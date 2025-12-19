বিদেশী ঘোষিত দুই মহিলাৰ পৰিয়ালৰ দাবী- তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক

বিদেশী ঘোষিত দুই মহিলাৰ পৰিয়ালৰ দাবী- তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক
নগাঁও জিলাৰ ১৫ বিদেশী লোকক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সীমান্ত পাৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ ।
Published : December 19, 2025 at 2:13 PM IST
নগাঁও: নগাঁৱৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে জিলাখনৰ ১৫ জনকৈ লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ পাছত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এক নিৰ্দেশযোগে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সীমান্ত পাৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ঘোষিত বিদেশীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।
১৫ জনকৈ ঘোষিত বিদেশীৰ ভিতৰত আছে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ গৰেমাটিখোৱাৰ আব্দুল কালামৰ পত্নী অজুফা খাতুন । অজুফা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে ২০১৬ চনত ৫৬৭ নম্বৰত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতত ৰুজু হৈ থকা গোচৰৰ শুনানিৰ অন্তত নৱেম্বৰ মাহতে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছিল আদালতে । বিদেশী ঘোষিত অজুফা খাতুনকো সীমান্ত পাৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অজুফা খাতুনৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।
এই সন্দৰ্ভত অজুফা খাতুনৰ স্বামী আব্দুল কালামে কয়, “জানো সিহঁতৰ নথি পত্ৰ সকলো আছে । তাই আজি সাত মাহ ধৰি গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত । আমি জানো যে আমিও বিদেশী নহয়, অজুফা খাতুনো বিদেশী নহয় । তাইৰ পিতৃ নাই, নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মানুহ । আমাৰ তিনিটা সন্তান আছে ।”
একেদৰে বিদেশী ঘোষিত হোৱা জুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ বগুৰুগুৰি গাঁৱৰ আতাবুদ্দিনৰ পত্নী ৱাহেদা খাতুনৰ বিৰুদ্ধেও বিদেশী ন্যায়াধীশ আদালতত ২০১৭ চনত ৰুজু হৈ আছিল ৭২ নম্বৰত আন এটা গোচৰ । উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত আদালতে ৱাহেদা খাতুনকো ৰাজ্য তথা দেশৰ সীমা ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল নগাঁও জিলা আয়ুক্তই । এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছত ৱাহেদা খাতুনৰ পৰিয়ালৰ লোকেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিদেশী ঘোষণা কৰা মহিলাৰ পিতৃ-মাতৃ ভাৰতীয় বুলি দাবী :
এই সন্দৰ্ভত ৱাহেদা খাতুনৰ পৰিয়ালৰ লোকে কয়, “বিদেশী ঘোষণা কৰা ৱাহেদাৰ পিতৃ-মাতৃ ভাৰতীয় নাগৰিক, জন্ম দিয়া সন্তান ভাৰতীয় নাগৰিক, স্বামী ভাৰতীয় নাগৰিক । মাজৰ পৰা তেওঁ কেনেদৰে হ’ব পাৰে বিদেশী নাগৰিক ? ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছো । ৪০ বছৰ ধৰি ইয়াতে বসবাস কৰি আছে ৱাহেদা খাতুন । ৱাহেদা খাতুন এতিয়া চাৰি মাহ ধৰি ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে ।”
বিদেশী ঘোষিত ১৫ জনকৈ লোকক বান্ধি দিয়া ২৪ ঘণ্টা সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া অৱশ্যে অনুষ্ঠানিকভাৱে জানিব পৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক: ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অসম এৰক ! নগাঁৱৰ ১৫ জন বিদেশীলৈ নিৰ্দেশ আদালতৰ