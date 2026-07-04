গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ পৰা ওলাল বুলেট, আহত জালনোট সৰবৰাহকাৰী অজয় বিশ্বকৰ্মা

গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ পৰা ওলাল বুলেট, আহত জালনোট সৰবৰাহকাৰী অজয় বিশ্বকৰ্মা
আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ল জালনোট সৰবৰাহকাৰী অজয় বিশ্বকৰ্মা নামৰ দুৰ্বৃত্ত ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত অজয়ক জিএমচিএইছত ভৰ্তি ।
Published : July 4, 2026 at 3:06 PM IST
গুৱাহাটী : মহানগৰীত আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰৰ পৰা ওলাল ধোঁৱা ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ল জালনোট সৰবৰাহকাৰী অজয় বিশ্বকৰ্মা নামৰ দুৰ্বৃত্ত ৷ ঘটনা অনুসৰি, জালনোট সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল অজয় বিশ্বকৰ্মা নামৰ দুৰ্বৃত্তটো ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ বেষ্টনিৰ পৰা শনিবাৰে পুৱতি নিশা পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷ ফলত অজয় বিশ্বকৰ্মাৰ সোঁ ভৰিত গুলী লাগে । আৰক্ষীৰ গুলীত আহত অজয়ক জিএমচিএইছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
জানিব পৰা মেত, শনিবাৰে পুৱতি নিশা গুৱাহাটীৰ কংকন নগৰত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিব লওতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে । এই সন্দৰ্ভত জিএমচি এইছৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়, "অজয় বিশ্বকৰ্মা নামৰ যুৱকজনক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ৪ বজাত আমাৰ ইয়ালৈ লৈ আহিছিল । দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আমাক জনোৱা মতে কংকন নগৰত ৩.৩০ বজাত গুলী লাগি যুৱকজন আহত হয়, বৰ্তমান যুৱকজন সুস্থ ৷ আঠুৰ তলত এটা গুলী লাগিছিল । বৰ্তমান যুৱকজনৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত আছে ।"
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জালনোটসহ দেৱজিৎ দেউৰী আৰু অজয় বিশ্বকৰ্মাক নমাৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । লগতে এএছ ০১ পিচি ৮৪৩৩ নম্বৰৰ এখন বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল ২ লাখ ৫৬ হাজাৰ টকাৰ জালনোট । দুয়ো সৰবহাৰকাৰী ঘৰ ধেমাজি চিলাপথাৰৰ দেউৰীগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে ধৃত অজয় বিশ্বকৰ্মাই আৰক্ষীক স্বীকাৰোক্তি দিছিল, "গুৱাহাটীত এশ কোটি টকাৰ জালনোটৰ ক'লা বেহা চলিছে । লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা গুৱাহাটীত চলিছে জালনোটৰ ক’লা বেহা । ছাহিল আলী ওৰফে ইছমাইল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নেতৃত্বত চলিছে জালনোটৰ বেহা। গুৱাহাটীৰ কটাহবাৰীত থাকি ছাহিলে গুৱাহাটীত মেলিছে জালনোটৰ বজাৰ । ছাহিল আৰু পত্নীৰ লগতে এই বেহাত জড়িত আছে কেইবাজনোলোক ।"
আব্দুল গফুৰ, আফচানুৰ ৰহমান, চিন্ময় কলিতাও জৰিত আছে এই বেহাত । আৰক্ষীক মেনেজ কৰি জালনোটৰ বেহা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সৰবৰাহকাৰী অজয় বিশ্বকৰ্মাই । ধৃত অজয় বিশ্বকৰ্মাৰ অভিযোগ কৰা অনুসৰি, চক্ৰটোৱে বঙালমৰাৰ পৰা জালনোট আনি গুৱাহাটীত চলাইছে ক’লা বেহা । অজয় বিশ্বকৰ্মাৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে আৰক্ষী মহলতো হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি