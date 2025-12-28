ETV Bharat / state

আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলুৱাই নিলে নকল সোণৰ বেপাৰীক

নিশা লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত ভয়ানক ঘটনা । নকল সোণৰ বেপাৰীক ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ।

আহত আৰক্ষীয়ে নিয়া বাহনৰ চালক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 28, 2025 at 10:57 AM IST

4 Min Read
লখিমপুৰ : শনিবাৰে নিশা লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা । নকল সোণৰ বেপাৰীক ধৰিবলৈ যোৱা এটা আৰক্ষী দলৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল শতাধিক লোক । আৰক্ষীক আক্রমণ কৰি মোকোলাই নিয়ে নকল সোণৰ বেপাৰীক । এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ লগতে আহত হয় গাড়ী চালকজনো । ঘটনাটো সংঘটিত হয বঙালমৰাৰ সোণাপুৰ ৰমজান তিনিআলিত ।

কি হৈছিল ঘটনাটো ?

বঙালমৰাৰ ৰমজান তিনিআলিত বাহাৰুল ওৰফে আম্বানী নামৰ এটা নকল সোণ বেপাৰীৰ উপস্থিতিৰ আগতীয়া উমান পাইছিল বঙালমৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে । সেই অনুসৰি আৰক্ষীয়ে বাহাৰুলক কৰায়ত্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে । আৰক্ষীয়ে বিভাগীয় বাহনৰ পৰিৱৰ্তে এআৰ-০৮-এ-৭১৯২ নম্বৰৰ ব্যক্তিগত বাহনখন এই অভিযানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে । সাধাৰণ পোছাকত এই বাহনখন লৈ আৰক্ষীৰ দলটো নামিছিল অভিযানত ।

আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলুৱাই নিলে নকল সোণৰ বেপাৰীক (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীৰ পোছাক বা আৰক্ষীৰ বিভাগীয় বাহন ব্যৱহাৰ কৰিলে অপৰাধী পলায়ন কৰিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে এইদৰে সাধাৰণ পোছাক আৰু ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱহাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে এনেদৰে নকল সোণৰ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামে । পিছে নকল সোণৰ বেপাৰীটোক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰাৰ পিছতেই সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

শতাধিক লোকে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আক্ৰমণ কৰি মোকলাই নিয়ে নকল সোণৰ বেপাৰী বাহাৰুল ওৰফে আম্বানীক । আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা অসামৰিক বাহনখনটো আক্ৰমণ কৰে লোকসকলে । ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰক্ষীয়ে নিয়া বাহনখনৰ চালক । বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ এছআই গকুল জয়শ্ৰীকো আক্ৰমণ কৰে দলটোৱে ।

কম বেছি পৰিমাণে কেইবাজনো আৰক্ষীৰ লোক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাহনখনৰ চালকজন । আহত চালকজনে লগে লগে বঙালমৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত নিশাই লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

আহত চালকজনে কয়, "গাড়ী লৈ গৈছিলো, মানুহে তাত ঘেৰি ধৰি গাড়ী ভাঙি দিছে । তাৰ মানুহে বহুত মাৰিছে । মোকো সকলোৱে মাৰপিট কৰিছে । পুলিচকো মাৰিছে । শিলগুটি মাৰি গাড়ীৰ আইনা ভাঙি দিছে ।"

উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ আন এটা দল গৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কৰি আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে । কিন্তু তেতিয়ালৈ আক্ৰমণকাৰীসকল সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী অভিযান বাতৰি লেখাৰ পৰলৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই ।

চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আহত চালকজনক (ETV Bharat Assam)

বঙালমৰাত শক্তিশালী নকল সোণ বেপাৰীৰ চক্র:

আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কিয় সাহস কৰিলে নকল সোণ বেপাৰী চক্রই ? কাৰণ বঙালমৰাত অতি শক্তিশালী নকল সোণৰ বেপাৰী চক্র । দশকৰ পাছত দশক ধৰি বঙালমৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নকল সোণৰ বেহা চলি আছে । কেৱল নকল সোণেই নহয় । জালনোট, ড্ৰাগছ আদিৰো চলি আছে ৰমৰমীয়া বেহা ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে এনে অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিলেও ৰোধ হোৱা নাই এনেবোৰ ধ্বংসাত্মক বেহা । কেৱল অসমৰেই নহয় । বহিঃৰাজ্যৰ বহু লোককো লুণ্ঠন কৰি আহিছে নকল সোণ, জালনোটৰ বেপাৰীসকলে ।

আনন্দ মিশ্ৰৰ দিনত স্তিমিত হৈছিল এনে বেহা:

বহু চৰ্চিত তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি হৈ আহিছিল । তেওঁ জিলাখনত দায়িত্ব লৈ এনে অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে হুমকি দিছিল, চলিছিল অভিযান । অভিযানত বহুতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । আন বহুতে প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মসমর্পণ কৰিছিল । থানাই থানাই আত্মসমর্পণকাৰীসকলৰ ভিৰ লাগিছিল । স্তিমিত হৈ পৰিছিল নকল সোণ, জালনোট আদিৰ বেহা ।

আৰক্ষীয়ে নিয়া বাহনৰ আহত চালকজন (ETV Bharat Assam)

সেইয়া মাথো কিছুদিনৰ বাবেহে বাহাল থাকিল । আনন্দ মিশ্ৰই চাকৰি ইস্তফা দি গুচি যোৱাৰ পাছত পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিল এই ভয়াৱহ বেহা । আৰক্ষীয়ে মাজে সময়ে অভিযান চলাই থাকিলেও ৰোধ হোৱা নাই । বৰং আৰক্ষীকে ওলোটাই আক্ৰমণ কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী হৈ উঠিল অপৰাধী চক্র । সাধাৰণ ৰাইজৰ এতিয়া প্ৰশ্ন কেনেকৈ এই মহাব্যাধিৰ পৰা লখিমপুৰ জিলা মুক্ত হ’ব ? চৰকাৰে এই বেহা উৎখাত কৰিবলৈ কোনো বিশেষ অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিবনে ?এয়া লখিমপুৰৰ সচেতন লোকসকলৰ বাবে এতিয়া এক উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন ।

