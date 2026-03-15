বতাহ-বৰষুণৰ পৰা গ'ল্ডিক সুৰক্ষা দিবলৈ ত্ৰিপাল তৰিলে পত্নী গৰিমা গাৰ্গে
জুবিনক্ষেত্ৰত উৱলি যোৱা টেণ্টৰ ওপৰত নতুন ত্ৰিপাল লগাই দিলে গৰিমা গাৰ্গৰ নেতৃত্বত অনুৰাগীসকলে ।
Published : March 15, 2026 at 7:29 PM IST
সোণাপুৰ : বিগত ৩-৪ দিনৰ পৰা অসমৰ লগতে গুৱাহাটী আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত বৰষুণ হৈ আছে । এনে পৰিস্থিতিত সোণাপুৰৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম শয়নৰ স্থান জুবিনক্ষেত্ৰৰ অৱস্থাও শোচনীয় হৈ পৰিছে । বোকাময় হৈ পৰাৰ লগতে ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে ৰখা স্থানতো বৰষুণৰ পানী পৰিছে । হাজাৰ হাজৰ অনুৰাগীয়ে মৰমতে দিয়া উপহাৰবোৰো বৰষুণত তিতিছে ।
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । তাৰ মাজতে এনেদৰে একাংশ জুবিন অনুৰাগীৰ সৈতে গ'ল্ডিৰ অন্তিম ঠিকনাক সুৰক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ ।
সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি অনুৰাগীৰ মৰম আৰু আৱেগৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা সন্মান আৰু তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা উপহাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল বহু অনুৰাগী ।
নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা
যোৱা দুদিন ধৰি হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত জুবিনক্ষেত্ৰৰ টেণ্টৰ কাপোৰ উৱলি গৈছে । শিল্পীগৰাকীলৈ অনুৰাগীয়ে মৰমেৰে আগবঢ়োৱা বহু মূল্যৱান উপহাৰ আৰু স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । অনুৰাগীয়ে জ্বলাই থোৱা চাকি-বন্তিও নুমাই গৈছে । অনুৰাগীৰ মৰমৰ এই নিদৰ্শনবোৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ নেতৃত্বত জুবিন ফেন ক্লাৱৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে উৱলি যোৱা টেণ্টৰ ওপৰত ত্ৰিপাল তৰাৰ কাম হাতত ল'লে ।
ৰাইজৰ মৰমবোৰ অৱহেলা কৰিব নোৱাৰো-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "বৰষুণৰ বতৰ যেতিয়া সকলোৱে জানিছিলেই যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব । আমি ভয় খাই আছিলো আৰু অৱশেষত সেয়াই হ'ল । সেই কাৰণে এতিয়া জুবিন প্ৰেমী ল'ৰা-ছোৱালীখিনি ওলাই আহিছে । আমি এটা অস্থায়ী সমাধান কৰিছো । ত্ৰিপাল কিছু আনি ইয়াতে থকা কাঠ-বাঁহৰ টুকুৰাৰে মেৰামতি কৰিছো । যাতে কেইদিনমানৰ বাবে হ'লেও বৰষুণৰ পৰা সামগ্ৰীখিনি ৰক্ষা পৰে ।"
তেওঁ আৱেগিকভাৱে কয়, "আমি ইমান কৌশলগত লোক নহ'লেও চেষ্টা এটা কৰিছো । ৰাইজে মৰমতে জুবিনলৈ যিবোৰ বস্তু দিছে, সেই মৰমবোৰ আমি অৱহেলা কৰিব নোৱাৰো ।"
অনুৰাগীৰ আশাশুধীয়া শ্ৰম
জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত থকা ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে থলুৱা পদ্ধতিৰে কাঠ আৰু বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিপালসমূহ মজবুতকৈ বান্ধি দিয়ে । তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এটাই-শিল্পীজনৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো বস্তু যাতে নিৰাপদ হৈ থাকে । বৰষুণৰ বতৰতো তেওঁলোকৰ এই আশাশুধীয়া শ্ৰমে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা এই গভীৰ অনুৰাগ আৰু দায়িত্ববোধে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ অসমীয়াৰ বাবে এক আৱেগ । ইফালে দেওবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ভক্তি ভৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । সকলোৰে মুখত এটাই কথা অমৰ হওক জুবিনদা । চৰকাৰক জুবিনক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰিবলৈও সকলোৱে দাবী জনাইছে ।