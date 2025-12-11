ETV Bharat / state

সাগলাগামৰ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল

ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অঞ্জাৱ জিলাৰ সাগলাগামত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা ৷ প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিচুকীয়াৰ কেইবাজনো শ্ৰমিকে । পৰিয়ালত হাহাকাৰ ।

Family of the worker who died in an accident on the Chaglagam road is grieving in Tinsukia
দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 9:26 PM IST

তিনিচুকীয়া: ভাৰত-চীন সীমান্তৰ পৰা অসমলৈ আহিছে এক দুখৰ খবৰ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অঞ্জাৱ জিলাৰ সাগলাগামত সংঘটিত হৈছে শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা ৷ অসমৰ পৰা অৰুণাচলৰ সাগলাগামলৈ সোমবাৰে পুৱা এখন ট্ৰাকত কৰ্মসূত্ৰে ২২ জনকৈ শ্ৰমিকে যাত্ৰা কৰিছিল ।

সেই যাত্ৰাপথতে বাহনখন প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক গভীৰ দ’ খাৱৈত বাগৰি পৰে । কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ গেলাপুখুৰীৰ বুধেশ্বৰ দ্বীপ (২৩) নামৰ শ্ৰমিকগৰাকীয়ে জনবসতি থকা স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনাটো ।

গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বুধেশ্বৰ দ্বীপৰ ভাষ্য অনুসৰি, "সোমবাৰে পুৱা তিনিচুকীয়াৰ পৰা এখন ট্ৰাকত ২২ গৰাকী শ্ৰমিকে ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অঞ্জাৱ জিলাত ঢালাইৰ কাম কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰিছিল । গান বজাই শুই শুই গৈ থকাৰ সময়তে বাগৰি পৰে বাহনখন । কি হয় তলকিবকে পৰা নগ'ল । তাৰ পাছত দুদিন বহু কষ্টৰে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি দ’ খাৱৈৰ পৰা নিজক উদ্ধাৰ কৰো ।”

দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অঞ্জাৱ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ দ্বিবেদীয়ে জানিব দিয়া অনুসৰি, "৮ ডিচেম্বৰত তিনিচুকীয়াৰ পৰা এখন ট্ৰাকত আহিছিল ২২ গৰাকী লোক । সন্ধিয়া ৬ বজাত ট্ৰাকখনে খোপা চেকগেট অতিক্ৰম কৰিছিল । তাৰ পাছত কোনো খবৰ নথকাত ১০ ডিচেম্বৰ বিচাৰি আহে আৰু ১০ তাৰিখেই আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহে এগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক আহিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তাৰ পাছত আমি আশেপাশে সোধাপোচা কৰাত জানিব পাৰো যে নিশা ৮-৯ বজাত ট্ৰাকখনৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । পথৰ কাষৰ দ’ খাৱৈত ট্ৰাকখন বাগৰি পৰে ৷ কেনেকৈ পৰিলে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত পোহৰলৈ আহিব । এই পৰ্যন্ত ১৭ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চিনাক্ত কৰাৰ লগতে SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷”

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন (ETV Bharat Assam)

তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষা চিত্ৰলেখা দুৱৰা চোনাৰ নেতৃত্বত নিজাববীয়া তদন্তত উক্ত ২২ গৰাকী শ্ৰমিকৰ ভিতৰত চিনাক্ত কৰাকেইজন হৈছে ক্ৰমে-

  1. তিনিচুকীয়া জিলাৰ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ ৰাহুল কুমাৰ (২৫),
  2. সমীৰ দ্বীপ (২২),
  3. অৰ্জুন কুমাৰ (৩৪),
  4. পংকজ মানকী,
  5. অজয় মানকী (৩০),
  6. বিজয় কুমাৰ (৩৬),
  7. অভয় ভূমিজ (৩৩),
  8. ৰহিত মানকী (৩২),
  9. বিৰেন্দ্ৰ কুমাৰ (২৪),
  10. আগৰ তাঁতী (২৪),
  11. ধীৰেণ চাটৰিয়া (২৮),
  12. ৰজনী নাগ (২৪),
  13. দ্বীপ গোলাৱা (২৮),
  14. ৰামসেৱক চুনা (২৬),
  15. সনাতন নাগ (৫৬),
  16. সঞ্জয় কুমাৰ (৩৬),
  17. কৰণ কুমাৰ (২০) আৰু
  18. ধেলাখাট চাহ বাগিচাৰ জুনাশ মুণ্ডা (২০) ।

সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ এটা দল ৰাওনা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত শ্ৰমিক বিৰেন্দ্ৰ কুমাৰৰ পত্নীয়ে কয়, "সোমবাৰে পুৱা ইয়াৰ পৰা গৈছিল । পাছত ফোনত যোগাযোগ হোৱা নাছিল আৰু আজি খবৰ আহিছে যে দুৰ্ঘটনা হ’ল বুলি । এই পৰ্যন্ত কোনো আমাৰ লগত কোনো আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসনে যোগাযোগ কৰা নাই । তেখেতে ঢালাইৰ কাম কৰে নহ’লে পকা মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

