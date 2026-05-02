জবকাৰ্ড আছে, কাম নাই: সংকটত গ্ৰাম্য নিশ্চিত নিয়োগ সৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় ধ্বজাবাহী আঁচনি

ৰাজ্যত সক্ৰিয় জবকাৰ্ড হিতাধিকাৰী পৰিয়াল আছে ৩৩.৩ লাখ । বিগত বিত্তীয় বৰ্ষত মাত্ৰ ৭,২৩৭ টা পৰিয়ালে ১০০ দিনৰ কাম পাইছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 3:50 PM IST

গুৱাহাটী : চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ অভাৱত নিয়োগ সৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি আজি সংকটৰ গৰাহত । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো গ্ৰাম্য নিশ্চিত নিয়োগ সৃষ্টিৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ এক ধ্বজাবাহী আঁচনি এমজিএনৰেগা ৰূপায়িত হৈ আহিছে ।

শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আঁচনিখনৰ নাম ভিবি-জিৰাম জিলৈ সলনি কৰি অধিক নিয়োগ সৃষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । নতুন নামৰ আঁচনিখনক লৈ আজিও বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । অৱশ্যে চৰকাৰে নাম সলনি কৰিলেও পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ফাইলত এতিয়াও আঁচনিখন এমজিএনৰেগা বুলিয়ে উল্লেখ আছে । কেন্দ্ৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিখন অসমত কিদৰে পৰিচালিত হৈ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য আৰু শ্ৰমিক সংগঠন চিআইটিইউ অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । অসমত কেন্দ্ৰৰ ধ্বজাবাহী এই আঁচনিখন ৰূপায়ণত কেৱল ব্যৰ্থতাই পৰিলক্ষিত হৈছে । অসমত এই আঁচনিখন ৰূপায়ণত ব্যৰ্থতাৰ ছবি ৩১ মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষতো পৰিলক্ষিত হৈছে । বৰঞ্চ এই বিত্তীয় বৰ্ষটোত অসমত আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ ব্যৰ্থতাই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে । আনকি এই বিষয়টো খোদ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগতে চৰ্চা হৈছে । সকলো সময়তে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে বিগত ৫ বছৰত এইক্ষেত্রত চমকপ্ৰদ বিশেষ সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।

নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এগৰাকী সহকাৰী উপ সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ বিষয়াই জনোৱা মতে, "অসমত সক্ৰিয় জবকাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা হ'ল ৩৩.৩ লাখ । ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষটোত আঁচনিখনৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত অনুসৰি ১০০ দিনৰ কাম পাবলৈ সক্ষম হোৱা এনে পৰিয়ালৰ সংখ্যা হ'ল মাত্ৰ ৭,২৩৭ টা । অর্থাৎ সক্রিয় জবকার্ড থকা লাখ লাখ পৰিয়ালে বিত্তীয় বৰ্ষটোত এদিনো কাম নাপালে অথবা ১০০ দিনতকৈ বহু কম দিনহে কাম লাভ কৰে । যাৰ ফলত ৪,৫০,৭৮৫ টা জবকাৰ্ডৰ কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে । আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যর্থ হোৱাৰ বাবেই কামৰ বিপৰীতে আবণ্টিত ধনো অব্যৱহৃত হৈ পৰি থাকে । সেই ধন উভতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

ইফালে বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে অসম্পূৰ্ণ কামবোৰৰ ভিতৰত ৪,৪১,০৯৬ টা কামৰ বিপৰীতে এটকাও খৰচ নহ'ল । অর্থাৎ ১৮,৬৮৯ টা কামৰ বিপৰীতেহে আংশিকভাৱে আবণ্টিত ধন ব্যয় হয় । এই তথ্যৰ পৰা এমজিএনৰেগাৰ ব্যৰ্থতাৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈছে ।

