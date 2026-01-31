বেংগালুৰুৰ বন্ধ কোঠাত অসমৰ চাৰি যুৱকৰ মৃতদেহ, পৰিয়ালত শোকৰ ছাঁ

বেংগালুৰুৰ বন্ধ কোঠাত অসমৰ চাৰি যুৱকৰ মৃতদেহ, পৰিয়ালত শোকৰ ছাঁ
কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল চাৰি যুৱকৰ ? সেই প্ৰশ্নৰ আঁত বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে বেংগালুৰুত মৃত্যু হোৱা চাৰি যুৱকৰ পৰিয়ালে ।
Published : January 31, 2026 at 8:11 PM IST
জোনাই : বেংগালুৰুৰ চুলিবেলে আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ মুটছান্দ্ৰা গাঁৱৰ এটা ভাৰাঘৰৰ বন্ধ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ অসমৰ ৪ জনকৈ যুৱকৰ মৃতদেহ । এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যুৱককেইজনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোক ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত । ৪ জন যুৱকৰ তিনিজন ঢকুৱাখনা নামনি বৰ্ষামুখৰ একেখন গাঁৱৰ একেটা পৰিয়ালৰ আৰু এজন লখিমপুৰৰ শালমৰাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
যুৱক কেইজনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাই শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়াল তথা গাঁওখনৰ লোক । ঢকুৱাখনা নামনি বৰ্ষামুখৰ একেটা পৰিয়ালৰ যুৱককেইজনৰ নাম, ডক্তৰ টাইড(১৮) ধনঞ্জয় টাইড(২৩) আৰু নিৰেন্দ্ৰ নাথ টাইড(২৩) । আনজন যুৱক লখিমপুৰৰ শালমৰাৰ জয়ন্ত চিন্তে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে কেইমাহমানৰ পূৰ্বে ঢকুৱাখনাৰ নামনি বৰ্ষামুখৰ গাঁৱৰ যুৱককেইজনে কৰ্মৰ সন্ধানত গৈছিল বেংগালুৰুলৈ । স্থানীয় লোকজনে কয়, "শুকুৰবাৰে তিনিমান বজাত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল বুলি জানিব পাৰিছোঁ । ইয়াৰ পিছতে নিশা চাৰিজনকে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে বুলি খবৰ লাভ কৰে । চাৰিজনকৈ যুৱক একেটা কোঠাতে এনেকৈ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চয় ৰহস্য আছে । গতিকে ইয়াৰ তদন্ত দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে সঠিকভাৱে কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
তদুপৰি যুৱককেইজন দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান গতিকে যুৱক কেইজনৰ নশ্বৰদেহ আনিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান জনায় স্থানীয় লোকে । লগতে চাৰিওটা পৰিয়ালক কৰ্মসংস্থাপন সুবিধা কৰি দিবলৈও চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় লোকে ।
আনহাতে বিভিন্ন তথ্য পৰা জানিব পৰা মতে কোঠাটোৰ ভিতৰত একেলগে বসবাস কৰিছিল যুৱককেইজনে । বেংগালুৰুৰ এটা শীতল পানীয় প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীৰ গুদামত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তেওঁলোকে । তেওঁলোকে বেংগালুৰুৰ মুটছান্দ্ৰা গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে বাস কৰিছিল । জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে কাম শেষ কৰি নিশা তেওঁলোকে কোঠাত শুই পৰিছিল, কিন্তু শনিবাৰে পুৱা কোঠাটোৰ ভিতৰত চাৰিওজনকে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । চুলিবেলে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ তথ্য নিশ্চিত কৰিছে ।