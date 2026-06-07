দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াললৈ অশনি সংকেত

দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াললৈ অশনি সংকেত
খহনীয়া শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বিপদত পৰিব শ শ লোক ।
Published : June 7, 2026 at 11:03 AM IST
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্য়াহত আছে প্ৰৱল খহনীয়া । ইতিমধ্যে জিলাখনৰ কেইবাঠাইত খহনীয়াত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে কৃষিভূমি । কিছুমানে আপোন ঘৰখন চকুৰ সন্মুখতেই নদীত জাহ যোৱা দেখিবলৈ পাইছে । আন কিছুমানে খহনীয়াৰ বাবেই নিজৰ ঘৰখন এৰি নিৰাপদ ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিছে ।
বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নৈ-উপনৈসমূহে কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাইত দেপী নদীৰ ভয়াবহ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত দেপী নদীৰ খহনীয়াই ইতিমধ্য়ে গালিঘাট মাছখোৱা অঞ্চলত ধাৰণ কৰিছে বিধ্বংসী ৰূপ ।
জোনাইৰ গালিঘাটৰ মাছখোৱা অঞ্চলত দেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত বহু স্থানীয় ৰাইজৰ ঘৰ-বাৰী, মূল্যৱান গছ-গছনি তথা বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি খহাই নিয়াৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি জানিব দিয়ে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে । সেয়ে শীঘ্ৰে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উক্ত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । লগতে খহনীয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগীসকলে ।
এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে অঞ্চলটোত অব্য়াহত থকা প্ৰৱল খহনীয়ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "দেপী নদীৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়াই আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি নিছে । আমাৰ দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ কালি নদীয়ে উটুৱাই নিছে । খেতিপথাৰ আদিও নদীত জাহ গৈছে । সকলো মানুহেই খুব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।" তেওঁ চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "চৰকাৰে পাৰ্কুপাইন আদিৰ ব্য়ৱস্থা কৰিব লাগে । পাৰ্কুপাইন দিলে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মানুহৰ সমস্য়া হ'ব ।"
জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা জোনাই সমষ্টিৰ দেপী নদীৰ খহনীয়া শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ লগতে শ শ বিঘা খেতিমাটি নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাটো নিশ্চিত । চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা দেপী নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনোধৰণৰ স্থায়ী সমাধানৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ
মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া: ৪০-৫০ খন গাঁৱলৈ অনি সংকেত