথমটো ৰঙৰ উৎসৱত অনুৰাগীৰ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

Zubeen Kshetra
জুবিন ক্ষেত্ৰত এটি শিশুৱে জুবিন গাৰ্গৰ ছবিত চুম্বন কৰিছে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : ৰাজ্যজুৰি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা বা হোলীৰ উছাহ । ৰঙৰ এই আনন্দৰ জোৱাৰৰ মাজতে সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত বিৰাজ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আৱেগিক পৰিৱেশে । হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ কায়িক অনুপস্থিতিত এয়া অনুৰাগীসকলৰ বাবে প্ৰথমটো ৰঙৰ উৎসৱ । প্ৰাণৰ শিল্পী অবিহনে যেন অনুৰাগীৰ বাবে আজি ফাকুৰ ৰং শেঁতা হৈ পৰিছে ।

ধূপ-চাকিৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন

ফাকুৱাৰ দিনা পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন অনুৰাগীৰ লানি নিছিগা সোঁত বয় সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ । হাতত ফাকুৰ সলনি ধূপ-চাকি লৈ অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । উৎসৱৰ আনন্দতকৈও তেওঁলোকৰ বাবে যেন গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সান্নিধ্যৰ সোঁৱৰণী । প্ৰতিজন অনুৰাগীৰ চকুত যেন বিষাদৰ ছাঁ ।

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ফাকুৱা; অনুৰাগীৰ মনত নাই ৰঙৰ উৎসৱৰ আনন্দ (ETV Bharat Assam)

শিশুৰ আৱেগ: মৰ্মস্পৰ্শী দৃশ্য

জুবিন ক্ষেত্ৰত এক অতিশয় মৰ্মস্পৰ্শী দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । কণ কণ শিশুসকলেও যেন বুজি উঠিছে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতি । এটি কণমানিয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ছবিত চুমা খাই আৰু ছবিক সাৱটি ধৰি যিদৰে মৰম যাচিলে, সেই দৃশ্যই উপস্থিত থকা প্ৰতিজন লোকৰ চকু সেমেকাই তোলে । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা এই নিস্বাৰ্থ প্ৰেম কেৱল প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজতেই নহয়, শিশুৰ মনতো যে গভীৰভাৱে শিপাই আছে সেয়াই যেন হৈছে প্ৰমাণিত ।

Zubeen Kshetra
ফাকুৱাৰ দিনা জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰাণৰ শিল্পীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

গীতৰ মাজেৰে সোঁৱৰণী

‘ঈশ্বৰপুত্ৰ’বিহীন এই প্ৰথমটো ফাকুৱাত অনুৰাগীসকলে জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতসমূহ গাই তেওঁক স্মৰণ কৰে । ফাকুৰ ৰঙতকৈও তেওঁৰ গীতৰ সুৰহে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আকাশ-বতাহত স্পন্দিত হৈছে । তেওঁৰ কণ্ঠৰে নিগৰা হোলী গীতবোৰৰ মাজত অনুৰাগীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক ।

Zubeen Kshetra
জুবিন ক্ষেত্ৰত কেইটামান কণমানিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়, "গাৰ নোম থিয় হৈ গৈছে মোৰ । এই কাৰণে যে প্ৰত্যেকটো উৎসৱতে জুবিনদাৰ গীতেই গোৱা হয় । মই যিহেতু এজন কণ্ঠশিল্পী সৰুৰে পৰা জুবিনাদাৰ গীত গায়েই ডাঙৰ হ'লোঁ ।"

Zubeen Kshetra
জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ফাকুৱা; অনুৰাগীৰ মনত নাই ৰঙৰ উৎসৱৰ আনন্দ (ETV Bharat Assam)

উৎসৱৰ দিনটোতো জুবিন ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা এই ভিৰ আৰু অনুৰাগীৰ সেমেকা চকুৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নাছিল, আছিল অসমীয়া জাতিৰ এক আৱেগ । তেওঁৰ অনুপস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰা শূন্যতা আজি প্ৰতিজন অনুৰাগীৰ অন্তৰত গভীৰভাৱে অনুভৱ হৈছে । ৰঙৰ উৎসৱটো যেন জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধা আৰু স্মৃতিৰ উৎসৱত পৰিণত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :দৌল উৎসৱত আৱেগৰ ছাঁ : 'মায়াবিনী' গাই জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ অনুৰাগীৰ
লগতে পঢ়ক :আকাশতো ৰং বতাহতো ৰং ! ৰঙীন মহানগৰীত ডি জেৰ তালে তালে নৃত্য

TAGGED:

জুবিন ক্ষেত্ৰ
ফাকুৱা
হোলী গীত
ইটিভি ভাৰত অসম
জুবিন গাৰ্গ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.