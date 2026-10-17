বড়ো ভাষাৰ সংৰক্ষণ, প্ৰসাৰ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ চৰকাৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী
অসম বিধানসভাৰ ফলকসমূহৰ পৰা বড়ো ভাষা আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰ্যৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ভুৱা বুলি উল্লেখ অসম বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ৷
Published : October 17, 2026 at 3:46 PM IST
জোনাই : অসম বিধানসভাৰ ফলকসমূহৰ পৰা বড়ো ভাষা আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰ্যক লৈ বড়ো দল সংগঠনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চ চমুকৈ ইউবিপিঅ'ই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৷
বড়ো দল সংগঠনৰ দাবীৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্স যোগে কয়, "অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ বৰ্ণিল পথাৰত বড়ো ভাষা আমাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ঐতিহ্যৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । আমাৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ সৌন্দৰ্য, বৈচিত্ৰ্য আৰু শক্তিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে এই ভাষাৰ মাজত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বড়ো ভাষাৰ সংৰক্ষণ, প্ৰসাৰ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে আমি দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । এই ভাষা আমাৰ উমৈহতীয়া সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । অসম বিধানসভায়ো একে দায়বদ্ধতাৰে এই সংকল্পক আগুৱাই নিব আৰু বড়ো ভাষাই প্ৰাপ্য মৰ্যাদা, স্বীকৃতি আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ দিশত ইতিবাচক ভূমিকা পালন কৰিব ।"
The Bodo language is a glorious and integral part of Assam’s rich and composite cultural heritage. It reflects the beauty, diversity and strength of our age-old civilisation. We are firmly committed to preserving, promoting and enriching the Bodo language as an essential part of our shared cultural identity. The Assam Legislative Assembly will also take this commitment forward in the same spirit, giving the Bodo language the recognition and encouragement it truly deserves. @RanjeetkrDass— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 17, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে অসম বিধানসভা ভৱনৰ পৰা বড়ো ভাষা আঁতৰোৱা বুলি প্রকাশিত বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে অসম বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে,"বিধানসভা ভৱনৰ পৰা বড়ো ভাষা আঁতৰোৱাৰ কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই । অসম বিধানসভা ভৱনটিৰ সম্মুখভাগৰ কিছু মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তাৰেই কিছু কাম চলি থকাৰ বাবে এই বিভ্রান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে । এটা উৰা বাতৰিক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ৷"
শুকুৰবাৰে ইউবিপিঅ'ৰ নেতা মনোৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কৈছিল, "ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত বড়ো ভাষাক তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিৰ আধাৰত অসমৰ চৰকাৰী সহযোগী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথমে অসম বিধানসভাৰ ফলকসমূহত বড়ো ভাষা খোদিত কৰি পিছত সেই ভাষা আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰ্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বড়ো জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মানত আঘাত হানিছে ৷ পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কাৰ্যকালত বিধানসভা ভৱনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ অংশ হিচাপে বড়ো ভাষাত আৰনাই আৰু ফলকসমূহ সজোৱা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ কাৰ্যকালত কি কাৰণত এই ফলকসমূহৰ পৰা বড়ো ভাষা আঁতৰোৱা হ'ল, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।"
বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ফলকসমূহত বড়ো ভাষাৰ যথোচিত মৰ্যাদা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল ৷ এই দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: কাতি বিহু, পালনাম আৰু লক্ষ্মী পূজা: উৎসৱৰ বতৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীৰ