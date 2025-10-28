কাছাৰত ভুৱা চিকিৎসকৰ টিঘিল-ঘিলনি: আৰক্ষীয়ে নাকী লগালে ৰাজুল লস্কৰক

কাছাৰত ভুৱা চিকিৎসকৰ টিঘিল-ঘিলনি: আৰক্ষীয়ে নাকী লগালে ৰাজুল লস্কৰক
এম বি বি এছৰ ভুৱা ডিগ্ৰী লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নগদিৰগ্ৰাম অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঠগি আহিছিল ৰাজুলে ৷
Published : October 28, 2025 at 2:19 PM IST
শিলচৰ : সাৱধান ! চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওঁতে কিছু সতৰ্ক হওক ৷ কিয়নো আপুনি ভগৱান বুলি গণ্য কৰা চিকিৎসকজন প্ৰকৃততে হ’ব পাৰে নৰকৰ ৰজা যমহে ৷ শেহতীয়া তথ্য মতে, কাছাৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰঘূমলাৰ দৰে গা কৰি উঠিছে ভুৱা চিকিৎসকে !
ইতিমধ্যে কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জিলাখনত ইজনৰ পাছত সিজনকৈ ভুৱা চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে । যোৱা কেইবাদিনত জিলাখনত কেইবাজনো ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে এই তথ্য় সদৰী কৰিছিল কাছাৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, সোমবাৰে পুনৰ কাছাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে আন এক ভুৱা চিকিৎসক ৷ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ভুৱা চিকিৎসকজনৰ নাম ৰাজুল লস্কৰ ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কাছাৰৰ সোনাই নগদিৰগ্ৰামত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাজুলক ।
জানিব পৰা মতে, কাছাৰৰ সোনাই নগদিৰগ্ৰামত ব’বি হেল্থ কেয়াৰ (Boby Health care) নামৰ এখন ফাৰ্মাচীত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভুৱা চিকিৎসকজনক ৷ ধৃত ৰাজুল লস্কৰে ভুৱা এম বি বি এছ ৰ ডিগ্ৰী লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নগদিৰগ্ৰাম অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঠগি আহিছিল ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ধৃত ৰাজুল লস্কৰৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেটসমূহ ।
উল্লেখ্য যে বৰ্তমানলৈকে কাছাৰত মুঠ ১৫ জন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে । ভুৱা চিকিৎসকেৰে কাছাৰ ভৰি পৰাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল ৷ আৰক্ষীয়েও এনে ভুৱা চিকিৎসকক নাকী লগোৱাত কিমান সফল হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ’ব ৷
