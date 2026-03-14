এজাক বৰষুণতেই জুবিনক্ষেত্ৰৰ পুতৌলগা অৱস্থা, তিতিছে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ দিয়া উপহাৰ
বাৰিষাৰ পূৰ্বেই জুবিনক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ পূৰ্ণ অবয়ৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ দাবী অনুৰাগীৰ ।
Published : March 14, 2026 at 10:10 PM IST
সোণাপুৰ : শুকুৰবাৰে নিশা আহিল এজাক মুষলধাৰ বৰষুণ । এই বৰষুণজাকৰ পিছতেই জুবিন ক্ষেত্ৰত এক পুতৌলগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । পুৰণি টেণ্টৰ পৰা পানী পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে তিতি যায় ধূপ-বন্তি জ্বলোৱা স্থান । লগতে বৰষুণত তিতি যায় প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে দিয়া বহু মূল্যৱান উপহাৰ তথা সামগ্ৰীবোৰ ।
পুৰণি হৈ পৰা টেণ্ট আৰু উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই স্মৃতি চিহ্নসমূহ নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে । বাৰিষা সমাগত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতি শীঘ্ৰেই যদি জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়, তেন্তে আগন্তুক দিনত পৰিৱেশ আৰু অধিক শোচনীয় হৈ পৰিব বুলি সচেতন মহলে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ।
ইপিনে শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীৰ দলে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কামো কৰি আছে । জুবিন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা অনুৰাগীসকলে চৰকাৰ তথা কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
এজন জুবিন অনুৰাগীয়ে আক্ষেপেৰে কয়, "ইমান দিন হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াত একো পৰিৱৰ্তন দেখা নগ'ল । জুবিনক্ষেত্ৰখন চৰকাৰে অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে । ইয়াত জুবিন দাৰ এটা পূৰ্ণ অবয়ৱৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ কণ্ঠৰ সকলো গীতৰ এক ডিজিটেল সংগ্ৰহ থকাটো প্ৰয়োজন, যাতে এটা ক্লিকতে সকলোৱে গীতসমূহ শুনিব পাৰে ।"
আন এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ অনুৰাগীয়ে আৱেগিক হৈ কয়, "তেওঁক যেন অন্ধকাৰত থোৱা হৈছে, তেনে অনুভৱ হয় । অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নতি সাধন কৰি শিল্পীগৰাকীক উচিত সন্মান প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনালো ।"
- অনুৰাগীৰ দাবী
- আধুনিক সংগ্ৰাহালয় : জুবিন গাৰ্গৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী আৰু বঁটা-বাহনসমূহৰ বাবে এটা সুন্দৰ সংগ্ৰাহালয় নিৰ্মাণ কৰা ।
- ডিজিটেল আৰ্কাইভ : শিল্পীগৰাকীৰ হাজাৰ হাজাৰ গীত সংৰক্ষণৰ বাবে আধুনিক কাৰিকৰী ব্যৱস্থা ।
- পূৰ্ণ অবয়ৱ মূৰ্তি : জুবিনক্ষেত্ৰৰ মাজমজিয়াত এটা দৃষ্টিনন্দন মূৰ্তি স্থাপন ।
- পৰিকাঠামোৰ উন্নয়ন : বাৰিষাৰ বৰষুণৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ উপযুক্ত গৃহ নিৰ্মাণ ।
জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ অসমীয়াৰ আৱেগ । গতিকে জুবিনক্ষেত্ৰই উচিত ন্যায় পাবই লাগিব বুলি একমুখে দাবী তুলিছে উপস্থিত অনুৰাগীসকলে । চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কেনে পদক্ষেপ লয়, সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।