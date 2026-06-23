ETV Bharat / state

তলা লাগিল সোণাৰিৰ ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীত, শ শ চাহ শ্ৰমিকৰ হাহাকাৰ

ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীত ছীল, ৬০০ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ ৷

Ratanpur tea estate
ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী ছীল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : মঙলবাৰে তলা লাগিল সোণাৰিৰ ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীত ৷ শেহতীয়াকৈ চাহ বাগিচাখনত বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছিল । ইয়াৰ মাজতে ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীত কানাড়া বেংক কৰ্তৃপক্ষই ছীল কৰি দিয়ে ৷

জানিব পৰা মতে, বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কানাড়া বেংকৰ পৰা লোৱা ১৮ কোটিৰ ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ ফলত মঙলবাৰে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত কানাড়া বেংক কৰ্তৃপক্ষই ফেক্টৰীটো ছীল কৰি দিয়ে । অভিযোগ অনুসৰি, ডেনিছ কুকুৰাছোৱাই ৰতনপুৰ চাহ বাগিচা ক্ৰয় কৰা পাছতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকল । আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগা হোৱাত বাৰম্বাৰ আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিল শ্ৰমিকসকলে ।

ইফালে বাগিচাখনত প্ৰায় ৬০০ চাহ শ্ৰমিক আছে, কিন্তু মজুৰি দিব নোৱাৰি পলায়ন কৰিছিল বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী ডেনিছ কুকুৰাছোৱাই । এই সন্দৰ্ভত চাহ বাগিচাৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী ডেনিছ কুকুৰাছোৱাই চাহ বাগিচা এৰি পলায়ন কৰিছিল ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত । তাৰ পাছৰ পৰাই বাগিচাখনৰ দুৰৱস্থা বাঢ়িছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়,"স্থানীয় প্ৰশাসনে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক চলাব পৰাকৈ বাগিচাখনত এজনক পৰিচালনা কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিল । কিন্তু আজি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ পৰা অহা কানাড়া বেংকৰ বিষয়াই ফেক্টৰীটো তলা মাৰি দিছে । প্ৰায় ১৮ কোটি টকাৰ ঋণ অনাদায় হৈ আছে । বাগিচাখনত প্ৰায় ৬০০ চাহ শ্ৰমিক আছে কিন্তু মজুৰি দিব নোৱাৰি পলায়ন কৰিছিল বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী ডেনিছ কুকুৰাছোৱাই ।"

চাহ বাগিচাৰ নামত লোৱা ঋণ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাত বেংক কৰ্তৃপক্ষই আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি মঙলবাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । স্থানীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়া, বেংকৰ প্ৰতিনিধি আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উপস্থিতিত ফেক্টৰীটোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত ছীল লগাই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে । এতিয়া শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ৷

লগতে পঢ়ক:গাহৰিৰ বেমাৰ মানুহলৈ বিয়পিল, চামগুৰিৰ পুৰণিগুদামত ছোৱাইন ফ্লুৰ আতংক

TAGGED:

সোণাৰি
ৰতনপুৰ চাহ বাগিচা
চৰাইদেউ
ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাত তলা
RATANPUR TEA ESTATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.