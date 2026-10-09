বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিণতি: নজমুলৰ প্ৰেমত হাবু-ডুবু খোৱা অৰ্চনাৰ চুৰিকাঘাতত মৃত্যু
স্বামীক এৰি কণমানি সন্তানক লগত লৈ প্ৰেমিকৰ কাষ চপা বঢ়মপুৰৰ মহিলাৰ কৰুণ পৰিণতি ৷ প্ৰেয়সীৰ মৃত্যুৰ পিছত সামাজিক মাধ্যমত ৰীলছ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত প্ৰেমিক...
Published : October 9, 2026 at 6:31 PM IST
বঢ়মপুৰ : প্ৰেম, দুটা আখৰৰ এই শব্দটি একাংশৰ বাবে ৰোমাঞ্চকৰ শব্দ যদিও একাংশৰ বাবে ডিঙিৰ হাৰ মাল সদৃশ ৷ সামাজিক মাধ্যমত গঢ়ি উঠা একাংশৰ প্ৰেম ফুটুকাৰ ফেনৰ দৰে ৷ কোন সময়ত ঢৌ উঠে ঠিকনা নাই ৷
কণমানি পুত্ৰ আৰু স্বামীৰ সৈতে কামপুৰৰ বকুলগুৰিৰ অৰ্চনাৰ আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ ৷ পিছে সেই সংসাৰত তেতিয়াহে কেণা লাগিল, যেতিয়াৰে পৰা অৰ্চনাই নজমুল হক নামৰ যুৱকজনৰ প্ৰেমত পৰিল ৷ প্ৰথমতে সকলো ঠিকেই আছিল ৷ নতুন নতুন প্ৰেমৰ ৰোমাঞ্চকৰ ভাৱে অৰ্চনাৰ দুচকু বন্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ যাৰ বাবে স্বামী-পুত্ৰ থকাৰ পিছতো বিবাহ বহিৰ্ভুত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ অৰ্চনাই তিলমানো ভাল-বেয়া বিচাৰ কৰা নাছিল ৷
প্ৰেমৰ মোহে বন্দী কৰা অৰ্চনাই এদিন স্বামীক এৰি নজমুলৰ কাষলৈ ঢাপলি মেলে ৷ পিছে নজমুলৰ কাষ চপাৰ পিছতহে সকলো ওলট-পালট হৈ গ’ল ৷ বিগত দুই অক্টোবৰত মহিলাগৰাকী এটা নিথৰদেহলৈ পৰিণত হ’ল ৷ এই ঘটনাই বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হোজাই আৰু নগাঁৱৰ সীমামুৰীয়া বকুলগুৰি উত্তাল কৰি ৰাখিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্ভীৰডুবি গাঁৱৰ অৰ্চনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বকুলগুৰি গাঁৱৰ আব্দুল কালাম নামৰ লোকজনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৷ সমানে সমানে নজমুল হক নামৰ আন এজন যুৱকৰ সৈতেও অৰ্চনাই এক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল ৷ বিবাহৰ পিছতো দুয়োগৰাকীৰ সম্পৰ্ক অটুট আছিল ৷ এই সম্পৰ্কই চৰম পৰিণতি পাই আৰু চুৰীকাঘাতত মহিলাগৰাকীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰে ৷
স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ নজমুল নামৰ যুৱকজনে অৰ্চনা নামৰ মহিলাগৰাকীক ছুৰীৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছে ৷ এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ কণমানি পুত্ৰও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা বুলি স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰিছে ৷
আনহাতে, পত্নীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত স্বামী আব্দুল কালামে স্থানীয় থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, যোৱা এক অক্টোবৰৰ নিশা নজমুলে প্ৰেমৰ ছলনাৰে অৰ্চনা বেগমক পলুৱাই নিয়ে । তাৰপিছৰটো দিনত হোজাই জিলাৰ যোগীযান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নভঙাত মহিলাগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে নজমুলে আক্ৰমণ কৰি পেলাই থৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে অতি মুমুৰ্ষ অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক পথত পৰি থকা দেখা পাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত অৰ্চনাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও শনিবাৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে ৷ মৃত্যুৰ পূৰ্বে অৰ্চনাই প্ৰেমিক নজমূলে এই আক্ৰমণ চলোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে ৷
আনহাতে, এই লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ এটা সপ্তাহ উকলিছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু অৰ্চনাক চুৰিকাঘাত কৰা যুৱকজনে মুকলিমুৰীয়াকৈয়ে ঘুৰি আছে ৷ আৰক্ষীয়ে অৰ্চনা হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নজমুলক কৰায়ত্ত নকৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ।
যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে পুৱা স্থানীয় ৰাইজে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় । আবু চুফিয়ান নামৰ এজন লোকে ঘটনা সংক্ৰান্তত এনেদৰে কয়, ‘‘যোৱা দুই তাৰিখে আমাৰ ন-ভঙা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভত বকুলগুৰিৰ বোৱাৰী অৰ্চনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল । অৰ্চনা বেগমে মৃত্যু হোৱাৰ আগতে নিজেই স্বীকাৰ কৰি গৈছে যে নজমুল হুছেইন মিনাৰুল হকে তেওঁক হত্যা কৰিছে । গতিকে আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ।’’
আনহাতে, একেটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা মজিবুৰ ৰহমানে কয়, ‘‘অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে গাঁৱত যদি এখন সৰু-সুৰা কাজিয়াও হয় আৰক্ষী দৌৰি আহে ৷ আজি এসপ্তাহ হৈ গ’ল এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে ৷ কণমানি পুত্ৰৰ সন্মুখত এগৰাকী মাতৃক হত্যা কৰা হ’ল ৷ কিন্তু আৰক্ষী-প্ৰশাসন এসপ্তাহৰ পিছত আজিহে আহি অলপ ঘুৰা-পকা কৰা দেখিছো । কিন্তু এই ঘটনাটোৰ এনেকুৱা তদন্ত হ’ব লাগিছিল যে ঘৰত মানুহ শান্তিত থাকিব দিব নালাগিছিল । যাতে মানুহে গম পাই এনেকুৱা জঘন্য কাম কৰিলে মানুহ অশান্তিত থাকে । সি বেলেগত গৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰীল বনাই আছে।’’
লোকজনে লগতে কয়, ‘‘আজি জনা মতে, ঘটনাটো প্ৰেমজনিত । ছোৱালীজনীৰ লগত নজমুলৰ পৰকীয়া প্ৰেম বহুত দিনৰ পৰাই চলি আছে । দুয়োজনে বিবাহিত । গতিকে আমি বিচাৰিছো অতি শীঘ্ৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে ।’’
তদুপৰি গাঁৱৰে আন এজন লোকে কয় যে, সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰক্ষী-প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ তেনেক্ষেত্ৰত এটা কণমানিৰ সন্মুখতে মাতৃক ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিহৰ বাবে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া ৰহস্যঘন বিষয় ৷ একাংশ মধ্যভোগী বা দালালৰ বাবে এনে হোৱা বুলি লোকজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