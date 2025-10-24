ETV Bharat / state

দুই দশকজোৰা বিঘিনি আঁতৰিল, সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ উৎপাদন আৰম্ভ

দুটা দশকৰো অধিক সময় প্ৰতিবাদী আন্দোলনে জোকাৰি আছিল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগ । অৱশেষত প্ৰকল্পটোত পৰীক্ষামূলক উৎপাদন আৰম্ভ ।

Subansiri Hydroelectric Project
সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ উৎপাদন আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
লখিমপুৰ: পাহাৰত গৰ্জন তুলি অৱশেষত ঘূৰিল সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ টাৰ্বাইন । পৰীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰম্ভ । লখিমপুৰ-ধেমাজি জিলাৰ সীমামূৰীয়া তথা অৰুণাচল সীমান্তৰ গেৰুকামুখত শুকুৰবাৰে গৰ্জন তুলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘূৰিল নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ টাৰ্বাইন ।

দুহেজাৰ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন বহু বিতৰ্কিত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণত দীৰ্ঘদিনীয়া এক প্ৰতিবাদী যুঁজৰ কাহিনী সংপৃক্ত হৈ আছে । পিছে হাজাৰ বিঘিনি অতিক্রম কৰি শুকুৰবাৰে প্রথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে প্ৰকল্পটোৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰম্ভ হয় । লগে লগে বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰি বিজুলী উৎপাদনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’ল এন এইচ পি চি ।

সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ উৎপাদন আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ২২ বছৰৰ মূৰত সোৱণশিৰিৰ বুকুত ভেটা দি দেশক পোহৰাবলৈ বিজুলী উৎপাদন কৰিলে এন এইচ পি চিয়ে ৷ এন এইচ পি চিৰ চি এম ডি ভূপেন্দ্ৰৰ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত 2000 মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম বান্ধটোৰ পৰা শুকুৰবাৰে প্ৰথম ইউনিটত এটা টাৰ্বাইন চলাই ২৫০ মেগাৱাট বিজুলী উৎপাদনৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আটাইকেইটা ইউনিটৰ উৎপাদন হ’ব এই বিতৰ্কিত নদীবান্ধটোত ।

Subansiri Hydroelectric Project
সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ টাৰ্বাইন (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় যে ২০০৩ চনমানৰ পৰা এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ যো-জা কৰা হয় । পিছে নানা বিতৰ্কই আগুৰি ধৰে প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগক । বিশেষকৈ গেৰুকামুখৰ ঠুনুকা পাহাৰত আৰু ভূকম্পন প্ৰৱণ এলেকাত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা এই বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো অদূৰ ভবিষ্যতে ভাগি গৈ লখিমপুৰ, ধেমাজিসহ উত্তৰ অসমকে মহাসাগৰত পৰিণত কৰিব বুলি ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে আশংকা প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিবাদ জনাইছিল ।

Subansiri Hydroelectric Project
এসময়ত বান্ধটো নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে কৰা বিজেপিৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজনাথ সিঙে (ETV Bharat Assam)

শতাধিক বিভিন্ন সংগঠন, ৰাইজ আদিৰ লগতে এসময়ত বৰ্তমানৰ বিজেপি, এজিপিৰ নেতায়ো প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । আনকি ৰাজনাথ সিং আদিয়েও তেতিয়া বিৰোধিতা কৰিছিল প্ৰকল্পটোৰ । ক্ৰমে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে লখিমপুৰ, ধেমাজিত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল ।

২০১১ চনত লখিমপুৰত প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ প্ৰকোপত প্ৰকল্পটোলৈ টাৰ্বাইন কঢ়িয়াই অনা এখন বিশাল ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল । যিখন ট্ৰাক বিগত বৰ্ষতহে সংগোপনে লৈ যোৱা হয় । তেতিয়া ৰাজ্যত থকা কংগ্রেছৰ চৰকাৰখনে প্ৰতিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা পাই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হয় ।

Subansiri Hydroelectric Project
বান্ধটো নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে হৈছিল বৃহৎ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বিজেপি দল শাসনলৈ অহাৰ পাছত প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণত সেউজ সংকেত দিয়ে । যাৰবাবে প্ৰকল্পটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হয় আৰু আজি সুদীর্ঘ ২২ বছৰৰ মূৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে উৎপাদন আৰম্ভ কৰে ।

Subansiri Hydroelectric Project
সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ উৎপাদন আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে প্ৰতিবাদে স্থবিৰ নকৰা হ'লে প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ এটা দশকৰ আগতেই সম্পূর্ণ হ'লহেঁতেন । কিন্তু প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অথলে যোৱাটো স্পষ্ট কৰি তোলাৰ লগতে প্ৰকল্পটো যে কেতবোৰ ৰাজনৈতিক দলে স্বাৰ্থৰ অনুকূলে ব্যবহাৰ কৰিছিল সেই কথাও স্পষ্ট হৈ পৰে ।

আনহাতে, কেৱল লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলাই নহয়, এতিয়াৰে পৰা উত্তৰ অসমে শিতানত এটা বৃহৎ জলবোমা লৈ থাকিব লাগিব ।

