সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা ভাওনালৈ, তিনিদিনীয়াকৈ জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন বন্দনা

সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা ভাওনালৈ, তিনিদিনীয়াকৈ জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন বন্দনা
প্ৰাণৰ শিল্পীবিহীন এটা বৰ্ষ । সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ 'জুবিন দিৱস'ৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ।
Published : September 16, 2026 at 11:04 PM IST
সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনবিহীন এটা বৰ্ষ, চৌদিশে যেন বিৰাজ কৰিছে এক গভীৰ শূন্যতা । কায়িকভাৱে তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু গানে-প্ৰাণে, সুৰে-শব্দে আজিও জুবিন গাৰ্গ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত জীয়াই আছে ।
তেওঁৰ অবিহনে অসমীয়া সমাজ জীৱন আৰু সাংস্কৃতিক জগতখন যেন আজিও নিস্তব্ধ । কিন্তু শিল্পীৰ মৃত্যু নাই, তেওঁ অমৰ । সেয়েহে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা আৰু অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সুঁৱৰিবলৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে ।
১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ পুণ্য তিথিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী । সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আৱেগৰ প্ৰতীকস্বৰূপ এই দিনটোক 'জুবিন দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰাৰ বাবে জুবিনক্ষেত্ৰত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ।
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অলেখ স্মৃতিৰে বিজড়িত এই স্থানক এতিয়া ন-ৰূপত সজাই তোলা হৈছে । নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশাল ৰভা আৰু আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তথা উপহাৰ থোৱাৰ বিশেষ স্থান । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰৰ এই প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্যই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ মনলৈ এক গভীৰ আৱেগিক ঢৌ কঢ়িয়াই আনিছে ।
তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সবিশেষ:
- ১৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ (প্ৰথম দিন):
পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, য'ত সকলো ধৰ্মৰ লোকে একত্ৰিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিব । ইয়াৰ পিছতে দিনৰ ১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজালৈ নাম পৰিৱেশন কৰা হ'ব ।
- ১৮ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ (দ্বিতীয় দিন):
এই দিনটো শিল্পীগৰাকীৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰাজিৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে । দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা সন্ধ্যা ৭ বজালৈ 'গীতে-মাতে জুবিন বন্দনা' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ।
- ১৯ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ (অন্তিম দিন):
পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজালৈ চলিব ভাগৱত পাঠ । আনহাতে, সন্ধ্যা ৭ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব । যোৰহাটৰ ডেকাগিৰী সাংস্কৃতিক সংঘৰ দ্বাৰা 'বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান' নামৰ ভাওনাখন পৰিৱেশন কৰা হ'ব । জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিচালনা আৰু তদাৰক সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই এই কথা সদৰী কৰে ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ এই পুণ্য তিথিত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ সকলো গুণমুগ্ধলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আঁতৰি গ'লেও, সোণাপুৰৰ এই জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিধ্বনিত হ'ব তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টি, যিয়ে প্ৰতিপলে সোঁৱৰাই দিব— জুবিন আছিল, জুবিন আছে আৰু জুবিন চিৰদিন অসমীয়াৰ বুকুৰ স্পন্দন হৈয়ে থাকিব ।