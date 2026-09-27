সম্পত্তি, সন্তানৰ অধিকাৰৰ যুঁজে আদালতৰ ৰায়দানত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান আনিছে : ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা

সম্পত্তি, সন্তানৰ অধিকাৰৰ যুঁজে আদালতৰ ৰায়দানত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান আনিছে : ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা
বিবাহ বিচ্ছেদৰ সময়ত সন্তান আৰু সম্পত্তি অধিকাৰৰ প্ৰসংগত ন্যায়পালিকাৰ ৰায়ৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য ন্যায়ধীশ উজ্জ্বল ভূঞাৰ ৷
By PTI
Published : September 27, 2026 at 9:42 PM IST
গুৱাহাটী : সম্পত্তিক লৈ পাৰিবাৰিক কন্দলে ন্যায় ব্যৱস্থালৈ তীব্ৰ প্ৰত্যহ্বান আনিছে ৷ বিশেষকৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছত সম্পত্তি আৰু সন্তানৰ অধিকাৰৰ যুঁজৰ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে এই মন্তব্য কৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই ৷
ন্যায় ব্যৱস্থাত পাৰিবাৰিক বিবাদবোৰে এক অতি ব্যতিক্ৰমী স্থান দখল কৰে বুলি উল্লেখ কৰি ন্যায়াধীশ ভূঞাই কয়, "এনে গোচৰ ৰায়দান সাধাৰণতে এটা ৰায়দানতে অন্ত নপৰে ৷ বিশেষকৈ যিবোৰ ক্ষেত্ৰত সন্তান জড়িত থাকে, তাত পক্ষসমূহে বাৰে বাৰে আদালতৰ কাষ চাপিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।"
Guwahati, Assam: State Legal Services Authority Member Secretary Debasis Borthakur says, "Today, under the initiative of the Hon’ble Supreme Court Committee for Family Court Matters, the Hon’ble Gauhati High Court has organised a conference. The theme of the conference is 'ADR… pic.twitter.com/Zk7BE6G0LJ— IANS (@ians_india) September 26, 2026
ইষ্টাৰ্ণ জ'ন আঞ্চলিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি 'পৰিয়াল বিবাদত এডিআৰ বনাম বিচাৰ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু আগুৱাই যোৱাৰ পথ'ৰ সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰসংগত ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়,"ৰায়দানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অপৰিহাৰ্য স্থান আছে ৷ ইয়াক কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰি, বিশেষকৈ য’ত হিংসা বা অন্যায়ৰ অভিযোগ থাকে ।"
ন্যায়াধীশ ভূঞাই লগতে কয়, "ন্যায় ব্যৱস্থাত পাৰিবাৰিক বিবাদবোৰে এক ব্যতিক্ৰমী স্থান দখল কৰে । দুটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজৰ বিবাদ হ'লে সহজে সমাধন হয় ৷ কিন্তু পাৰিবাৰিক বিবাদবোৰ ইমান সহজ নহয়, বিশেষকৈ য’ত সন্তান জড়িত হৈ থাকে । যিহেতু সন্তানৰ ভৰণ-পোষণ, সাক্ষাৎকাৰৰ অধিকাৰ আৰু শিক্ষাৰ দৰে প্ৰশ্নৰ বাবে প্ৰতিটো পক্ষক বাৰে বাৰে আদালতৰ মজিয়ালৈ অহাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷"
বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়, "যিটো বিবাহ বিচ্ছেদৰ আৱেদন বা সন্তান কাৰ লগত থাকিব আদি বিষয়ত আবেদন কৰা দেখা যায় ৷ বিষয়টো আদালতলৈ অহালৈকে হয়তো বহু বছৰৰ মতানৈক্য, হতাশা আৰু অবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হয় । ন্যায় ব্যৱস্থাত ৰায়দানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা অপৰিহাৰ্য স্থান আছে আৰু ইয়াক কেতিয়াও অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰি।"
ন্যায়াধীশ ভূঞাই কয়, "এখন আদালতে সন্তানটো কাৰ লগত থাকিব সেয়া ঠিক কৰি দিব পাৰে ৷ কিন্তু সন্তানৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব সেইটো পিতৃ-মাতৃয়ে নিজেহে ঠিক কৰিব আৰু চম্ভালিব লাগিব । এখন আদালতে ভৰণ-পোষণৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পাৰে ৷ কিন্তু দুয়ো পক্ষই আদান-প্ৰদান বজাই ৰাখিব নিবিচাৰে ৷ সেয়ে বিবাদসমূহ নিষ্পত্তিৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰী বিশেষ গুৰুত্ব আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: বানপানীয়ে কামিহাঁড় ভাঙিলে ব্যৱসায়ীৰ, দুচকুত হতাশাৰ ছবি... এতিয়া কৰিব কি ?