ETV Bharat / state

দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াললৈ অশনি সংকেত

খহনীয়া শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বিপদত পৰিব শ শ লোক ।

Extensive erosion of the Depi River in Jonai Dhemaji
জোনাইত দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্য়াহত আছে প্ৰৱল খহনীয়া । ইতিমধ্যে জিলাখনৰ কেইবাঠাইত খহনীয়াত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে কৃষিভূমি । কিছুমানে আপোন ঘৰখন চকুৰ সন্মুখতেই নদীত জাহ যোৱা দেখিবলৈ পাইছে । আন কিছুমানে খহনীয়াৰ বাবেই নিজৰ ঘৰখন এৰি নিৰাপদ ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিছে ।

বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নৈ-উপনৈসমূহে কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাইত দেপী নদীৰ ভয়াবহ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত দেপী নদীৰ খহনীয়াই ইতিমধ্য়ে গালিঘাট মাছখোৱা অঞ্চলত ধাৰণ কৰিছে বিধ্বংসী ৰূপ ।

জোনাইত দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ১ (ETV Bharat Assam)

জোনাইৰ গালিঘাটৰ মাছখোৱা অঞ্চলত দেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত বহু স্থানীয় ৰাইজৰ ঘৰ-বাৰী, মূল্যৱান গছ-গছনি তথা বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি খহাই নিয়াৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি জানিব দিয়ে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে । সেয়ে শীঘ্ৰে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উক্ত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । লগতে খহনীয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগীসকলে ।

জোনাইত দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ২ (ETV Bharat Assam)

এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে অঞ্চলটোত অব্য়াহত থকা প্ৰৱল খহনীয়ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "দেপী নদীৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়াই আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি নিছে । আমাৰ দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ কালি নদীয়ে উটুৱাই নিছে । খেতিপথাৰ আদিও নদীত জাহ গৈছে । সকলো মানুহেই খুব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।" তেওঁ চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "চৰকাৰে পাৰ্কুপাইন আদিৰ ব্য়ৱস্থা কৰিব লাগে । পাৰ্কুপাইন দিলে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মানুহৰ সমস্য়া হ'ব ।"

Extensive erosion of the Depi River in Jonai Dhemaji
জোনাইত দেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ (ETV Bharat Assam)

জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা জোনাই সমষ্টিৰ দেপী নদীৰ খহনীয়া শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ লগতে শ শ বিঘা খেতিমাটি নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাটো নিশ্চিত । চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা দেপী নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনোধৰণৰ স্থায়ী সমাধানৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ

মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া: ৪০-৫০ খন গাঁৱলৈ অনি সংকেত

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
প্ৰৱল খহনীয়া
ধেমাজি
দেপী নদী
EROSION IN JONAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.