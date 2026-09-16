ETV Bharat / state

সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা ভাওনালৈ, তিনিদিনীয়াকৈ জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন বন্দনা

প্ৰাণৰ শিল্পীবিহীন এটা বৰ্ষ । সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ 'জুবিন দিৱস'ৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ।

Extensive preparations are underway in Sonapur Zubeen Khetra to celebrate 'Zubeen Day' for three days
সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনৰ পৰা ভাওনালৈ, তিনিদিনীয়াকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন বন্দনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 11:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনবিহীন এটা বৰ্ষ, চৌদিশে যেন বিৰাজ কৰিছে এক গভীৰ শূন্যতা । কায়িকভাৱে তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু গানে-প্ৰাণে, সুৰে-শব্দে আজিও জুবিন গাৰ্গ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত জীয়াই আছে ।

তেওঁৰ অবিহনে অসমীয়া সমাজ জীৱন আৰু সাংস্কৃতিক জগতখন যেন আজিও নিস্তব্ধ । কিন্তু শিল্পীৰ মৃত্যু নাই, তেওঁ অমৰ । সেয়েহে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা আৰু অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সুঁৱৰিবলৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে ।

সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনৰ পৰা ভাওনালৈ, তিনিদিনীয়াকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন বন্দনা (ETV Bharat Assam)

১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ পুণ্য তিথিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী । সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আৱেগৰ প্ৰতীকস্বৰূপ এই দিনটোক 'জুবিন দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰাৰ বাবে জুবিনক্ষেত্ৰত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ।

Extensive preparations are underway in Sonapur Zubeen Khetra to celebrate 'Zubeen Day' for three days
জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অনুৰাগীৰ আদৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অলেখ স্মৃতিৰে বিজড়িত এই স্থানক এতিয়া ন-ৰূপত সজাই তোলা হৈছে । নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশাল ৰভা আৰু আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তথা উপহাৰ থোৱাৰ বিশেষ স্থান । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰৰ এই প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্যই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ মনলৈ এক গভীৰ আৱেগিক ঢৌ কঢ়িয়াই আনিছে ।

Extensive preparations are underway in Sonapur Zubeen Khetra to celebrate 'Zubeen Day' for three days
জুবিন ক্ষেত্ৰত এজন গুণমুগ্ধ (ETV Bharat Assam)

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সবিশেষ:

  • ১৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ (প্ৰথম দিন):

পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, য'ত সকলো ধৰ্মৰ লোকে একত্ৰিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিব । ইয়াৰ পিছতে দিনৰ ১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজালৈ নাম পৰিৱেশন কৰা হ'ব ।

Extensive preparations are underway in Sonapur Zubeen Khetra to celebrate 'Zubeen Day' for three days
জুবিন দিৱসৰ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam GFX)
  • ১৮ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ (দ্বিতীয় দিন):

এই দিনটো শিল্পীগৰাকীৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰাজিৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে । দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা সন্ধ্যা ৭ বজালৈ 'গীতে-মাতে জুবিন বন্দনা' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ।

  • ১৯ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ (অন্তিম দিন):

পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজালৈ চলিব ভাগৱত পাঠ । আনহাতে, সন্ধ্যা ৭ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব । যোৰহাটৰ ডেকাগিৰী সাংস্কৃতিক সংঘৰ দ্বাৰা 'বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান' নামৰ ভাওনাখন পৰিৱেশন কৰা হ'ব । জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিচালনা আৰু তদাৰক সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই এই কথা সদৰী কৰে ।

Extensive preparations are underway in Sonapur Zubeen Khetra to celebrate 'Zubeen Day' for three days
পূৰ্ণগতিত চলি আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য (ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ এই পুণ্য তিথিত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ সকলো গুণমুগ্ধলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আঁতৰি গ'লেও, সোণাপুৰৰ এই জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিধ্বনিত হ'ব তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টি, যিয়ে প্ৰতিপলে সোঁৱৰাই দিব— জুবিন আছিল, জুবিন আছে আৰু জুবিন চিৰদিন অসমীয়াৰ বুকুৰ স্পন্দন হৈয়ে থাকিব ।

লগতে পঢ়ক: ১৯ ছেপ্তেম্বৰত আছুৰ উদ্যোগত 'পোহৰৰে চাকিগছি' অনুষ্ঠান, ন্যূনতম খৰচত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াব ৰাজ্যিক চালক সন্থাই

জুবিন গাৰ্গৰ সন্মান কিমান? মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে বেছি সন্মান! ফেন ক্লাবৰ সৈতে ইটিভি ভাৰত বিশেষ...

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH ANNIVERSARY
জুবিন গাৰ্গ
জুবিন ক্ষেত্ৰ
জুবিন বন্দনা
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.