আনহাতে কর্মসংস্থাপন সৃষ্টিত চৰকাৰৰ যে গুৰুত্ব নাই সেই কথাও ইয়াৰ দ্বাৰা প্রতিফলিত হয় । অসমত কেন্দ্ৰৰ ধ্বজাবাহী আঁচনিখন এনেদৰেই ৰাজ্য চৰকাৰে এখন ব্যর্থ আঁচনিৰ ৰূপ দিছে । যি সময়ত কাম নাপাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকে সাধাৰণ কামৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে সেই সময়ত নিয়োগ সৃষ্টিৰ এনে এখন আঁচনি অৱহেলিত হোৱাটো চৰম পৰিতাপৰ বিষয় । ইফালে অভিলাষী এই আঁচনিখন একাংশ দালাল শ্ৰেণীৰ লোক আৰু চৰকাৰী প্ৰতিনিধিৰ বাবে আয়ৰ উৎস হৈ পৰিছে । কাৰণ এনে লোকৰ হাততে থাকে গাঁৱৰ দুখীয়া, কর্মহীন ৰাইজৰ জবকাৰ্ড । যাৰ দ্বাৰা আঁচনিৰ নামত এওঁলোকে চলাই আহিছে লুণ্ঠন । জবকাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে বহু সময়ত গমেই নাপায় যে তেওঁৰ নামত কোনোবাই আঁচনিখনৰ ধন লুণ্ঠন কৰি আহিছে ।

এই সন্দৰ্ভত শ্ৰমিকৰ হকে মাত মাতি অহা সংগঠন চিআইটিইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাই কয়, "প্ৰকৃততে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিয়োগ সৃষ্টিত কোনো গুৰুত্ব নাই । ইয়াৰ অন্যতম উদাহৰণ এমজিএনৰেগা আঁচনি । কেন্দ্ৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিখন ৰূপায়ণত চৰকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । গ্রামীণ শ্ৰমিকৰ বিপৰীতে ঠিকাদাৰী আঁচনিত পৰিণত কৰিছে এমজিএনৰেগাক । যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষটোত অসমত আঁচনিখন ৰূপায়ণত চৰকাৰ চৰম ব্যৰ্থ হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ লগতে নিয়োগ সৃষ্টিৰ বাবে ইউপিএ চৰকাৰৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ইউপিএ চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুয়োটা কার্যকালতে আঁচনিখন সন্তোষজনকভাৱে ৰূপায়ণ নহ'ল । কেৱল কেৰালাম আৰু ত্ৰিপুৰাতহে সফলতা দেখা যায় । এনডিএৰ কাৰ্যকালত আঁচনিখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হয় । এমজিএনৰেগাৰ নাম সলনি কৰি নতুন নাম এটা দিছে । বিজেপিয়ে অতি পৰিকল্পিতভাৱে আঁচনিখন নিঃশেষ কৰিব বিচাৰিছে । যাৰ বাবে অসমত যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত আঁচনিখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হয় । বিজেপিয়ে আঁচনিখনৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত বিকাশ নহয় বুলিও ক'ব বিচাৰে । গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিখনক বিজেপিয়ে ঠিকাদাৰী আঁচনিত পৰিণত কৰিছে । ইয়াৰ বাবে আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্য ভংগ কৰা হৈছে । সেইবাবে আজি আঁচনিখন উদ্বেগজনকভাৱে ব্যর্থ হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে বিগত সময়ত বিভিন্ন আঁচনিৰে ৰাজ্যৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকক হিতাধিকাৰী কৰিব বিচৰা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কিন্তু সংস্থাপনত বাট মোকলোৱাৰ ক্ষেত্রত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে । নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ লোকে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ আনকি বিদেশলৈও গমন কৰিবলগীয়া হৈছে । বাহিৰলৈ গৈ জীৱন-জীৱিকাৰ তাগিদাত যিকোনো কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । চৰকাৰে বিনামূলীয়া বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত বুজন পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰাৰ বিপৰীতে নিয়োগ সৃষ্টিৰ কেতবোৰ অভিলাষী আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্ব নিদিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । তেনে এখন অভিলাষী আঁচনি হৈছে এই এমজিএনৰেগা আঁচনি । ৰাজ্যত পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰে দুখীয়া-দৰিদ্ৰ জনতাক সকাহ দিয়াত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ । প্ৰতিগৰাকী সচেতন লোকে এই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস : নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ বেদনা বুজিব কোনে

