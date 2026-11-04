সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল হ’ল বিষবাষ্প ! ঘনকান্তৰ মৃত্যুৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ভৰালী পৰিয়ালৰ

সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল হ’ল বিষবাষ্প ! ঘনকান্তৰ মৃত্যুৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ভৰালী পৰিয়ালৰ
হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱাত ভুক্তভোগী ভৰালী আৰু পাঠক পৰিয়ালে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ । মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে ধন্যবাদ ।
Published : November 4, 2026 at 10:33 PM IST
বৰপেটা: বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰাজ্যত এটা খবৰ বিয়পি পৰিল । হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হয় । এই খবৰ লাভ কৰাৰে পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত সৃষ্টি হয় মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া । অসম আৰক্ষীৰ গুলীত ঘনকান্ত গগৈ নিহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি ভৰালী পৰিয়ালৰ লগতে আহত সত্যেন্দ্ৰ পাঠকৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায় ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ হেলেনা ভৰালী আৰু ভূদেৱ ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ দিলীপ ভৰালীয়ে কয়, "ৰাইজৰ দাবী যিকোনো প্ৰকাৰে বাস্তৱায়িত হ'ল । হত্যাকাৰী হ'ল বিষবাষ্প । এই বিষবাষ্প মষিমূৰ নহ'লে ই বাঢ়ি গৈ থাকিব । গতিকে এনে বিষবাষ্প নিৰ্মূলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।" পৰিয়ালৰ লোক আজি যথেষ্ট আনন্দিত বুলি ভৰালীয়ে সদৰী কৰে ।
একেদৰে ভূদেৱ ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা অংকিতা ভৰালীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়,"আজি আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও মনত শান্তি পাইছোঁ । মোৰ পিতৃ, পেহী, দাদা আৰু বৌৰ আত্মাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও শান্তি লাভ কৰিব ।" উল্লেখ্য আজি পৰিয়ালটোৰ দহা । তাৰ বাবে যোৱা দহদিনে জ্বলাই ৰখা চাকি নুমোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে এই খবৰ লাভ কৰে । ইয়াৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ধন্যবাদ জনায় । কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বুলি অংকিতা ভৰালীয়ে উল্লেখ কৰে ।
নিজৰ পুত্ৰ, জীয়ৰী, নাতি আৰু নাতি বোৱাৰীক হত্যা কৰা ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু খবৰ লাভ কৰি হেলেনা ভৰালী আৰু ভূদেৱ ভৰালীৰ মাতৃ তুগলতা ভৰালীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোৰ মনটোৱে আজি কিছু পৰিমাণে হ’লেও শান্তি লাভ কৰিছে । মোৰ পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতি, নাতি বোৱাৰীৰ আত্মায়ো শান্তি লাভ কৰিব ।" ভৰালীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ইয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনায় ।
ইপিনে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা ঘাতক ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুত হোটেল বিলাস ইন সংঘটিত নৰসংহাৰৰ ঘটনাত আহত সত্যেন্দ্ৰ পাঠকৰ পৰিয়ালে সন্তুষ্টি লাভ কৰা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ঘনকান্তৰ গুলীত মৃত্যু হোৱা ভূদেৱ ভৰালীৰ গাড়ী চালক সত্যেন্দ্ৰৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু ভ্ৰাতৃয়ে কয়, "পুৱা আমি খবৰটো লাভ কৰি সন্তোষ্টি লাভ কৰিছোঁ । কাৰণ এনে এজন হত্যাকাৰী সমাজৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও বিপদজনক । আমি যথেষ্ট সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছোঁ । কাৰণ জীয়াই থাকিলে সত্যেন্দ্ৰৰ জীৱনলৈও ভাবুকি আহিলেহেঁতেন ।"