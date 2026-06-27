ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ৰাইজৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : June 27, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ৰাজ্যবাসীয়ে কোনোধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা বা খাদ্যৰ নাটনি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ৰাইজৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৷ বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ৰাইজে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে খাদ্য লাভ কৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহাণ কৰা হৈছে ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ৰাইজৰ অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান কোনো কাৰণত ব্যাঘাট নজন্মে তাৰ বাবে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতা ৩০ জুন ২০২৬ৰ পৰা ২০২৬ৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ যাতে প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অত্যাৱশকীয়া সামগ্ৰী যোগান লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্য এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"
We are ensuring that essential services remain uninterrupted across Assam, irrespective of monsoons.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 27, 2026
Towards this, we have extended the validity of Fair Price Shop licences till 31 December 2026 so that food security benefits continue to reach every family seamlessly. pic.twitter.com/tFhybbMhHF
উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা জলপ্ৰলয়ৰ পাছতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ত বুৰ গৈছে বাঢ়ি পানীত ৷ কিছু কিছুু স্থানত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ৷ বাৰিষৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ইফালে কোটি কোটি পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে ৷ সেয়ে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে যাতে দুৰ্যোগৰ সময়তো অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰী সহজতে লাভ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ ৷
সেয়ে শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ ইফালে, অসম চৰকাৰৰ খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত ৩৪,৩২৪ খন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে ৷
লগতে পঢ়ক: আত্মসন্মান অটুট ৰাখি ১ টকাতে মাছ ভাত; উপকৃত শতাধিক শ্ৰমজীৱী