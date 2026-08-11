প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়েই ৰ'ল, ধুবুৰীৰ উচ্ছেদিত আজিও ত্ৰিপালৰ তলতেই ৰ'ল

প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়েই ৰ'ল, ধুবুৰীৰ উচ্ছেদিত আজিও ত্ৰিপালৰ তলতেই ৰ'ল
বৰ্তমানো সংস্থাপন তথা ভূমিৰ পট্টা লাভ নকৰিলে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ চৰুৱা বাকৰা অঞ্চলৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালে ।
Published : August 11, 2026 at 5:14 PM IST
ধুবুৰী: "উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা প্ৰায়বোৰ গোচৰত স্থগিতাদেশ দিছে যে তাত কোম্পানীয়ে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব । কিন্তু আদালতৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি সেই স্থানত আদানীৰ গ্ৰুপে দিনে ৰাতিয়ে মানুহক কষ্ট দি আহিছে ।"-ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ চৰুৱা বাকৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি সোঁৱৰাই ধুবুৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি নাজিমুল হকে এই অভিযোগ কৰে ।
উল্লেখ্য় যে এবছৰ পূৰ্বে বিলাসীপাৰাৰ চাপৰ ৰাজহচক্ৰৰ চৰুৱা বাকৰা অঞ্চলৰ কেইবা হেজাৰ বিঘা মাটিত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি আদানী গ্রুপৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিৰ পৰা প্ৰায় দুই হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত পট্টা থকা বহু পৰিয়ালৰ কেইবা হেজাৰ বিঘা মাটি আছিল ।
চৰকাৰীভাৱে উচ্ছেদিত পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা আছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা পৰিয়ালকে সংস্থাপন দিয়া নহ'ল । ফলত ৰ'দে-বৰষুণে মুকলি আকাশৰ তলত বহু উচ্ছেদিত পৰিয়ালে দিন-ৰাতি পাৰ কৰিছে ।
পট্টা থকা উচ্ছেদিত পৰিয়ালক লেণ্ড ফৰ লেণ্ড দিয়াৰ কথা কৈ বণ্ডত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল যদিও আজি এটা বছৰে পট্টাদাৰৰ পৰিয়ালে ভূমি অথবা সংস্থাপন লাভ নকৰিলে । ইপিনে আবন্টিত ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ হোৱা কেইবাশ পৰিয়াল আৰু ভূমিহীন পৰিয়ালৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰত চৰকাৰীভাবে মাটি দিয়া হৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰত বসতি স্থাপনৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ।
উপযুক্ত স্থানত সংস্থাপন লাভ নকৰি মুকলি আকাশৰ তলত বিনিন্দ্ৰ ৰজনী কটাইছে । কেৱল এয়াই নহয়, বৰ্তমানে উচ্ছেদিত ভূমিত শ শ পৰিয়াল কণ কণ শিশু আৰু পশুধনক লৈ বহু কষ্টেৰে মুকলি আকাশৰ তলত দিন ৰাতি পাৰ কৰিছে যদিও জিলা প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ।
আনকি উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ পৰা জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়া হৈছে বুলিও জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । ইপিনে উক্ত উচ্ছেদিত অঞ্চলত থকা কবৰস্থানসমূহ অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহ । শীঘ্ৰেই উচ্ছেদিত পৰিয়ালক উপযুক্ত স্থানত ভূমি আৰু সংস্থাপন দিয়া নহ'লে ধুবুৰী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে ধুবুৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি নাজিমুল হকৰ অভিযোগ,"উচ্ছেদৰ সময়ত পট্টা থকা পৰিয়ালসমূহক মাটিৰ সলনি মাটি দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল । কিন্তু ডেৰ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো বহু পৰিয়ালে মাটি পোৱা নাই । আনকি কিছুমান পৰিয়ালক বণ্ডত চহী কৰাই মাটি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যদিও বাস্তৱত তেওঁলোকে সেই মাটিত বসবাস কৰিব পৰা নাই ।"
তেওঁৰ দাবী অনুসৰি, টকৰাবান্ধা অঞ্চলত ১৫টা পৰিয়ালক প্ৰায় ২৪ বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়াৰ কথা বণ্ডত উল্লেখ কৰা হৈছিল যদিও সেই পৰিয়ালসমূহে এতিয়াও তাত বসতি স্থাপন কৰিব পৰা নাই । একেদৰে এলটমেণ্ট লাভ কৰা প্ৰায় ২০০ পৰিয়াল আৰু ভূমিহীন প্ৰায় ৬০০ পৰিয়ালেও পুনৰ সংস্থাপনৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইফালে, বিষয়টোক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত একাধিক গোচৰ চলি থকাৰ দাবী কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে, কিছুমান গোচৰত স্থগিতাদেশ জাৰি হৈ থকাৰ পাছতো উক্ত ভূমিত আদানী গ্ৰুপৰ কাম-কাজ চলি আছে ।
