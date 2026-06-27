ETV Bharat / state

ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ৰাইজৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

FAIR PRICE SHOP IN ASSAM
সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি (Assam CM Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ৰাজ্যবাসীয়ে কোনোধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা বা খাদ্যৰ নাটনি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ৰাইজৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৷ বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ৰাইজে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে খাদ্য লাভ কৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহাণ কৰা হৈছে ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ৰাইজৰ অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান কোনো কাৰণত ব্যাঘাট নজন্মে তাৰ বাবে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতা ৩০ জুন ২০২৬ৰ পৰা ২০২৬ৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ যাতে প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অত্যাৱশকীয়া সামগ্ৰী যোগান লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্য এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"

উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা জলপ্ৰলয়ৰ পাছতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ত বুৰ গৈছে বাঢ়ি পানীত ৷ কিছু কিছুু স্থানত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ৷ বাৰিষৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ইফালে কোটি কোটি পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে ৷ সেয়ে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে যাতে দুৰ্যোগৰ সময়তো অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰী সহজতে লাভ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ ৷

সেয়ে শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ ইফালে, অসম চৰকাৰৰ খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত ৩৪,৩২৪ খন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে ৷

লগতে পঢ়ক: আত্মসন্মান অটুট ৰাখি ১ টকাতে মাছ ভাত; উপকৃত শতাধিক শ্ৰমজীৱী

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সুলভ মূল্যৰ দোকান
অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান
ETV BHARAT ASSAM
FAIR PRICE SHOP IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.