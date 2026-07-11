জংকী-পানৈৰ অমৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা জানিব স্পেইনে: ছখন দেশত 'মিৰিজীয়ৰী'ৰ স্পেনিছ অনুবাদ 'La hija de Mising'

জংকী-পানৈৰ অমৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা জানিব স্পেইনে: ছখন দেশত 'মিৰিজীয়ৰী'ৰ স্পেনিছ অনুবাদ 'La hija de Mising'
'বুঢ়ী আইৰ সাধু'ৰ পাছত তন্ময় সোণোৱালে এইবাৰ অসমীয়া সাহিত্য়ৰ মাইলৰ খুঁটিস্বৰূপ আন এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থক স্পেনিছ ভাষালৈ অনুবাদ কৰি উলিয়ালে ৷
Published : July 11, 2026 at 11:45 AM IST
গৌতম বৰুৱা
জংকী-পানৈৰ সৰগীয় প্ৰেম কাহিনীৰ কথা এতিয়াৰে পৰা সুদূৰ স্পেইনৰ মানুহেও জানিব পাৰিব ৷ অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰপেৰা চহকী কৰি থৈ যোৱা উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ কালজয়ী সৃষ্টি 'মিৰিজীয়ৰী'ক এতিয়া স্পেইনৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ লৈ গৈছে এজন অসমীয়া যুৱকে ৷
ল'ৰাজন স্বভাৱতেই লাজকুৰীয়া ৷ শান্ত-শিষ্ট, নিজৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ ক'বলৈ বা নিজৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ একেবাৰেই আগ্ৰহী নহয় ৷ কিন্তু সাংঘাটিক মেধাৱী ৷ তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, খুব নীৰৱে তেওঁ অকলেই চহকী অসমীয়া সাহিত্য়ক বিশ্বৰ পঢ়ুৱৈৰ সৈতে চিনাকী কৰাই দিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আহিছে বিগত বহু কেইবছৰ ধৰি ৷ তেওঁৰ নাম তন্ময় সোণোৱাল ৷ জন্মসূত্ৰে তন্ময় তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ নগৰী ডুমডুমাৰ ৰূপাই চাইডিং অঞ্চলৰ বিষ্ণু নগৰৰ বাসিন্দা ৷ বৰ্তমান তেওঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি আছে ৷
তন্ময়ৰ বিষয় হৈছে স্পেনিছ ভাষা ৷ স্পেনিছ ভাষাৰ এজন ছাত্ৰ আৰু বৰ্তমান শিক্ষক হোৱাৰ সুবাদতেই তেওঁ ইতিমধ্যে সেই ভাষাটো আয়ত্ত কৰিছে আৰু খুব সলসলীয়াকৈ ভাষাটো ক'বও পাৰে ৷ সেয়ে তন্ময় থমকি ৰোৱা নাই ৷ প্ৰায় দুবছৰতকৈও অধিক কালজুৰি চলোৱা চেষ্টাৰ অন্তত বিগত ২০২২ চনত তন্ময়ে স্পেনিছ ভাষাত অনুবাদ কৰি উলিয়াইছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অমৰ সৃষ্টি 'বুঢ়ী আইৰ সাধু' ৷ স্পেনিছ ভাষাত এই গ্ৰন্থখনৰ নাম দিয়া হৈছিল Cuentos De La Abuela ৷ এতিয়াও বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনলাইনত উপলব্ধ তন্ময়ে অনুবাদ কৰা Cuentos De La Abuela ৷
'বুঢ়ী আইৰ সাধু'ৰ পাছত তন্ময় সোণোৱালে এইবাৰ আৰু এটা ডাঙৰ কাম কৰিলে ৷ অসমীয়া সাহিত্য়ৰ মাইলৰ খুঁটিস্বৰূপ আন এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থক স্পেনিছ ভাষালৈ অনুবাদ কৰি বিশ্বৰ গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ মাজত মুকলি কৰি দিলে ৷ গ্ৰন্থখন হৈছে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ কালজয়ী উপন্যাস 'মিৰিজীয়ৰী' ৷ শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মুক্তি পালে 'মিৰিজীয়ৰী'ৰ স্পেনিছ অনুবাদ 'La hija de Mising' ৷ Cuentos De La Abuela (বুঢ়ী আইৰ সাধু)ৰ দৰে La hija de Mising (মিৰিজীয়ৰী) ও এতিয়াৰে পৰা অনলাইনত উপলব্ধ হ'ল ৷ এয়া নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় ৷
প্ৰায় এশ পৃষ্ঠাজোৰা La hija de Mising প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে বিশ্বৰ অভিজাত আৰু আগশাৰীৰ প্ৰকাশন সংস্থা Notion Press এ ৷ এই গ্ৰন্থখন শুকুৰবাৰে একেলগে ভাৰত, ব্ৰিটেইন, স্পেইন, আমেৰিকা, ছিংগাপুৰ আৰু মালয়েছিয়াৰ গ্ৰন্থৰ বজাৰত প্ৰকাশ পাইছে ৷ এই বিশাল কামটোৰ বাবে যথেষ্ঠ অধ্যয়ন আৰু কষ্টও কৰিবলগীয়া হৈছিল তন্ময়ে ৷
তন্ময়ে ক'লে- "ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ 'মিৰিজীয়ৰী' অসমীয়া সাহিত্যৰ এক অনুপম, অমৰ আৰু মূল্যৱান সৃষ্টি ৷ গতিকে গ্ৰন্থখন অনুবাদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ঠ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছিল যাতে ক'তো একো ভুল নহয় ৷ মই মিচিং ভাষা নাজানো ৷ কিন্তু 'মিৰিজীয়ৰী'ত মিচিং সমাজখনৰ ছবি যিদৰে অংকন কৰা হৈছে বা কেতবোৰ মিচিং শব্দ স্বাভাৱিকতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সিবিলাকৰ যাতে শুদ্ধ অনুবাদ হয় তাৰ বাবে মই মিচিং ভাষা ভালদৰে জনা ব্যক্তিৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছিল ৷"
তন্ময় সোণোৱালে খুব নীৰৱে আন এটা কামো কৰি আছে ৷ কথা প্ৰসংগত সেই কথা ওলাল ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ প্ৰখ্যাত সাহিত্য়িক প্ৰয়াত যোগেশ দাসে ৰচনা কৰি থৈ যোৱা বিখ্যাত উপন্যাস 'ডাৱৰ আৰু নাই'ৰো স্পেনিছ অনুবাদ কৰি আছে তন্ময়ে ৷ অনাগত দিনত এইখন কালজয়ী গ্ৰন্থও স্পেনিছ পাঠকৰ হাতত পৰিব ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত অসম কিদৰে প্ৰভাৱাম্বিত হৈছিল সেই কথাও এইখন গ্ৰন্থৰ জড়িয়তে জানিব পাৰিব স্পেইনৰ জনতাই ৷
লগতে পঢ়ক: Cuentos De La Abuela: স্পেনিছ ভাষাতো প্ৰকাশ পালে ৰসৰাজৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু