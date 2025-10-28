ETV Bharat / state

কাছাৰত ভুৱা চিকিৎসকৰ টিঘিল-ঘিলনি: আৰক্ষীয়ে নাকী লগালে ৰাজুল লস্কৰক

এম বি বি এছৰ ভুৱা ডিগ্ৰী লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নগদিৰগ্ৰাম অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঠগি আহিছিল ৰাজুলে ৷

Fake doctor arrested in cachar
ভুৱা চিকিৎসক ৰাজুল লস্কৰ ! (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2025 at 2:19 PM IST

শিলচৰ : সাৱধান ! চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওঁতে কিছু সতৰ্ক হওক ৷ কিয়নো আপুনি ভগৱান বুলি গণ্য কৰা চিকিৎসকজন প্ৰকৃততে হ’ব পাৰে নৰকৰ ৰজা যমহে ৷ শেহতীয়া তথ্য মতে, কাছাৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰঘূমলাৰ দৰে গা কৰি উঠিছে ভুৱা চিকিৎসকে !

ইতিমধ্যে কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জিলাখনত ইজনৰ পাছত সিজনকৈ ভুৱা চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে । যোৱা কেইবাদিনত জিলাখনত কেইবাজনো ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে এই তথ্য় সদৰী কৰিছিল কাছাৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই ।

Fake doctor arrested in cachar
ৰাজুল লস্কৰৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, সোমবাৰে পুনৰ কাছাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে আন এক ভুৱা চিকিৎসক ৷ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ভুৱা চিকিৎসকজনৰ নাম ৰাজুল লস্কৰ ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কাছাৰৰ সোনাই নগদিৰগ্ৰামত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাজুলক ।

Fake doctor arrested in cachar
ৰাজুল লস্কৰৰ ভুৱা পৰিচয়পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, কাছাৰৰ সোনাই নগদিৰগ্ৰামত ব’বি হেল্থ কেয়াৰ (Boby Health care) নামৰ এখন ফাৰ্মাচীত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভুৱা চিকিৎসকজনক ৷ ধৃত ৰাজুল লস্কৰে ভুৱা এম বি বি এছ ৰ ডিগ্ৰী লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নগদিৰগ্ৰাম অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঠগি আহিছিল ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ধৃত ৰাজুল লস্কৰৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেটসমূহ ।

Fake doctor arrested in cachar
ৰাজুল লস্কৰৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বৰ্তমানলৈকে কাছাৰত মুঠ ১৫ জন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে । ভুৱা চিকিৎসকেৰে কাছাৰ ভৰি পৰাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল ৷ আৰক্ষীয়েও এনে ভুৱা চিকিৎসকক নাকী লগোৱাত কিমান সফল হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ’ব ৷

