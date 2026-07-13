'বিদেশী ঘোষিত' অসমৰ ২৭ জনলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সাময়িক সকাহ: 'স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া'ৰে পুনৰ হ'ব নাগৰিকত্বৰ পৰীক্ষা

'বিদেশী ঘোষিত' অসমৰ ২৭ জনলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সাময়িক সকাহ: 'স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া'ৰে পুনৰ হ'ব নাগৰিকত্বৰ পৰীক্ষা
দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে কয় যে নাগৰিকত্বৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ।
Published : July 13, 2026 at 6:55 PM IST
নতুন দিল্লী: অসমৰ বিদেশী ঘোষিত ২৭ জন লোকৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব । এই কথা জনালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক একাষৰীয়া কৰি সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে নাগৰিকত্ব আৰু বিদেশীৰ স্থিতি নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত 'স্বচ্ছ, বৈধ আৰু যুক্তিসংগত' প্ৰক্ৰিয়া চলাব লাগিব ।
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাৰে গঠিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে । বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে নাগৰিকত্ব আৰু বিদেশীৰ আখ্যা সাংবিধানিক আৰু আইনগতভাৱে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । বিচাৰপীঠখনে ২৭ জন লোকৰ আবেদনত সঁহাৰি প্ৰদান কৰি এই গোচৰসমূহত নতুনকৈ শুনানিৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
বিচাৰপীঠে কয় যে নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো স্বচ্ছতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব । ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ ওপৰত অবৈধ বিদেশীৰ বোজা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আগ্ৰহকো বিচাৰপীঠে স্বীকাৰ কৰে ।
বিচাৰপীঠখনে এই কথাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইটো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব যে তেওঁলোকে আইনগতভাৱে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ নথকা ব্যক্তিসকলক প্ৰক্ৰিয়াৰ অপব্যৱহাৰ, ভুৱা দাবী বা পদ্ধতিগত বিলম্বৰ লাভ উঠাই যাতে এনে মৰ্যাদা লাভ কৰিব নোৱাৰে তাত বাধা প্ৰদান কৰিব লাগে । কিন্তু বিচাৰপীঠে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ পদ্ধতিগত স্বচ্ছতাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰিব নোৱাৰে ।
বিচাৰপীঠে কয়, "লগতে এনে ধৰণৰ স্থিতি নিৰ্ণয় কৰাটো এনে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব, যিটো নিৰপেক্ষ, বৈধ আৰু যুক্তিসংগত হয় ।"
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে আবেদনকাৰীসকলে কৰা নাগৰিকত্বৰ দাবীৰ প্ৰকৃত তদন্ত কৰা নাই বা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা কোনো নথি-পত্ৰৰ প্ৰামাণিক সত্য, গ্ৰহণযোগ্যতা, প্ৰাসংগিকতা বা পৰ্যাপ্ততাৰ ওপৰত কোনো মতামত প্ৰকাশ কৰা নাই ।
এই প্ৰশ্নসমূহৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট ন্যায়াধিকৰণে স্বতন্ত্ৰভাৱে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব বুলিও বিচাৰপীঠে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াত এইটোও স্পষ্ট কৰা হৈছে যে বিষয়টো ঘূৰাই পঠোৱাৰ (ৰিমাণ্ড) উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে তেওঁলোকক নিজৰ দাবীৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ কোনো লাভ উঠাবৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
বিচাৰপীঠখনে লগতে কয় যে ইয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে এইটো নিশ্চিত কৰা যে কোনো ব্যক্তিক বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ ভয়াৱহ পৰিণতি তেতিয়াহে আহিব, যেতিয়া এই সিদ্ধান্তই 'বিদেশী আইন, ১৯৪৬, বিদেশী (ট্ৰিবুনেল) আদেশ, ১৯৬৪' আৰু সাংবিধানিক স্বচ্ছতা নিয়মৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত মানকক পূৰণ কৰিব ।
আদালতে কয় যে সংশ্লিষ্ট ন্যায়াধিকৰণসমূহে পূৰ্বৰ মতামতত উচ্চ ন্যায়ালয় বা ন্যায়াধিকৰণসমূহে কৰা কোনো পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নোহোৱাকৈয়ে নতুনকৈ গোচৰসমূহৰ সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ।
বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে এই নিৰ্দেশ প্ৰদানৰ তাৰিখৰ পৰা চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তসকলে নিজ নিজ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত হাজিৰ হ’ব লাগিব । ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ দাবীৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকৰ লিখিত বিবৃতি, প্ৰমাণৰ নথিপত্ৰ আৰু সকলো সমৰ্থনযোগ্য সামগ্ৰী ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত দাখিল কৰাৰ স্বাধীনতাও তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে ।
বিদেশী ন্যায়াধিকৰণসমূহক লগতে অনুৰোধ কৰা হৈছে যে আইন অনুসৰি ছমাহৰ ভিতৰত নতুন বিচাৰ সমাপ্ত কৰাটো উচিত হ’ব ।
গোচৰটোত দুজন আবেদনকাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা আদিল আহমেদে কয়, "এই ঘটনাক্ৰমে নাগৰিকত্ব নিৰ্ধাৰণৰ কাৰ্যবিধিত প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃঢ়তা চিহ্নিত কৰিছে, যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলে যোগ্য বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত নিজৰ গোচৰ দাখিল কৰাৰ ন্যায্য সুযোগ লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।"
উল্লেখ্য যে মুখ্য গোচৰটোত আবেদনকাৰীসকলক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে প্ৰদান কৰা একপক্ষীয় আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই যি আবেদন কৰিছিল সেয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে যথাযথ জাননী প্ৰদান কৰাৰ পিছতো গোচৰটোত জড়িত কোনো ব্যক্তি ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱা নাই আৰু ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ৰ প্ৰায় ২৩ বছৰৰ পাছতহে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে বিদেশী ঘোষিত ২৭ জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত সাবিত্ৰী দে', আজবাহাৰ আলী, আকবৰ আলী, আবেদা খাতুন, আনোৱাৰা খাতুনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল । তেওঁলোকৰ বক্তব্য আছিল যে পুৰণি ভোটাৰ তালিকাত নামৰ 'সামান্য' ভুল থকাৰ বাবেই তেওঁলোকক ন্যায়াধিকৰণ বিদেশী ঘোষিত কৰিছিল । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশকে বাহাল ৰাখে ।