বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ: দুখনকৈ বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতি, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা চালক-শ্ৰমিকৰ
চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰীত বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙিলে দুখনকৈ বাহন । বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত সমস্যাত স্থানীয় লোক ।
Published : December 14, 2025 at 1:44 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিদিন হাতী-মানুহৰ সংঘাত হোৱা দেখা গৈছে । গুৱাহাটীৰ আশে-পাশেও এইধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায় । বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰ, সাতগাঁও, ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰৰ চৌহদত, বিৰকুছি, বোন্দা, ছয়মাইল আদি অঞ্চলত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰে । তাৰ মাজতে বিগত কিছুদিনৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ । চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰীত এইবাৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত বিস্তৰ ক্ষতি দুখনকৈ বাহনৰ । বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙিলে এখন ইটা কঢ়িওৱা ট্ৰাক আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন । কথমপি ৰক্ষা পৰে বাহনৰ চালক আৰু কৰ্মচাৰীৰ ।
যোৱা কিছুদিন ধৰি পানবাৰীৰ মিছামাৰিত বন্যহস্তীৰ এটা জাকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি উপদ্ৰৱ কৰা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে ৰাজপথৰে গৈ থকা দুখনকৈ বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় । চন্দ্ৰপুৰ-ডিগাৰু পথৰে চলাচল কৰি থকা AS-০১-DD-২১৬৫ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ লগতে এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় । অৱশ্যে ট্ৰাকখনত থকা চালকসহ ৪ জন শ্ৰমিকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে । আনহাতে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে স্থানীয় এখন ধাবাৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।
জানিব পৰা মতে কিছুদিন পূৰ্বে মিছামাৰিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । লগতে অঞ্চলটোৰ কেবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল হাতীৰ জাকে । দেওবাৰে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰা এজন লোকে কয়, "আমি গৈ থাকোতে সন্মুখত এটা হাতীৰ জাক আহি আছিল । এটা হাতীয়ে আমাৰ বাহনখন দেখাৰ লগে লগে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোঁচা লয় । লগে লগে মই তাৰ পৰা পলালো । হাতীয়ে গাড়ীখনৰ বহু ক্ষতি কৰিছে । গাড়ীৰ দৰ্জা আৰু ইঞ্জিনৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে ।"
ইফালে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "দুদিন মান আগতে হাতীয়ে মানুহ মাৰিলে । হাতীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান অসুবিধা হৈছে । পানবাৰী মানুহখিনিয়ে কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীলৈ যায় । দিনে-ৰাতিয়ে এই পথৰে বহু বাহন চলাচল কৰে । বন বিভাগে আমাক সহায় কৰিলে ভাল হয় । বন বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে । পানবাৰী বন বিভাগক ফোন কৰিলে কয় এইখিনি আমাৰ এলেকাত নপৰে । চন্দ্ৰপুৰ বন বিভাগেও বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে । হাতীৰ জাকটো দিন-ৰাতিয়ে ইয়াতে থাকে ।"
উল্লেখ্য যে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জাকে জাকে বনৰীয়া হাতী ভৈয়ামলৈ নামি আহি উপদ্ৰৱ চলায় আহিছে যদিও বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজ সমস্যাত পৰিছে ।
