ETV Bharat / state

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: অসমীয়া ভাষা প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্থাপন হ’ব ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ । প্ৰায় ৪,০০০ পুৰণি পুথি-পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যে ডিজিটেলকৰণ । প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ বিশ্লেষণাত্মক প্ৰতিবেদন ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: অসমীয়া ভাষা প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 5:11 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছত ভাষাটোৰ প্ৰাচীন সাহিত্য, পাণ্ডুলিপি আৰু ঐতিহাসিক ভাষিক সমল সংৰক্ষণ তথা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্থাপন হ’বলৈ আগবাঢ়িছে ‘ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ’ (Centre of Excellence for Studies in Classical Assamese) ।

৫ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ ঘোষণা

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি কেন্দ্ৰৰ (ETV Bharat Assam)

ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ বাবে এই উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ হিচাপে মনোনীত কৰিছে । উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ ভাষা শাখাই ১ অক্টোবৰত জাৰি কৰা এক জাননীযোগে দেশত ধ্ৰুপদী ভাষা অধ্যয়নৰ বাবে পাঁচটা উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ অনুমোদনৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ অধীনত ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ বাবে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, ধ্ৰুপদী বাংলাৰ বাবে বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়, ধ্ৰুপদী মাৰাঠীৰ বাবে পুনেৰ ডেক্কান কলেজ স্নাতকোত্তৰ আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ধ্ৰুপদী পালিৰ বাবে ওড়িশা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ধ্ৰুপদী প্ৰাকৃতৰ বাবে গুজৰাট কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ক মনোনীত কৰা হৈছে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)

উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰসমূহৰ উদ্দেশ্য

এই উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সংশ্লিষ্ট ধ্ৰুপদী ভাষাসমূহৰ ঐতিহ্য আৰু বিকাশৰ ওপৰত শৈক্ষিক গৱেষণা শক্তিশালী কৰা, পুৰণি ভাষিক সমল সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটেলকৰণ কৰা, পাণ্ডুলিপি আৰু ঐতিহাসিক গ্ৰন্থৰ অধ্যয়ন আগবঢ়োৱা তথা ভাষাসমূহৰ জ্ঞান-ঐতিহ্য নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱা ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুৰণি কাম-কাজেই নতুন কেন্দ্ৰৰ ভেটি

ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ বাবে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ আঁৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনত অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণমূলক কাম-কাজে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

২০১১ চনত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ‘অসমীয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ’ (Centre for Assamese Studies) স্থাপন কৰা হৈছিল । এই কেন্দ্ৰই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ দুষ্প্ৰাপ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সমল সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

কেন্দ্ৰটোৰ উদ্যোগত দুষ্প্ৰাপ্য সাঁচিপাতৰ পুথি, গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমীয়া সাহিত্যিক কৃতিৰ প্ৰাৰম্ভিক সংস্কৰণ, ব্যক্তিগত দিনলিপি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বৰ হাতেলিখা পাণ্ডুলিপিকে ধৰি প্ৰায় ৪,০০০ পুৰণি অসমীয়া পুথি আৰু মুদ্ৰিত গ্ৰন্থ ডিজিটেলকৰণৰ কাম আগবঢ়োৱা হয় ।

পৰৱৰ্তী সময়ত, ২০১৯ চনত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগ স্থাপন হোৱাৰ পাছত অসমীয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ এই সুবিধা আৰু গৱেষণামূলক সম্পদসমূহ বিভাগটোৰ শৈক্ষিক কাম-কাজৰ সৈতে সংযুক্ত হয় ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগ (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কি কয়

বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক সঞ্জীৱ পল ডেকাৰ মতে, অসমীয়া ভাষাৰ এক সমৃদ্ধ ডিজিটেল ভঁৰাল গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইতিমধ্যে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পন্ন কৰা হৈছে ।

তেওঁৰ মতে, অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছত পুৰণি পুথি, দুষ্প্ৰাপ্য ছপা গ্ৰন্থ, পাণ্ডুলিপি আৰু অন্যান্য ঐতিহাসিক ভাষিক সমল সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটাইজেচনৰ কাম অধিক গুৰুত্বসহকাৰে আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া লিপি আৰু পাঠ সমালোচনাত বিশেষ গুৰুত্ব

ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষাৰ অধ্যয়নৰ বাবে কেৱল পুৰণি পুথি সংৰক্ষণ কৰাই যথেষ্ট নহয়; সেই পুথিসমূহৰ লিপি, পাঠ আৰু বিভিন্ন সংস্কৰণৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগত এই দিশটোৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

সঞ্জীৱ পল ডেকাই জনোৱা মতে, বিভাগটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ‘Assamese Script and Textual Criticism’ নামৰ এখন বিশেষ কাকত পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে আছে ।

তেওঁৰ মতে, অসমৰ আন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অসমীয়া অধ্যয়নৰ তুলনাত এই কাকতখন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ এক পৃথক বৈশিষ্ট্য । এই কাকতখনৰ জৰিয়তে অসমীয়া লিপিৰ বিকাশ, পুৰণি পাণ্ডুলিপিৰ পাঠ, বিভিন্ন সংস্কৰণৰ তুলনা আৰু পাঠ সমালোচনাৰ দৰে বিষয়ৰ সৈতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিচিত কৰোৱা হয় ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

শৈক্ষিক প্ৰশিক্ষণ

ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ পুৰণি পুথি-পাণ্ডুলিপি সংৰক্ষণ, ডিজিটাইজেচন আৰু গৱেষণাৰ বাবে এনে শৈক্ষিক প্ৰশিক্ষণ গুৰুত্বপূৰ্ণ । আগন্তুক দিনত উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰটোৰ কাম-কাজৰ সৈতে এই শৈক্ষিক দক্ষতাক সংযোগ কৰিব পাৰিলে পুৰণি অসমীয়া পাণ্ডুলিপিৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, পাঠ নিৰ্ধাৰণ আৰু ডিজিটেল ৰূপান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন গৱেষণাৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

১৬-১৭ শতিকাৰ বহু পুৰণি সমল ডিজিটেল ৰূপত

বিশ্ববিদ্যালয়খনত ইতিমধ্যে ১৬ আৰু ১৭ শতিকাৰ বহু দুষ্প্ৰাপ্য গ্ৰন্থ আৰু পাণ্ডুলিপিকে ধৰি বিভিন্ন ঐতিহাসিক পাঠ ডিজিটাইজ কৰা হৈছে । এই কামৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল আৰ্কাইভ গঢ় লৈ উঠিছে । অৱশ্যে অসমীয়া ভাষাৰ বহু মূল্যৱান পাণ্ডুলিপি আৰু ঐতিহাসিক সমল এতিয়াও ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষিত হোৱা নাই ।

সেয়েহে আগন্তুক দিনত এই সমলসমূহ সংগ্ৰহ, সম্পাদনা, সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটাইজ কৰাৰ কাম অধিক ব্যাপক ৰূপত আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । বিশেষকৈ সাঁচিপতীয়া পুথি, জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ পুথি, প্ৰাচীন সাহিত্য, ঐতিহাসিক নথি আৰু পুৰণি লিপিৰ বিভিন্ন নিদৰ্শনক গৱেষণাৰ আওতালৈ অনাটো এই ক্ষেত্ৰত অন্যতম প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

Unicode-ত সংৰক্ষণৰ প্ৰত্যাহ্বান

অসমীয়া ভাষাৰ পুৰণি সমল ডিজিটাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল পুথি বা গ্ৰন্থৰ ছবি সংৰক্ষণ কৰাই যথেষ্ট নহয় । সেই সমলসমূহক অনুসন্ধানযোগ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ ডিজিটেল গৱেষণাৰ বাবে ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তুলিবলৈ Unicode ভিত্তিক ডিজিটেল পাঠলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া লিপিৰ ঐতিহাসিক স্বকীয়তাৰ বিষয়টোৱে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

ঐতিহাসিকভাৱে অসমীয়া আৰু বাংলা লিপিৰ মাজত বহু সাদৃশ্য থাকিলেও দুয়োটা ভাষাৰ নিজস্ব ভাষিক আৰু লিপিগত বৈশিষ্ট্য আছে ।

ডেকাই কয় যে ছপা প্ৰযুক্তিৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত ঐতিহাসিক আৰু প্ৰযুক্তিগত বিভিন্ন কাৰণত অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ বাবে একে বা নিকটৱৰ্তী টাইপৰ আখৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ঊনবিংশ শতিকাৰ ছপা ব্যৱস্থাৰ ইতিহাসতো ইয়াৰ প্ৰতিফলন দেখা যায় ।

কিন্তু পুৰণি অসমীয়া পুথিৰ হস্তলিখিত আখৰ বা লিপিৰ ৰূপ বৰ্তমানৰ ছপা আখৰৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একে নহয় । সেয়েহে পুৰণি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল বৰ্তমানৰ Unicode আখৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাই যথেষ্ট নহয় । পাণ্ডুলিপিখনৰ মূল লিপিৰ ৰূপ, পাঠ, বানান আৰু ভাষিক বৈশিষ্ট্যও যথাসম্ভৱ সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

এআই আৰু মেচিন লাৰ্নিঙে খুলিব পাৰে নতুন দুৱাৰ

পুৰণি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক প্ৰযুক্তিয়ে নতুন সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ 'মেচিন লাৰ্নিং আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)'ৰ সহায়ত পুৰণি লিপিৰ আখৰ চিনাক্তকৰণ আৰু ডিজিটেল পাঠলৈ ৰূপান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পথ মুকলি হ’ব পাৰে ।

পুৰণি অসমীয়া লিপিৰ বাবে উপযুক্ত আখৰ চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থা বিকশিত কৰিব পাৰিলে বৃহৎসংখ্যক পাণ্ডুলিপি কম সময়ত ডিজিটেল পাঠলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি হ’ব । এই ক্ষেত্ৰত Unicode ৰূপান্তৰক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে । পুৰণি পিডিএফ (PDF), ছপা গ্ৰন্থ আৰু পাণ্ডুলিপিক ডিজিটেল পাঠলৈ ৰূপান্তৰ কৰি Unicode-ত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলে সেই সমলসমূহ ভৱিষ্যতৰ ডিজিটেল গৱেষণাৰ বাবে অধিক সহজলভ্য হৈ পৰিব ।

ইয়াৰ ফলত অসমীয়া ভাষাৰ বাবে ডিজিটেল অভিধান, ভাষিক তথ্যভাণ্ডাৰ, অ'চিআৰ (OCR), অডিঅ'-ভিত্তিক ভাষা-প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য ভাষা-প্ৰযুক্তিৰ সঁজুলি বিকাশৰ পথো অধিক প্ৰসাৰিত হ’ব পাৰে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

একেটা ডিজিটেল পৰিৱেশত পুৰণি আৰু নতুন সমল

অসমীয়া ভাষাৰ ডিজিটেল ভঁৰাল অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ পুৰণি সাহিত্যিক সমলৰ সৈতে আধুনিক সময়ত সৃষ্টি হোৱা বিপুল পৰিমাণৰ ডিজিটেল সমলকো একেটা পৰিৱেশত সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ সাহিত্য, কীৰ্তন-ঘোষা, প্ৰাচীন পুথি, ঐতিহাসিক নথি আৰু বিভিন্ন সময়ৰ ছপা গ্ৰন্থক এক সংযুক্ত ডিজিটেল পৰিৱেশত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এক বিস্তৃত ডিজিটেল তথ্যভাণ্ডাৰ গঢ়ি উঠিব পাৰে ।

অৱশ্যে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ মূল উদ্দেশ্য অনুসৰি আধুনিক সাহিত্য আৰু সমসাময়িক ডিজিটেল সমলৰ লগতে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য আৰু ঐতিহাসিক ভাষিক সমলৰ অধ্যয়নক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটোও প্ৰয়োজনীয় ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণত নতুন মঞ্চ

নতুনকৈ স্থাপন হ’বলগীয়া উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰটোৱে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ শৈক্ষিক আৰু গৱেষণামূলক শক্তিক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়নৰ বাবে এক আনুষ্ঠানিক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন, পাঠ সমালোচনা, ডিজিটেলকৰণ, সংৰক্ষণ, গৱেষণা, অনুবাদ আৰু প্ৰসাৰ— এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে কেন্দ্ৰটোৰ সম্ভাৱ্য কাম-কাজ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠা দক্ষতা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত । বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে থকা পুথি-পাণ্ডুলিপি, ডিজিটেল আৰ্কাইভ, বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম আৰু অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ গৱেষণাৰ অভিজ্ঞতাই নতুন কেন্দ্ৰটোৰ বাবে এক প্ৰাথমিক ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ পাছত নতুন অধ্যায়

উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে । ২০২৪ চনৰ ৩ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই মৰ্যাদাত অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত অসমীয়াই দেশৰ ধ্ৰুপদী ভাষাসমূহৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰে ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা (ETV Bharat Assam)

এই স্বীকৃতিৰ দুবছৰৰ পাছত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্তই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন সাহিত্য আৰু ভাষিক ঐতিহ্যৰ গৱেষণা, সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটেলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে । এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে পুৰণি পুথি আৰু পাণ্ডুলিপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি Unicode ভিত্তিক ডিজিটেল আৰ্কাইভলৈকে এক বিস্তৃত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিলে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ঐতিহ্য কেৱল সংৰক্ষিত হৈয়ে নাথাকিব; ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ গৱেষণা আৰু নতুন ভাষা-প্ৰযুক্তি বিকাশৰ বাবেও ই এক শক্তিশালী তথ্যভাণ্ডাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব পাৰে ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম-উপাচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যৰ বাবে সমগ্ৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়খনক নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্রুপদী অসমীয়া ভাষাৰ মূল কেন্দ্র ঘোষণা কেন্দ্রৰ; কর্মসংস্থাপনৰ আশা
লগতে পঢ়ক :কাগজ নহয়, বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা গ্ৰন্থ দেখিছেনে ? মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ

TAGGED:

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়
ধ্ৰুপদী অসমীয়া উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ
ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষা
TEZPUR UNIVERSITY
CLASSICAL ASSAMESE CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.