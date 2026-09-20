'জাতীয় কবি' আনিছ উজ জামানৰ ইহলীলা সম্বৰণ

'জাতীয় কবি' আনিছ উজ জামানৰ ইহলীলা সম্বৰণ
প্ৰসিদ্ধ কবি আনিছ উজ জামানৰ দেহাৱসান । দেওবাৰে পুৱতি নিশা বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
Published : September 20, 2026 at 10:44 AM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া সাহিত্যজগতৰ আন এক উজ্বল নক্ষত্ৰ খহি পৰিল । প্ৰসিদ্ধ কবি আনিছ উজ জামানৰ দেহাৱসান । দেওবাৰে পুৱতি নিশা 'জাতীয় কবি' উপাধিৰে বিভূষিত আনিছ উজ জামানে জীৱন নাটৰ সামৰণি মাৰে । বিশিষ্ট কবিগৰাকীক দুদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । ১৯৪৭ চনত শিৱসাগৰৰ বৰুৱা বামুণবাৰী গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে ৭৯ বছৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ।
আনিছ উজ জামান অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি আৰু গীতিকাৰ তথা সাহিত্য সমালোচক আৰু অনুবাদক । শেহতীয়াকৈ ২০২৫ বৰ্ষত অসম সাহিত্য সভাই তেওঁক সন্মানীয় 'জাতীয় কবি' উপাধিৰে বিভূষিত কৰে । বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে তেওঁৰ অনন্য কাব্যশৈলীৰ বাবে অসমীয়া সাহিত্য জগতত এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আনিছ উজ জামানে অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত মিৰ্জাৰ আৰ. বি. হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী স্কুলত শিক্ষকতা কৰি কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ (APSC)ৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
১৯৮৯ চনত প্ৰকাশিত তেওঁৰ প্ৰথম কাব্য সংকলন 'অজ্ঞাতে'ৰ জৰিয়তে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে কাব্য যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । তেওঁৰ প্ৰধান কাব্য পুথিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল অজ্ঞাতে (১৯৮৯), গধূলি (১৯৯৪), সেউজীয়া জোন (১৯৯৯), এই বাটেদিয়েই (২০১৩), দোকমোকালি (২০১৪), নিৰ্বাচিত কবিতা (২০১৬) ।
তেওঁ প্ৰায় আঠখন কবিতা বিষয়ক গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিছে আৰু শিশু সাহিত্যৰ ওপৰতো পাঁচখনকৈ পুথি ৰচনা কৰিছে । বিখ্যাত জাপানী কবি মাটছুঅ' বাশ্ব'ৰ জাপানী হাইকুসমূহ অসমীয়ালৈ কৰা তেওঁৰ অনুবাদ সাহিত্য অন্যতম উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ।
তেওঁ লাভ কৰা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক বঁটা হ'ল
- গংগাধৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কবিতা বঁটা (২০২২): সম্বলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা তেওঁ তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া কবি (ইয়াৰ পূৰ্বে নৱকান্ত বৰুৱা আৰু নীলমণি ফুকনে এই বঁটা লাভ কৰিছিল)।
- জাতীয় কবি (২০২৫): অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰদত্ত
- অমূল্য চক্ৰৱৰ্তী অনুবাদ বঁটা (২০২৩): 'জাপানী হাইকু'ৰ সফল অনুবাদৰ বাবে
- কাব্য ৰত্ন বঁটা: সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ দ্বাৰা প্ৰদত্ত
তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি ইংৰাজী, হিন্দী, বঙালী, ওড়িয়া, তামিল, ফৰাচী আৰু স্পেনিছ আদি বিভিন্ন ভাষালৈ অনূদিত হৈছে । বিশিষ্ট কবি গীতিকাৰ সাহিত্যিক গৰাকীৰ মৃত্যু অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এক ডাঙৰ ক্ষতি । অনুৰাগীৰ দৰ্শনৰ বাবে তেওঁৰ পাৰ্থিব শৰীৰ দেওবাৰে দিনটো শান্তিপুৰৰ বাসগৃহত ৰখা হ’ব ।