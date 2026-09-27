ETV Bharat / state

সম্পত্তি, সন্তানৰ অধিকাৰৰ যুঁজে আদালতৰ ৰায়দানত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান আনিছে : ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা

বিবাহ বিচ্ছেদৰ সময়ত সন্তান আৰু সম্পত্তি অধিকাৰৰ প্ৰসংগত ন্যায়পালিকাৰ ৰায়ৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য ন্যায়ধীশ উজ্জ্বল ভূঞাৰ ৷

JUSTICE UJJAL BHUYAN
সন্তানৰ অধিকাৰৰ যুঁজে আদালতৰ ৰায়দানত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান আনিছে (ANI)
author img

By PTI

Published : September 27, 2026 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সম্পত্তিক লৈ পাৰিবাৰিক কন্দলে ন্যায় ব্যৱস্থালৈ তীব্ৰ প্ৰত্যহ্বান আনিছে ৷ বিশেষকৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছত সম্পত্তি আৰু সন্তানৰ অধিকাৰৰ যুঁজৰ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে এই মন্তব্য কৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই ৷

ন্যায় ব্যৱস্থাত পাৰিবাৰিক বিবাদবোৰে এক অতি ব্যতিক্ৰমী স্থান দখল কৰে বুলি উল্লেখ কৰি ন্যায়াধীশ ভূঞাই কয়, "এনে গোচৰ ৰায়দান সাধাৰণতে এটা ৰায়দানতে অন্ত নপৰে ৷ বিশেষকৈ যিবোৰ ক্ষেত্ৰত সন্তান জড়িত থাকে, তাত পক্ষসমূহে বাৰে বাৰে আদালতৰ কাষ চাপিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।"

ইষ্টাৰ্ণ জ'ন আঞ্চলিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি 'পৰিয়াল বিবাদত এডিআৰ বনাম বিচাৰ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু আগুৱাই যোৱাৰ পথ'ৰ সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰসংগত ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়,"ৰায়দানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অপৰিহাৰ্য স্থান আছে ৷ ইয়াক কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰি, বিশেষকৈ য’ত হিংসা বা অন্যায়ৰ অভিযোগ থাকে ।"

ন্যায়াধীশ ভূঞাই লগতে কয়, "ন্যায় ব্যৱস্থাত পাৰিবাৰিক বিবাদবোৰে এক ব্যতিক্ৰমী স্থান দখল কৰে । দুটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজৰ বিবাদ হ'লে সহজে সমাধন হয় ৷ কিন্তু পাৰিবাৰিক বিবাদবোৰ ইমান সহজ নহয়, বিশেষকৈ য’ত সন্তান জড়িত হৈ থাকে । যিহেতু সন্তানৰ ভৰণ-পোষণ, সাক্ষাৎকাৰৰ অধিকাৰ আৰু শিক্ষাৰ দৰে প্ৰশ্নৰ বাবে প্ৰতিটো পক্ষক বাৰে বাৰে আদালতৰ মজিয়ালৈ অহাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷"

বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়, "যিটো বিবাহ বিচ্ছেদৰ আৱেদন বা সন্তান কাৰ লগত থাকিব আদি বিষয়ত আবেদন কৰা দেখা যায় ৷ বিষয়টো আদালতলৈ অহালৈকে হয়তো বহু বছৰৰ মতানৈক্য, হতাশা আৰু অবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হয় । ন্যায় ব্যৱস্থাত ৰায়দানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা অপৰিহাৰ্য স্থান আছে আৰু ইয়াক কেতিয়াও অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰি।"

ন্যায়াধীশ ভূঞাই কয়, "এখন আদালতে সন্তানটো কাৰ লগত থাকিব সেয়া ঠিক কৰি দিব পাৰে ৷ কিন্তু সন্তানৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব সেইটো পিতৃ-মাতৃয়ে নিজেহে ঠিক কৰিব আৰু চম্ভালিব লাগিব । এখন আদালতে ভৰণ-পোষণৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পাৰে ৷ কিন্তু দুয়ো পক্ষই আদান-প্ৰদান বজাই ৰাখিব নিবিচাৰে ৷ সেয়ে বিবাদসমূহ নিষ্পত্তিৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰী বিশেষ গুৰুত্ব আছে ৷"

লগতে পঢ়ক: বানপানীয়ে কামিহাঁড় ভাঙিলে ব্যৱসায়ীৰ, দুচকুত হতাশাৰ ছবি... এতিয়া কৰিব কি ?

TAGGED:

ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা
বিবাহ বিচ্ছেদ
সম্পত্তিৰ অধিকাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
SC JUSTICE UJJAL BHUYAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.