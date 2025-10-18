ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বিকৃত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ; নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এজন

বিকৃত ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সমাজত অশান্তি বিয়পোৱাৰ অভিযোগত নগাঁৱৰ ইনজামুল হকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বিকৃত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি নগাঁৱত এজন গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 7:35 AM IST

নগাঁও : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । ৰাইজেও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে দাবী জনাই আহিছে । একেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ডিজিটেল আন্দোলনো অব্যাহত আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগত বিতৰ্কিত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নগাঁৱৰ এজন যুৱক । যুৱকজনৰ নাম ইনজামুল হক । ঘৰ নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াত ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগত উত্তেজনা বিয়পাব পৰা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ ফেচবুক পেজত আপলোড কৰিছিল ইনজামুল হকে । এছ কে আহমেদ নামৰ ফেচবুক পেজত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপলোড কৰা ইনজামুল হকে ফেচবুক পেজৰ অনুৰাগী বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজত অশান্তি বিয়পোৱাৰ অপচেষ্টা চলোৱা বুলি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বিকৃত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি নগাঁৱত এজন গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)

সমাজত অশান্তি বিয়পোৱাৰ উদ্দেশ্যেই ইনজামুল হক নামৰ যুৱকজনে চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই । বিকৃত ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সমাজত অশান্তি বিয়পোৱাৰ অভিযোগত ইনজামুল হকৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া আৰক্ষী থানাত ২৫৭/২০২৫ৰ নম্বৰত ৩৫২/৩৫৩(১)(b) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । জুৰীয়াৰ তেলিয়া বেবেজীয়াৰ ইনজামুল হক নামৰ যুৱকজনক শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰাত ভিডিঅ' বিকৃত কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে । স্বপ্ননীল ডেকাই কয়, "সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হৈছে । এনেকুৱা ভুৱা প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাইছোঁ ।"

ফেচবুকৰ জৰিয়তে অশান্তি বিয়পোৱাৰ অভিযোগত নগাঁও আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জুৰীয়াৰ ইনজামুল হকক সন্ধিয়া নগাঁও আদালতত হাজিৰ কৰি ৩ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰে যদিও আদালতে দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰাই জানিবলৈ দিয়ে ।

