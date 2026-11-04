ETV Bharat / state

সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল হ’ল বিষবাষ্প ! ঘনকান্তৰ মৃত্যুৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ভৰালী পৰিয়ালৰ

হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱাত ভুক্তভোগী ভৰালী আৰু পাঠক পৰিয়ালে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ । মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে ধন্যবাদ ।

Families Breathe Sigh of Relief as Notorious Killer Ghankanta Gogoi Eliminated in Assam Police Action
ঘাতক ঘনকান্ত নিহত হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ভৰালী পৰিয়ালৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 10:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰাজ্যত এটা খবৰ বিয়পি পৰিল । হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হয় । এই খবৰ লাভ কৰাৰে পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত সৃষ্টি হয় মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া । অসম আৰক্ষীৰ গুলীত ঘনকান্ত গগৈ নিহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি ভৰালী পৰিয়ালৰ লগতে আহত সত্যেন্দ্ৰ পাঠকৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায় ।

ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ হেলেনা ভৰালী আৰু ভূদেৱ ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ দিলীপ ভৰালীয়ে কয়, "ৰাইজৰ দাবী যিকোনো প্ৰকাৰে বাস্তৱায়িত হ'ল । হত্যাকাৰী হ'ল বিষবাষ্প । এই বিষবাষ্প মষিমূৰ নহ'লে ই বাঢ়ি গৈ থাকিব । গতিকে এনে বিষবাষ্প নিৰ্মূলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।" পৰিয়ালৰ লোক আজি যথেষ্ট আনন্দিত বুলি ভৰালীয়ে সদৰী কৰে ।

ঘাতক ঘনকান্ত নিহত হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ভৰালী পৰিয়ালৰ (ETV Bharat Assam)

একেদৰে ভূদেৱ ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা অংকিতা ভৰালীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়,"আজি আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও মনত শান্তি পাইছোঁ । মোৰ পিতৃ, পেহী, দাদা আৰু বৌৰ আত্মাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও শান্তি লাভ কৰিব ।" উল্লেখ্য আজি পৰিয়ালটোৰ দহা । তাৰ বাবে যোৱা দহদিনে জ্বলাই ৰখা চাকি নুমোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে এই খবৰ লাভ কৰে ।‌ ইয়াৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ধন্যবাদ জনায় ।‌ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বুলি অংকিতা ভৰালীয়ে উল্লেখ কৰে ।

নিজৰ পুত্ৰ, জীয়ৰী, নাতি আৰু নাতি বোৱাৰীক হত‌্যা কৰা ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু খবৰ লাভ কৰি হেলেনা ভৰালী আৰু ভূদেৱ ভৰালীৰ মাতৃ তুগলতা ভৰালীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোৰ মনটোৱে আজি কিছু পৰিমাণে হ’লেও শান্তি লাভ কৰিছে । মোৰ পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতি, নাতি বোৱাৰীৰ আত্মায়ো শান্তি লাভ কৰিব ।" ভৰালীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ইয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনায় ।

ইপিনে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা ঘাতক ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুত হোটেল বিলাস ইন সংঘটিত নৰসংহাৰৰ ঘটনাত আহত সত্যেন্দ্ৰ পাঠকৰ পৰিয়ালে সন্তুষ্টি লাভ কৰা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ঘনকান্তৰ গুলীত মৃত্যু হোৱা ভূদেৱ ভৰালীৰ গাড়ী চালক সত্যেন্দ্ৰৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু ভ্ৰাতৃয়ে কয়, "পুৱা আমি খবৰটো লাভ কৰি সন্তোষ্টি লাভ কৰিছোঁ । কাৰণ এনে এজন হত্যাকাৰী সমাজৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও বিপদজনক । আমি যথেষ্ট সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছোঁ । কাৰণ জীয়াই থাকিলে সত্যেন্দ্ৰৰ জীৱনলৈও ভাবুকি আহিলেহেঁতেন ।"

লগতে পঢ়ক: ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুক ভগৱানৰ ন্যায় আখ্যা বৰপেটাৰ ভুক্তভোগী ভৰালী পৰিয়ালৰ

ক্ষীপ্ৰ ন্যায়ক লৈ প্ৰশ্ন ? ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নানা ঋষিৰ নানা মত !

TAGGED:

বৰপেটাৰ হেলেনা ভৰালীৰ পৰিয়াল
শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ
ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু
HOTEL BILAS INN SHOOTING
GHANAKANTA GOGOI ENCOUNTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.