বৰপেটাত বিশিষ্ট অভিনেতা ৰহিতাশ্ব গৌড় আৰু ৰেখা আৰ গৌড়ক 'মুখা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা' প্ৰদান

বৰপেটাত বিশিষ্ট অভিনেতা ৰহিতাশ্ব গৌড় আৰু ৰেখা আৰ গৌড়ক 'মুখা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা' প্ৰদান
'মুখা' বৰপেটাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় দশম বাৰ্ষিক বিষ্ণু-জ্যোতি ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ । এই সমাৰোহতে দুই বিশিষ্ট অভিনেতাক 'মুখা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা' প্ৰদান ।
Published : October 8, 2026 at 5:47 PM IST
বৰপেটা: সামৰণি পৰিল 'মুখা' বৰপেটাৰ উদ্যোগত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দশম বাৰ্ষিক বিষ্ণু জ্যোতি ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ । বৰপেটাৰ অগ্ৰণী অপেছাদাৰী নাট্যনুষ্ঠান 'মুখা'ৰ উদ্যোগত ৩ অক্টোবৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহত মধ্যপ্রদেশৰ ইন্দোৰৰ অনৱৰত থিয়েটাৰ গ্রুপ, পশ্চিমবংগৰ শান্তিপুৰৰ ৰংগপীঠ, জামছেদপুৰৰ পথ জামচেদপুৰ, পুৰণিগুদামৰ ৰংগালয়, ছট্টিশগড়ৰ সত্য নাট্য তথা নৃত্য সংস্থা, বৰপেটাৰ পোহৰ, তিনিচুকীয়াৰ সূর্যমুখী আদি নাট্যদলসমূহে নাট পৰিৱেশন কৰে ।
বুধবাৰে নিশা বিশিষ্ট সমাজসেৱক কিশোৰ শিৱমে মঞ্চ মুকলিৰ পিছতে মধ্যপ্রদেশৰ ইন্দোৰৰ অনৱৰত থিয়েটাৰ গ্রুপে 'জহৰ' শীৰ্ষক নাটখন পৰিবেশন কৰে ।
৫ দিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় অপেশাদাৰী নাট্যজগতৰ বিশিষ্ট অভিনেতা তথা অল ইণ্ডিয়া আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ কাণ্ডাৰী ৰহিতাশ্ব গৌড় আৰু ৰেখা আৰ গৌড়ক 'মুখা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ।
প্ৰাক্তন বিধায়ক গুনীন্দ্ৰনাথ দাসে বিশিষ্ট অভিনেতা ৰহিতাশ্ব গৌড়ক বঁটা প্ৰদান কৰে । আনহাতে অল ইণ্ডিয়া আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ কাণ্ডাৰী ৰেখা আৰ গৌড়ক 'মুখা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা' প্ৰদান কৰে অসম বিধান সভাৰ প্ৰাক্তন সচিব হেমেন দাসে ৷
ইপিনে পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ উপলক্ষে শনিবাৰে বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অল ইণ্ডিয়া আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ তৰফৰ পৰা অভিনেতা প্ৰদীপ নিশিথ, নাট্যকাৰ নৰেণ পাটগিৰি, শিল্পী ভূদেৱ দাস, ৰিঞ্জুমনি শইকীয়াৰ লগতে মদন ৰাভাক সুদৰ্শন গৌড় ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
বঁটা গ্ৰহণ কৰি ৰোহিতাশ্ব গৌড় আৰু নৰেন পাটগিৰিয়ে সাংবাদিকৰ আগত নিজৰ নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ।
বিশিষ্ট অভিনেতা ৰহিতাশ্ব গৌড়ে কয়,"নাটকৰ ভাল দৰ্শক থকা এই অঞ্চললৈ আহি খুৱ ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ । আমি এই দুই তিনিদিনত অনুভৱ কৰিছোঁ যে বৰপেটাৰ যিসকল দৰ্শক, তেওঁলোকে কলাক সন্মান জনাই । এনে দৰ্শকৰ সন্মুখত যেতিয়া আমি বঁটা লাভ কৰোঁ, তেতিয়া আনন্দ অৱশ্যে লাভ কৰা যায় ।"
ইফালে নাট্য়কাৰ নৰেণ পাটগিৰিয়ে কয়,"মই মুখা আৰু অল ইণ্ডিয়া আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন এই দুটা অনুষ্ঠানক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । মোৰ ৩৫ বছৰীয়া নাট্যচৰ্চাৰ বাবে মোক এটা সন্মান জনাইছে । তাৰবাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । মুখাৰ এই দশম বাৰ্ষিক নাট্য সমাৰোহত নিতুল পাটোৱাৰীয়ে মোৰ এখন নাটক 'চকা মকা' বুলি নাটখন কৰিছে । বৰপেটালৈ আহি ভাল পাওঁ ।"