নাজিমুল হকে কয়, "উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশো আছে । তেনে অৱস্থাত সেই ঠাইত নিৰ্মাণকাৰ্য চলোৱাটো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় । আমি দাবী জনাইছোঁ, ন্যায়ালয়ৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোহোৱালৈকে উচ্ছেদিত লোকসকলক কোনোধৰণে হাৰাশাস্তি কৰা বন্ধ হ'ব লাগে ।"
উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ বহু লোক বৰ্তমানো মুকলি আকাশৰ তলত, ত্ৰিপাল আৰু অস্থায়ী জুপুৰীত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে । বিশেষকৈ শিশু আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
তেওঁ কয়,"সৰু সৰু শিশুসকলে ৰ'দ-বৰষুণৰ মাজত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঢ়া-শুনা ব্যাহত হৈছে । অসুস্থ হ'লে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । এনে পৰিস্থিতি মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা অতি উদ্বেগজনক ।"
আনহাতে, এগৰাকী উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ সদস্যই অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে পট্টা থকা পৰিয়ালক ‘লেণ্ড ফৰ লেণ্ড’, এলটমেণ্ট নথকা পৰিয়ালক মাটি আৰু পট্টা মাটিত বসবাস কৰা পৰিয়ালকো পুনৰ সংস্থাপনৰ লগতে ৫০ হাজাৰ টকাকৈ সহায় দিয়াৰ কথা কৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সুবিধাই এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰে ।
লোকজনে কয়,"আমি পট্টা মাটিতেই আছিলোঁ । উচ্ছেদৰ কেইবামাহ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে মাটি পোৱা নাই । সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক লৈ ত্ৰিপালৰ তলত ৰ'দ-বৰষুণৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ আবেদন কৰিও কোনো সমাধান পোৱা নাই ।"
উচ্ছেদিতগৰাকীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে, তেওঁলোকক নিৰ্ধাৰিত অঞ্চলত প্ৰৱেশ আৰু বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা দিয়া হৈছে, আনহাতে সেই একেটা অঞ্চলতে নিৰ্মাণকাৰ্য অব্যাহত আছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"আমাক ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া নহয়, বাহন লৈ যাবলৈ দিয়া নহয় । কিন্তু আনফালে গাড়ী লৈ গৈ কাম-কাজ চলাই থকা হৈছে । উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি থকাৰ পাছতো যদি এনেদৰে কাম হয়, তেন্তে আমি ন্যায় ক'ত বিচাৰিম ?"
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে, পট্টা মাটি আৰু এলটমেণ্টৰ বিনিময়ত যি ভূমি দেখুওৱা হৈছে, তাৰ কিছু অংশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত বুৰ গৈ আছে । তেওঁ কয়,"ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত বা পানীৰ তলত মানুহ কেনেকৈ থাকিব ? আমাক যদি পুনৰ সংস্থাপনৰ নামত পানীত বুৰি থকা মাটি দেখুওৱা হয়, তেন্তে সেয়া সমাধান নহয় ।"
ইফালে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ জিলা সভাপতি নাজিমুল হকে জিলা উপায়ুক্তক বিষয়টোত তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাই কয় যে, উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি মাটি প্ৰদান আৰু পুনৰ সংস্থাপন নকৰিলে সংগঠনটোৱে বৃহৎ গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব ।
নাজিমুল হকে কয়,"আমি জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, উচ্ছেদিত পট্টাভুক্ত পৰিয়াল, আৱণ্টন লাভ কৰা পৰিয়াল আৰু ভূমিহীন পৰিয়ালৰ দাবীসমূহ অতি সোনকালে সমাধান কৰক । শিশুসকলৰ অধিকাৰ আৰু মানুহৰ জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । অন্যথা ৰাইজক লগত লৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে, ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰসমূহৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে বিতৰ্কিত ভূমিত কোনো ধৰণৰ কাম-কাজ চলাব নালাগে । অৱশ্যে, উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সংগঠন আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ বক্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে । অভিযোগসমূহৰ সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসন, সংশ্লিষ্ট ভূমি কৰ্তৃপক্ষ আৰু আদানী গ্ৰুপৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই ।