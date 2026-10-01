Explainer: অসমৰ হাতী তামিলনাডুলৈ; বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনে কি কয় ? এক বাখ্যা

Explainer: অসমৰ হাতী তামিলনাডুলৈ; বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনে কি কয় ? এক বাখ্যা
বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইনৰ অধীনত পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা 'পোহনীয়া হাতী (হস্তান্তৰ বা পৰিবহণ) নিয়মাৱলী, ২০২৪-ৰ সন্দৰ্ভত শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন...
Published : October 1, 2026 at 7:42 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ এক অতীত পৰম্পৰা আছে । পুৰণি দিনত এই পৰম্পৰা মূলতঃ ৰাজপৰিয়ালসমূহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনকালত এয়া এক সাধাৰণ অভ্যাসত পৰিণত হৈছিল । ৰজাঘৰীয়াই হাতীক বিশেষভাৱে সংৰক্ষণ কৰি এই প্ৰাণীক বিভিন্ন ৰজাঘৰীয়া কামত ব্য়ৱহাৰ কৰিছিল ৷
ৰজাৰ দিনত বা পাছলৈ বৃটিছ শাসকৰ দিনত হাতীক সদায় বিশেষভাৱে পোহপাল দি ঔপনিৱেশিক দিনবোৰত বনৰীয়া জন্তু যেনে গঁড়, বাঘ, ভালুক, কুকুৰনেচীয়া বাঘ, হায়েনা, বনৰীয়া গাহৰি আদি অন্যান্য বন্য প্ৰাণীৰ চিকাৰৰ সময়ত হাতীৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল ।
১৮২৬ চনৰ পৰা অসমত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন হোৱাৰ পাছৰে পৰা হাতী পোহ মনাবৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এয়া এক প্ৰশাসনিক পদক্ষেপত পৰিণত হৈছিল ৷ তেওঁলোকে আনকি হাতী ধৰা আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনাক চৰকাৰৰ ৰাজহ আহৰণৰ এক উৎস হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
- সেইসময়ত হাতী ধৰাৰ পদ্ধতিসমূহ কি আছিল ?
বনৰীয়া হাতী ধৰা আৰু সেয়া পোহ মনাবলৈ অসমত বিভিন্ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰে অন্যতম হিচাপে বন্য হাতীক বশ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত পোহনীয়া হাতী (যাক কুনকী বা কুমকী বুলিও জনা যায়) ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি আছিল ।
উল্লেখ্য় যে, হাতী ধৰা কাৰ্যত ব্ৰিটিছ আৰু ভূটানৰ ৰজাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাও জড়িত হৈ আছিল । ১৯১১ চনত ভূটানৰ প্ৰথমজন ৰজাই ভূটানৰ ভূখণ্ড আৰু ইয়াৰ সীমান্তত বনৰীয়া হাতী ধৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
সেই আগ্ৰহৰ প্ৰায় দুবছৰৰ পাছত, ভূটানৰ ৰজাই দেৱানগিৰি ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ বংগ আৰু অসমৰ ব্ৰিটিছ জিলাসমূহৰ সৈতে যৌথভাৱে 'খেদা' (জেং বা গড় বান্ধি হাতী ধৰা ফান্দ) অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
১৯১৪ চনত এই যৌথ অভিযানৰ আৰম্ভণি হৈছিল ৷ বৃটিছ নথি-পত্ৰত পোৱা তথ্য় অনুসৰি, এই যৌথ অভিযান প্ৰায় তিনিটা দশক ধৰি ১৯৪৪ চনলৈকে চলি চলিছিল ।
অসমত ধৰা হাতীসমূহক পৰম্পৰাগতভাৱে শ্ৰমৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল, লগতে বনাঞ্চলৰ কাম, ৰাজকীয় বা সামৰিক পৰিবহণৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যক্তিগত মালিক আৰু বন বিভাগ উভয়েই এই হাতীসমূহৰ চোৱাচিতা কৰিবলৈ লয় ।
'ভাৰতৰ বন্য়প্ৰাণী ন্যাস' (Wildlife Trust of India)ৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান ৰাজ্যত ব্যক্তিগত মালিক আৰু বন বিভাগৰ মাজত মিলি প্ৰায় ১,৫০০টা পোহনীয়া হাতী সিঁচৰিত হৈ আছে ।
- অসমৰ হাতী তামিলনাডুলৈ ? শেহতীয়া ঘটনাটো কি :
অসমৰ পৰা তামিলনাডুলৈ পাঁচটা পোহনীয়া হাতীৰ শেহতীয়া স্থানান্তৰকৰণে সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে বন্যপ্ৰেমীসকলৰ মাজতো ব্যাপক চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে। হাতীৰ এই আন্তঃৰাজ্যিক স্থানান্তৰকৰণে ৰাইজৰ আলোচনালৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনী প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰিছে!
এই প্ৰশ্নটো হৈছে যে, কেনেকৈ এগৰাকী ব্যক্তিগত মালিকে বা বন বিভাগে কোনো পোহনীয়া হাতী অন্য এখন ৰাজ্যৰ কোনো এজন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানক আইনীভাৱে অনুমতি লৈ বিক্ৰী কৰিব?
অসম বন বিভাগৰ নথি-পত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, হস্তান্তৰ কৰা বা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত থকা পাঁচটা হাতীৰ পৰিচয় তলত দিয়া ধৰণৰ:
- দুৰ্গা (Durga): অসমৰ পুণ্য পেগুৰ মালিকীস্বত্বৰ এজনী মাইকী হাতী, যাক মাদুৰাইৰ মীনাক্ষী সুন্দৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বাবে নিয়া হৈছে।
- হীৰালাল (Hiralal): চামচুল হকৰ মালিকীস্বত্বৰ এটা মতা হাতী, যাক তিৰুৱন্নামালাইৰ অৰুণাচলেশ্বৰ মন্দিৰৰ বাবে নিয়া হৈছে বা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে।
- শিৱ (Shiva): মুখেশ্বৰ মৰাণৰ মালিকীস্বত্বৰ এটা মতা হাতী, ইয়াকো অৰুণাচলেশ্বৰ মন্দিৰৰ বাবে নিয়া হৈছে বা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে।
- ৰূপচিং (Rupsing): পিয়াল মৰাণৰ মালিকীস্বত্বৰ এটা মতা হাতী, যাক বৈদ্যেশ্বৰন পকোৱিল মন্দিৰৰ বাবে নিয়া হৈছে।
- বিজুলী (Bijuli): হিতেশ্বৰ মৰাণৰ মালিকীস্বত্বৰ এজনী মাইকী হাতী, যাক কাঞ্চী কামকোটি গজশালাৰ বাবে নিয়া হৈছে বা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে।
- বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন, ১৯৭২ত কি আছে ?
হাতী সংৰক্ষণ আৰু ব্যৱস্থাপনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মূল আইনখন হৈছে সংশোধিত 'বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন, ১৯৭২' । এই আইনৰ ৪২ নম্বৰ ধাৰাই মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ (Certificate of ownership) প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বৈধভাৱে এটা পোহনীয়া বন্যপ্ৰাণী নিজৰ অধীনত ৰাখিলে, মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে তেওঁক এনে প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে । পোহনীয়া প্ৰাণীটোৰ বাবে এই প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰাৰ পূৰ্বে কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে আবেদনকাৰীৰ হাতত হাতীটোক ৰখা, তাৰ চোৱাচিতা কৰা আৰু প্ৰতিপালন কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা আছে ।
গতিকে, কেৱল এটা হাতী শাৰীৰিকভাৱে নিজৰ ওচৰত ৰখাটোৱেই ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজন ব্যক্তিৰ হাতত সাধাৰণ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে সেই হাতীটোৰ ওপৰত অসীমিত মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰ আহি যাব । এই মালিকীস্বত্ব বন্যপ্ৰাণী আইনৰ অধীনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ’ব লাগিব ।
ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল যে এই আইনৰ ৪৩(১) নম্বৰ ধাৰাই ব্যৱসায়িক ভিত্তিত হাতী হস্তান্তৰ কৰাৰ ওপৰত পোনপটীয়া নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । এই ধাৰাই স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰে যে যিজন ব্যক্তিৰ হাতত পোহনীয়া প্ৰাণীৰ মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে, তেওঁ সেই প্ৰাণীটোক বিক্ৰী, বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ বা তেনে ধৰণৰ আন কোনো ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ জৰিয়তে হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব ।
অৱশ্যে, বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইনৰ অধীনত পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ জাননী জাৰি কৰি 'পোহনীয়া হাতী (হস্তান্তৰ বা পৰিবহন) নিয়মাৱলী, ২০২৪' (Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules 2024) জৰিয়তে বিশেষভাৱে পোহনীয়া হাতীৰ হস্তান্তৰ আৰু পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়াটোক সালসলনি কৰিছে ।
এই সংশোধিত নিয়মসমূহৰ অধীনত, 'হাতী' মানে এনে এটা পোহনীয়া হাতীক বুজোৱা হৈছে যাৰ বাবে ৪২ নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰা হৈছে । গতিকে গৰাকীজনৰ হাতত এখন বৈধ মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ থকাটো বাধ্যতামূলক । এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ (আন্তঃৰাজ্যিক) হস্তান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই প্ৰক্ৰিয়াটোত হাতীটো প্ৰদান কৰা ৰাজ্য (Donor State) আৰু গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্য (Recipient State) দুয়োখনেই জড়িত হৈ থাকে ।
প্ৰথমতে যিখন ৰাজ্যৰ পৰা হাতীটো হস্তান্তৰ কৰা হ’ব, সেই ৰাজ্যখনৰ বন কৰ্তৃপক্ষই আবেদনখন পৰীক্ষা কৰে । তাৰ পিছত, হাতী প্ৰদান কৰা ৰাজ্যখনৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে আবেদনখন আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিবেদনসমূহ হাতী গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰাজ্যখনৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
ইয়াৰ পিছত, হাতীটো ল'বলগীয়া ৰাজ্যখনে হাতীটোক ৰাখিবলগীয়া প্ৰস্তাৱিত স্থান বা সুবিধাটোৰ এক শাৰীৰিক পৰীক্ষণ আৰু তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । গ্ৰহণকাৰী ৰাজ্যৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে পৰৱৰ্তী সময়ত হাতী প্ৰদান কৰা ৰাজ্যৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকলৈ নিজৰ পৰামৰ্শ বা অনুমোদন প্ৰেৰণ কৰে ।
অৱশেষত, প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবেদন আৰু পৰামৰ্শসমূহ বিবেচনা কৰি আন্তঃৰাজ্যিক হস্তান্তৰৰ অনুমতি দিয়া বা নাকচ কৰাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো হাতী প্ৰদান কৰা ৰাজ্যখনৰ (যেনে অসমৰ) মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে গ্ৰহণ কৰে ।
অৱশ্যে, ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো প্ৰমাণ নহয় যে এজন মালিকে কেৱল এখন ট্ৰাকত হাতী এটা তুলি অসমৰ পৰা তামিলনাডুলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে ?
- তেন্তে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই হস্তান্তৰৰ অনুমতি দিয়া হয় ?
এই সন্দৰ্ভত ২০২৪ চনৰ নিয়মাৱলীৰ ৭ নম্বৰ নিয়মে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্তসমূহ প্ৰদান কৰিছে । নতুন নিয়মাৱলী কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা হাতীৰ মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ থকাটো অপৰিহাৰ্য আছিল আৰু ইয়াৰ লগত হস্তান্তৰৰ অনুমতি কেৱল তলত দিয়া নিয়মৰ ভিত্তিত দিব পৰা যায় :-
১/ মালিকে হাতীটোক প্ৰতিপালন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হোৱা : হাতীটোৰ বৰ্তমানৰ গৰাকীজন হাতীটোক পোহপাল বা চোৱাচিতা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাথাকিলে ।
২/ প্ৰস্তাৱিত স্থানত উন্নত পৰিচৰ্যাৰ সুবিধা থকা : হাতীটোক যি ঠাইলৈ পঠিয়াব খোজা হৈছে, তাত বৰ্তমানতকৈ অধিক উন্নত প্ৰতিপালন আৰু চোৱাচিতাৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি নিশ্চিতকৰণ ৷
৩/ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকৰ সন্তুষ্টি : মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে যদি বিবেচনা কৰে যে হাতীটোৰ অধিক উন্নত ভৱিষ্যত আৰু সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে এই হস্তান্তৰ কৰাটো উচিত আৰু প্ৰয়োজনীয় ।
এই নিয়মাৱলীত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আন এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাও উল্লেখ কৰা হৈছে, যেনে কোনো হাতী হস্তান্তৰ কৰিব পৰা যাব নে নাযাব সেয়া হাতীৰ জিনীয় তথ্য (Genetic profile) কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ৰ ইলেকট্ৰ'নিক নিৰীক্ষণ প্ৰণালী 'গজ সূচনা পদ্ধতি'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নে নাই ? তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হ'ব ৷
এই পদ্ধতিটোত পঞ্জীয়নভুক্ত পোহনীয়া হাতীসমূহৰ ডি.এন.এ. প্ৰ'ফাইল, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আৰু মালিকীস্বত্বৰ সকলো তথ্য সংৰক্ষণ কৰা হয় ।
২০২৪ চনৰ নিয়মাৱলীৰ ৮ নম্বৰ নিয়মৰ অধীনত, হাতী কঢ়িয়াই নিয়া বা পৰিবহণ কৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট বন বিষয়াৰ ওচৰত আবেদন কৰিব লাগিব, এজন চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত পশু চিকিৎসকে হাতীটোৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে এক পৰিবহন অনুমতি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব ।
এই পৰিবহণ অনুমতি পত্ৰত হাতীটোৰ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ চৰ্ত বান্ধি দিয়া হয়। অন্যান্য প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ ভিতৰত, যাত্ৰাৰ সময়ত হাতীটোৰ সৈতে এজন মাউত আৰু এজন সহযোগী থকাটো বাধ্যতামূলক । ইয়াৰ উপৰিও এক পশু চিকিৎসা স্বাস্থ্য প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত হাতীটোক নিয়মীয়াকৈ খাদ্য আৰু পানী যোগান ধৰাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। (পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি)।
সামৰণিত ক’ব পাৰি যে যদিহে সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ যেনে- এখন বৈধ মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ, হাতীটোৰ চিনাক্তকৰণ আৰু মাইক্ৰ’চিপৰ সবিশেষ, জিনীয় বা ডি.এন.এ. প্ৰ'ফাইল, পশু চিকিৎসকৰ সুস্থতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বৰ্তমানৰ গৰাকীৰ সবিশেষ, হাতীটোৰ ক্ষেত্ৰত ল’বলগীয়া প্ৰস্তাৱিত গ্ৰহণকাৰী আৰু প্ৰাণীটোক ৰাখিবলগীয়া স্থানৰ সবিশেষ, প্ৰস্তাৱিত স্থানৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষণৰ প্ৰতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰামৰ্শ বা অনুমোদন, ক্ষমতা প্ৰাপ্ত মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকৰ অনুমতি/আদেশ আৰু প্ৰযোজ্য চৰ্তসমূহ সম্বলিত এখন পৰিবহণ অনুমতি পত্ৰ মজুত থাকে; তেন্তে 'পোহনীয়া হাতী (হস্তান্তৰ বা পৰিবহণ) নিয়মাৱলী, ২০২৪'ৰ অধীনত এটা হাতী আইনীভাৱে হস্তান্তৰ কৰিব পৰা যায়।
- এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে কি কয় ?
ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যত হাতী কঢ়িয়াই নিয়া বা পৰিবহন কৰাৰ বিষয়টো বৰ্তমান ভাৰতৰ বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছে। গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যত অসমৰ পৰা তামিলনাডুৰ মন্দিৰলৈ পাঁচটা পোহনীয়া হাতী হস্তান্তৰ কৰাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে যেতিয়ালৈকে 'পোহনীয়া হাতী (হস্তান্তৰ বা পৰিবহণ) নিয়মাৱলী, ২০২৪'-ৰ অধীনত সকলো বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্ৰণমূলক আৰু প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লাভ কৰে, তেতিয়ালৈকে এই হস্তান্তৰ কাৰ্য ৰোধ কৰাৰ কোনো আইনী নীতি নাই ।
ইফালে, মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তামিলনাডুৰ মন্দিৰসমূহে নতুন হাতী সংগ্ৰহ কৰাৰ ওপৰত পূৰ্বৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে জাপি দিয়া সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। বিচাৰপীঠখনে ৰায় দিয়ে যে বেয়া ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সকলো মন্দিৰৰ ওপৰত এনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিব নোৱাৰি ।
আনহাতে, কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰি অন্য ৰাজ্যৰ পৰা কেৰালালৈ কোনো ধৰণৰ হাতী প্ৰৱেশ কৰাৰ ওপৰত এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে। ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত পোহনীয়া হাতীসমূহৰ "শোচনীয়" জীৱনধাৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু উচ্চ মৃত্যুৰ হাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি, ২০২৪ চনৰ নিয়মাৱলীৰ ৭ নম্বৰ নিয়মৰ অধীনত মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকক নতুন হাতী অনাৰ অনুমতি পত্ৰ জাৰী কৰাত সাময়িকভাৱে বাধা আৰোপ কৰে ।
- সামৰণি :
সংশোধিত আইনৰ অধীনত হাতী হস্তান্তৰৰ অনুমতি হয়তো দিব পৰা যাব পাৰে, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু বন্যপ্ৰেমীসকলে হাতীৰ এই চলাচল আৰু হস্তান্তৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই লেনদেনবোৰ সঁচাকৈয়ে দান আছিল নে ইয়াত কোনো ব্যৱসায় জড়িত হৈ আছে ?